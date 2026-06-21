Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очди
Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Диого Далот жаҳон чемпионати давомида жамоа сардори Криштиано Роналдо атрофида юзага келадиган босим ва танқидларга қарши қандай курашилаётгани ҳақида батафсил маълумот берди. Манчестер Юнайтед вакилининг сўзларига кўра, жамоа ичидаги муҳит ташқи шов-шувларга қарамай барқарорлигича қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Португалиянинг Конго ДР билан ўйиндаги 1:1 ҳисобидаги дуранг натижаси ижтимоий тармоқларда катта эътирозларга сабаб бўлди. Кўплаб мутахассислар, жумладан, Тьерри Анри ҳам эътиборни Роналдонинг шахсий рекордларидан жамоавий муваффақиятга қаратиш лозимлигини таъкидлади. Бироқ, Goal.com нашрининг хабар беришича, Роберто Мартинез бошчилигидаги жамоа бундай сценарийга олдиндан тайёргарлик кўрган.
Олдиндан режалаштирилган ҳимояДиого Далотнинг таъкидлашича, мундиал бошланишидан аввал жамоа аъзолари махсус йиғилиш ўтказиб, ижтимоий тармоқлардаги бўлажак ҳужумларни муҳокама қилишган. Бу суҳбат футболчиларга руҳан тайёр бўлишга ва ташқи омилларга чалғимасликка ёрдам берган.
"Бу жуда оддий. Кийиниш хонасида, ҳали жаҳон чемпионатига келмасимиздан аввал, бизда ушбу танқидлар ва ижтимоий тармоқлар ҳақида батафсил суҳбатлашиш имконияти бўлган эди. Биз гўё буларнинг барчаси содир бўлишини олдиндан билгандек эдик. Таркибда Криштиано каби афсонавий ўйинчи бўлгач, ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ тайёр туришимиз шарт эди", — дея тушунтирди Далот.
Ҳимоячининг сўзларига кўра, ташқи босим жамоа ичидаги бирдамликни заифлаштира олмаган. Аксинча, футболчилар ўз тарихларида илк бор жаҳон кубогини қўлга киритиш мақсадида янада жипслашганлар. Улар танқидларнинг кўпчилиги асоссиз, адолатсиз ёки ҳаддан ташқари бўрттирилган эканини яхши англашади.
Роналдонинг 20 йиллик тажрибасиБугунги кунда 41 ёшни қаршилаган Криштиано Роналдо учун бундай эътибор янгилик эмас. Ал-Насср ҳужумчиси йигирма йилдан ортиқ вақт давомида Португалия терма жамоасининг асосий юлдузи сифатида диққат марказида бўлиб келмоқда. Далот айнан сардорнинг тажрибаси жамоага хотиржамлик бағишлаётганини қайд этди.
"Ҳамма Криштиано танқидларни қанчалик яхши қабул қилишини билади. Унинг терма жамоада 20 йилдан ортиқ тажрибаси бор. У жамоага ишонч бағишлайди ва бу каби гап-сўзлар ўйиннинг бир қисми эканини тушунтиради. Биз дунёнинг энг йирик мусобақасида иштирок этаётганимизда, бундай ҳолатлар табиий", — дейди ҳимоячи.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Криштиано Роналдо феномени доимо қизиқарли бўлиб келган. Унинг ҳар бир ҳаракати нафақат Европада, балки бизнинг минтақада ҳам қизғин муҳокама қилинади. Далотнинг ушбу баёноти Португалия терма жамоаси ўз етакчисини ҳар қандай вазиятда ҳимоя қилишга тайёрлигини яна бир бор исботлади.
…