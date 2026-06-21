AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммо

·0·Техно
AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммо

AMD компаниясининг энг сўнгги Ryzen 9000 сериясига мансуб флагман процессорларидан бири кутилмаганда ишдан чиқди. Reddit форумида эълон қилинган маълумотларга кўра, Ryzen 9 9900Х модели нафақат ишлашни тўхтатган, балки унинг пастки қисмида жисмоний деформация — ўзига хос "шиш" пайдо бўлгани аниқланган. Бу ҳолат жаҳон технология ҳамжамиятида янги авлод чипларининг чидамлилиги борасида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа МСИ МАГ Х870E Томаҳавк ВиФи она платаси асосида йиғилган замонавий компьютер тизимида содир бўлган. Фойдаланувчи ТеИммигрантEнгинеер сўзларига кўра, компьютер тўсатдан ўчиб қолган ва қайта юкланмаган. Она платадаги диагностика индикатори эса "00" хатолик коди билан марказий процессор (CPU) ишламаётганини кўрсатган. Қурилма қисмларга ажратилганда эса процессорнинг контакт қисмида ноодатий бўртма борлиги маълум бўлди.

Тизим созламалари ва техник ҳолат

ixbt.com нашри хабарига кўра, фойдаланувчи процессорни қўлда тезлаштирмаган (оверклокк) ва кучланиш параметрларини ўзгартирмаган. Тизимда Corsair РМ1000х қувват блоки ва ДеэпКоол томонидан ишлаб чиқарилган 240 мм ли суюқлик совутиш тизими ўрнатилган бўлган. Фақатгина БИОС созламаларида Пресисион Боост Овердриве (ПБО) технологияси фаоллаштирилган бўлиб, у процессорга стандарт лимитлардан бироз юқорироқ қувватда ишлаш имконини беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, тизимда 2026-йил бошида чиқарилган янги БИОС талқини ўрнатилган эди. Бу эса муаммони АM5 платформасининг илк давридаги дастурий хатоликлар билан боғлаш эҳтимолини камайтиради. Процессорнинг иссиқлик тарқатувчи қопқоғи ташқи томондан бутун кўринган, бироқ унинг остидаги кремний қатлам ва субстрат ўртасида жисмоний бузилиш юз берган.

Тизимли муаммо эҳтимоли

Ҳозирча носозликнинг аниқ сабаби номаълум. Мутахассислар буни она платадаги кучланишнинг кескин ортиши ёки ишлаб чиқаришдаги нуқсон билан боғлашмоқда. Бироқ, бу АM5 платформасидаги чипларнинг шишиши билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. Аввалроқ Ryzen 9 7950X3D моделида ҳам айнан шундай ҳолат кузатилган эди. Ўшанда AMD дастлаб кафолат бўйича хизмат кўрсатишни рад этган, аммо ижтимоий тармоқлардаги норозиликлардан сўнг ўз қарорини ўзгартирган эди.

Ўзбекистон бозорида ҳам AMD Ryzen процессорларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, фойдаланувчиларга ПБО каби автоматик тезлаштириш функцияларидан фойдаланишда эҳтиёткор бўлиш тавсия этилади. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича AMD расмий баёнот бермаган, аммо жабрланган фойдаланувчи кафолат хизматига мурожаат қилишини билдирган.

Агар бундай ҳолатлар кўпайишда давом этса, бу AMD компаниясининг янги Zen 5 архитектурасига бўлган ишончга путур етказиши мумкин. Ҳозирча бу ягона ҳолат бўлиб кўринса-да, аввалги авлодлардаги ўхшаш муаммолар бу тизимли нуқсон бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

AMDRyzen 9 9900ХТехнологияПроцессорМСИ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиКосмик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиБугун, 18:26Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиSamsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 17:52Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиХитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиБугун, 17:27Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиIntel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиБугун, 16:58Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиИюль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиБугун, 15:54Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди