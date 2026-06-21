Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламанг

·14·Фойдали
Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламанг

Инсон ҳаётида энг кўп куч ва вақт оладиган нарсалардан бири — уни қадрламайдиган одамларга ўзини исботлашга уринишдир. Баъзан биз кимнингдир эътиборини қозониш, меҳрига сазовор бўлиш ёки тан олиниш учун ўзимизни ўзгартиришга ҳаракат қиламиз.

Лекин ҳақиқий муносабат доимий синов ва исбот талаб қилмайди.

Сизни чин дилдан қадрлайдиган инсонлар ташқи кўринишингиз, муваффақиятингиз ёки улар хоҳлаган одамга айланганингиз учун эмас, айнан борлигингиз учун ҳурмат қилади. Улар камчиликларингизни ҳам қабул қилиб, оғир пайтларда сиздан юз ўгирмайди.

Қадрламайдиган инсоннинг меҳрини қозонишга уриниш эса вақт ўтиши билан ўзингизга бўлган ишончни сусайтириши мумкин. Инсон доим “яна нимани ўзгартиришим керак?” деган савол билан яшай бошлайди. Ҳолбуки, муаммо ҳар доим ҳам сизда эмас.

Ҳар бир инсоннинг меҳрига муносиб бўлиш шарт эмас. Барчага ёқишнинг иложи ҳам йўқ. Кимдир сизни тушунади, кимдир эса қарашларингизни қабул қилмайди. Бу ҳаётнинг табиий бир қисми.

Муҳими — бошқаларнинг баҳоси деб ўз қадрингизни унутмаслик.

Ўзингизни ҳурмат қилиш — ҳар қандай муносабатнинг пойдеворидир. Қадрингиз поймол қилинаётган жойда чегара белгилаш, керак бўлса узоқлашиш ва ўз тинчлигингизни танлаш худбинлик эмас.

Аксинча, бу руҳий соғломлик ва ўз ҳаётингиз учун масъулият белгисидир.

Сизни тушунадиган инсонлар олдида доимий равишда ўзингизни оқлашингизга тўғри келмайди. Улар сизнинг сукутингизни ҳам, хурсандчилигингизни ҳам, заиф ва кучли томонларингизни ҳам қабул қилади.

Шунинг учун сизни қадрламайдиган одамларнинг розилигини кутиб умрингизни ўтказманг. Аввало ўзингизнинг ҳурматингизга муносиб яшанг.

Чунки ўз қадрини билган инсон кимнингдир меҳри учун ўзлигидан воз кечмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Бугун, 18:40Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Бугун, 18:02Қуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиҚуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиБугун, 12:58Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Кеча, 23:21Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?19.06, 18:52Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирдиЭрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди17.06, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?