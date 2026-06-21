AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммо
AMD компаниясининг энг сўнгги Ryzen 9000 сериясига мансуб флагман процессорларидан бири кутилмаганда ишдан чиқди. Reddit форумида эълон қилинган маълумотларга кўра, Ryzen 9 9900Х модели нафақат ишлашни тўхтатган, балки унинг пастки қисмида жисмоний деформация — ўзига хос "шиш" пайдо бўлгани аниқланган. Бу ҳолат жаҳон технология ҳамжамиятида янги авлод чипларининг чидамлилиги борасида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеа МСИ МАГ Х870E Томаҳавк ВиФи она платаси асосида йиғилган замонавий компьютер тизимида содир бўлган. Фойдаланувчи ТеИммигрантEнгинеер сўзларига кўра, компьютер тўсатдан ўчиб қолган ва қайта юкланмаган. Она платадаги диагностика индикатори эса "00" хатолик коди билан марказий процессор (CPU) ишламаётганини кўрсатган. Қурилма қисмларга ажратилганда эса процессорнинг контакт қисмида ноодатий бўртма борлиги маълум бўлди.
Тизим созламалари ва техник ҳолатixbt.com нашри хабарига кўра, фойдаланувчи процессорни қўлда тезлаштирмаган (оверклокк) ва кучланиш параметрларини ўзгартирмаган. Тизимда Corsair РМ1000х қувват блоки ва ДеэпКоол томонидан ишлаб чиқарилган 240 мм ли суюқлик совутиш тизими ўрнатилган бўлган. Фақатгина БИОС созламаларида Пресисион Боост Овердриве (ПБО) технологияси фаоллаштирилган бўлиб, у процессорга стандарт лимитлардан бироз юқорироқ қувватда ишлаш имконини беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, тизимда 2026-йил бошида чиқарилган янги БИОС талқини ўрнатилган эди. Бу эса муаммони АM5 платформасининг илк давридаги дастурий хатоликлар билан боғлаш эҳтимолини камайтиради. Процессорнинг иссиқлик тарқатувчи қопқоғи ташқи томондан бутун кўринган, бироқ унинг остидаги кремний қатлам ва субстрат ўртасида жисмоний бузилиш юз берган.
Тизимли муаммо эҳтимолиҲозирча носозликнинг аниқ сабаби номаълум. Мутахассислар буни она платадаги кучланишнинг кескин ортиши ёки ишлаб чиқаришдаги нуқсон билан боғлашмоқда. Бироқ, бу АM5 платформасидаги чипларнинг шишиши билан боғлиқ биринчи ҳолат эмас. Аввалроқ Ryzen 9 7950X3D моделида ҳам айнан шундай ҳолат кузатилган эди. Ўшанда AMD дастлаб кафолат бўйича хизмат кўрсатишни рад этган, аммо ижтимоий тармоқлардаги норозиликлардан сўнг ўз қарорини ўзгартирган эди.
Ўзбекистон бозорида ҳам AMD Ryzen процессорларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, фойдаланувчиларга ПБО каби автоматик тезлаштириш функцияларидан фойдаланишда эҳтиёткор бўлиш тавсия этилади. Ҳозирча ушбу ҳолат бўйича AMD расмий баёнот бермаган, аммо жабрланган фойдаланувчи кафолат хизматига мурожаат қилишини билдирган.
Агар бундай ҳолатлар кўпайишда давом этса, бу AMD компаниясининг янги Zen 5 архитектурасига бўлган ишончга путур етказиши мумкин. Ҳозирча бу ягона ҳолат бўлиб кўринса-да, аввалги авлодлардаги ўхшаш муаммолар бу тизимли нуқсон бўлиши мумкинлигидан далолат беради.
…