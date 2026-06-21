Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламанг
Инсон ҳаётида энг кўп куч ва вақт оладиган нарсалардан бири — уни қадрламайдиган одамларга ўзини исботлашга уринишдир. Баъзан биз кимнингдир эътиборини қозониш, меҳрига сазовор бўлиш ёки тан олиниш учун ўзимизни ўзгартиришга ҳаракат қиламиз.
Лекин ҳақиқий муносабат доимий синов ва исбот талаб қилмайди.
Сизни чин дилдан қадрлайдиган инсонлар ташқи кўринишингиз, муваффақиятингиз ёки улар хоҳлаган одамга айланганингиз учун эмас, айнан борлигингиз учун ҳурмат қилади. Улар камчиликларингизни ҳам қабул қилиб, оғир пайтларда сиздан юз ўгирмайди.
Қадрламайдиган инсоннинг меҳрини қозонишга уриниш эса вақт ўтиши билан ўзингизга бўлган ишончни сусайтириши мумкин. Инсон доим “яна нимани ўзгартиришим керак?” деган савол билан яшай бошлайди. Ҳолбуки, муаммо ҳар доим ҳам сизда эмас.
Ҳар бир инсоннинг меҳрига муносиб бўлиш шарт эмас. Барчага ёқишнинг иложи ҳам йўқ. Кимдир сизни тушунади, кимдир эса қарашларингизни қабул қилмайди. Бу ҳаётнинг табиий бир қисми.
Муҳими — бошқаларнинг баҳоси деб ўз қадрингизни унутмаслик.
Ўзингизни ҳурмат қилиш — ҳар қандай муносабатнинг пойдеворидир. Қадрингиз поймол қилинаётган жойда чегара белгилаш, керак бўлса узоқлашиш ва ўз тинчлигингизни танлаш худбинлик эмас.
Аксинча, бу руҳий соғломлик ва ўз ҳаётингиз учун масъулият белгисидир.
Сизни тушунадиган инсонлар олдида доимий равишда ўзингизни оқлашингизга тўғри келмайди. Улар сизнинг сукутингизни ҳам, хурсандчилигингизни ҳам, заиф ва кучли томонларингизни ҳам қабул қилади.
Шунинг учун сизни қадрламайдиган одамларнинг розилигини кутиб умрингизни ўтказманг. Аввало ўзингизнинг ҳурматингизга муносиб яшанг.
Чунки ўз қадрини билган инсон кимнингдир меҳри учун ўзлигидан воз кечмайди.
…