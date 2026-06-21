Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошлади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг дастурий таъминот экотизимини янгилаш устида жадал иш олиб бормоқда. Айни пайтда компания Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9 қобиғини бир вақтнинг ўзида бир нечта оммабоп қурилмаларда, жумладан, флагман ва ўрта сегмент моделларида синовдан ўтказишга киришди. Бу қадам фойдаланувчиларга янги функцияларни тезроқ етказиб бериш ва тизим барқарорлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча One UI 9 бета-синов дастури расман фақат Galaxy S26 серияси учун очиқ бўлиб, ушбу қурилмалар учун учинчи бета-версия тақдим этилган. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, Samsung ички лабораторияларида Galaxy S25, Galaxy А16 5G, Galaxy А17 5G, Galaxy A34 ва Galaxy А57 каби моделлар учун ҳам янги прошивка устида иш олиб борилмоқда. Ҳатто ҳали расман эълон қилинмаган Galaxy S26 FE модели ҳам ушбу рўйхатдан жой олгани диққатга сазовордир.
Янги прошивка версиялари ва қўллаб-қувватланадиган қурилмаларСўнгги маълумотларга кўра, Samsung мутахассислари Galaxy Z Фолд7 учун Ф966УСҚУАCZФ3, Galaxy А56 учун А566БХХУБДЗФБ ва Galaxy S23 серияси учун С911БХХУАГЗФ9 рақамли прошивка версияларини тайёрламоқда. Бу шуни англатадики, ушбу қурилмалар эгалари яқин ойларда тизимнинг сезиларли даражада янгиланишини кутишлари мумкин. Компания ўзининг ўрта сегментдаги Galaxy А сериясига ҳам флагманлар билан бир қаторда эътибор қаратаётгани ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим, чунки ушбу моделлар бизнинг бозорда жуда оммабоп ҳисобланади.
Шунингдек, ўтган йилги флагманлар — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra ва ҳамёнбоп флагман Galaxy S24 FE учун ҳам One UI 9 синовлари бошланган. Ушбу моделлар учун С92хБХХУFEЗФ7 сериясидаги прошивкалар ишлаб чиқилмоқда. Samsung ўзининг дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш сиёсатини кенгайтиргани сабабли, эскироқ моделлар ҳам замонавий имкониятлардан маҳрум бўлмайди.
Келажакдаги режалар ва тақдимот санасиМиш-мишларга кўра, One UI 9 интерфейси билан ишлайдиган илк қурилмалар компаниянинг янги авлод букламафонлари бўлади. Гап 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтиши кутилаётган Galaxy Унпаккед тадбирида намойиш этилиши тахмин қилинаётган Galaxy Z Флип8, Galaxy Z Фолд8 ва Galaxy Z Фолд8 Ultra моделлари ҳақида кетмоқда. Ушбу смартфонлар қутидан тўғридан-тўғри янги интерфейс билан чиқиши кутилмоқда.
Ҳозирча Galaxy S26 сериясидан кейин айнан қайси модел очиқ бета-синов дастурига биринчи бўлиб қўшилиши аниқ эмас. Бироқ, Samsung ички синовларни бир вақтнинг ўзида ўндан ортиқ қурилмаларда олиб бораётгани, компания Android 17 асосидаги янгиланишни оммавий тарқатишга жиддий тайёргарлик кўраётганидан далолат беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар янгиланишларни одатда глобал релиздан сўнг қисқа вақт ичида қабул қилиб олишади.
One UI 9 интерфейсида сунъий интеллект (Galaxy AI) имкониятларини янада кенгайтириш, визуал дизайнни такомиллаштириш ва энергия самарадорлигини оширишга асосий урғу берилиши кутилмоқда. Samsung ўз фойдаланувчиларига нафақат янги қурилмалар, балки мукаммал дастурий таъминот тажрибасини ҳам вада қилмоқда.
…