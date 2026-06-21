Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошлади

·38·Техно
Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошлади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг дастурий таъминот экотизимини янгилаш устида жадал иш олиб бормоқда. Айни пайтда компания Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9 қобиғини бир вақтнинг ўзида бир нечта оммабоп қурилмаларда, жумладан, флагман ва ўрта сегмент моделларида синовдан ўтказишга киришди. Бу қадам фойдаланувчиларга янги функцияларни тезроқ етказиб бериш ва тизим барқарорлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча One UI 9 бета-синов дастури расман фақат Galaxy S26 серияси учун очиқ бўлиб, ушбу қурилмалар учун учинчи бета-версия тақдим этилган. Бироқ, ixbt.com маълумотларига кўра, Samsung ички лабораторияларида Galaxy S25, Galaxy А16 5G, Galaxy А17 5G, Galaxy A34 ва Galaxy А57 каби моделлар учун ҳам янги прошивка устида иш олиб борилмоқда. Ҳатто ҳали расман эълон қилинмаган Galaxy S26 FE модели ҳам ушбу рўйхатдан жой олгани диққатга сазовордир.

Янги прошивка версиялари ва қўллаб-қувватланадиган қурилмалар

Сўнгги маълумотларга кўра, Samsung мутахассислари Galaxy Z Фолд7 учун Ф966УСҚУАCZФ3, Galaxy А56 учун А566БХХУБДЗФБ ва Galaxy S23 серияси учун С911БХХУАГЗФ9 рақамли прошивка версияларини тайёрламоқда. Бу шуни англатадики, ушбу қурилмалар эгалари яқин ойларда тизимнинг сезиларли даражада янгиланишини кутишлари мумкин. Компания ўзининг ўрта сегментдаги Galaxy А сериясига ҳам флагманлар билан бир қаторда эътибор қаратаётгани ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим, чунки ушбу моделлар бизнинг бозорда жуда оммабоп ҳисобланади.

Шунингдек, ўтган йилги флагманлар — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra ва ҳамёнбоп флагман Galaxy S24 FE учун ҳам One UI 9 синовлари бошланган. Ушбу моделлар учун С92хБХХУFEЗФ7 сериясидаги прошивкалар ишлаб чиқилмоқда. Samsung ўзининг дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш сиёсатини кенгайтиргани сабабли, эскироқ моделлар ҳам замонавий имкониятлардан маҳрум бўлмайди.

Келажакдаги режалар ва тақдимот санаси

Миш-мишларга кўра, One UI 9 интерфейси билан ишлайдиган илк қурилмалар компаниянинг янги авлод букламафонлари бўлади. Гап 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтиши кутилаётган Galaxy Унпаккед тадбирида намойиш этилиши тахмин қилинаётган Galaxy Z Флип8, Galaxy Z Фолд8 ва Galaxy Z Фолд8 Ultra моделлари ҳақида кетмоқда. Ушбу смартфонлар қутидан тўғридан-тўғри янги интерфейс билан чиқиши кутилмоқда.

Ҳозирча Galaxy S26 сериясидан кейин айнан қайси модел очиқ бета-синов дастурига биринчи бўлиб қўшилиши аниқ эмас. Бироқ, Samsung ички синовларни бир вақтнинг ўзида ўндан ортиқ қурилмаларда олиб бораётгани, компания Android 17 асосидаги янгиланишни оммавий тарқатишга жиддий тайёргарлик кўраётганидан далолат беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар янгиланишларни одатда глобал релиздан сўнг қисқа вақт ичида қабул қилиб олишади.

One UI 9 интерфейсида сунъий интеллект (Galaxy AI) имкониятларини янада кенгайтириш, визуал дизайнни такомиллаштириш ва энергия самарадорлигини оширишга асосий урғу берилиши кутилмоқда. Samsung ўз фойдаланувчиларига нафақат янги қурилмалар, балки мукаммал дастурий таъминот тажрибасини ҳам вада қилмоқда.

SamsungGalaxyOne UI 9Android 17Смартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиКосмик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиБугун, 18:26Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиХитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиБугун, 17:27Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиIntel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиБугун, 16:58Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиИюль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиБугун, 15:54Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиOnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди