Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?

·0·Фойдали
Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?

Халқимизда «Кийимингга қараб кутиб олишади...» деган нақл бор. Бироқ бу масала фақат атрофдагиларнинг фикри ва таассуроти билангина чекланмайди. Энг қизиқарли жараён ичда — кийимнинг биринчи навбатда сизнинг ўз руҳиятингизга кўрсатадиган таъсирида содир бўлади.

Психологияда «Тўқимавий идрок» тушунчаси

Психологияда мавжуд бўлган «Тўқимавий идрок» феномени шуни англатадики, биз эгнимизга илган кийим нафақат ташқи кўринишимизни, балки фикрлашимизни, ўзимизга бўлган ишончимизни ва энг муҳими — қарор қабул қилиш тарзимизни тўғридан-тўғри ўзгартиради.

Либос шахсиятни ва молиявий энергияни қандай ўзгартиради?

  • Ички ҳолатнинг акси: Уйдан чиқаётганда эски, ранги ўчган, «шунчаки қулай» кийимни танлаганингизда, мияга махсус сигнал кетади. Одатда бу — «менга эътибор шарт эмас, мен кўринмас бўлсам ҳам бўлаверади, борига барака» деган кўрсатмадир. Бундай руҳий ҳолатда йирик лойиҳаларни, янги имкониятларни ва катта мижозларни жалб қилиш қийинлашади.

  • Ишонч ва Статус: Сифатли, сизга мукаммал ярашган ва ички куч бағишлайдиган либосни кийганингизда, қаддингиз ростланади. Инсон ўзини янги ютуқларга «муносиб» ҳис қила бошлайди. Бу эса музокараларда, нарх белгилашда ва пулга оид қарорларда мутлақо бошқача — дадилроқ шахсиятни уйғотади.

Пул психологиясининг асосий сири: Молиявий маблағ фақатгина қуруқ ташқи кўринишга эмас, балки сиз ўша кийимда ўзингизни қандай ҳис қилаётганингизга — ички тўкинлик энергиясига қараб ҳаракатланади.

Молиявий шахсиятингизни янгилаш учун 3 та оддий қадам

  1. «Уй учун» ва «кўча учун» деган чегарани бузинг: Уйда йиртиқ, эскирган кийимда юриш — ўзига нисбатан «камбағаллик сиёсати»ни юритишдир. Энг чиройли ва қулай либосларингизни айнан ўзингиз билан ёлғиз қолганда ҳам кийишни одат қилинг.

  2. Гардеробни тозаланг: Сизга салбий хотираларни эслатадиган, ўзингизни ноқулай ёки «арзон» ҳис қилдирадиган кийимлардан воз кечинг. Улар сизнинг энергетик ва молиявий ўсишингизни орқага тортади.

  3. Кичик бўлса ҳам, сифатга инвестиция қилинг: Сон-саноқсиз сифатсиз кийимлардан кўра, сизни ҳақиқий «Қиролича» ёки ўз ишининг «Эксперти»дек ҳис қилдирадиган битта сифатли либос молиявий онгингизни тезроқ юксалтиради.

Бугун эгнингиздаги кийим сизга ички куч ва ишонч бағишлаяптими ёки энергиянгизни сўряптими? Гардеробга ва кийинишга бўлган муносабатни ўзгартириш — ҳаётингизда янги молиявий мақсадларга эришиш йўлидаги биринчи оддий қадамдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангСизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангБугун, 18:12Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Бугун, 18:02Қуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиҚуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиБугун, 12:58Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Кеча, 23:21Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?19.06, 18:52Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирдиЭрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди17.06, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?