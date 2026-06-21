Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилари

·47·Спорт
Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилари

Англия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини ишончли ғалаба билан бошлади. Хорватияга қарши кечган баҳсда (4:2) жамоанинг асосий юлдузлари — Гарри Кейн ва Жуд Беллингем ўз ҳисобига голлар ёздириб қўйишди. Бу натижа нафақат турнир жадвали, балки жамоа ичидаги янги иерархия шаклланганини ҳам кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нюкасл Унитед ҳимоячиси Дан Бурн матбуот анжуманида Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингемнинг жамоага таъсири ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, атиги 22 ёшда бўлишига қарамай, Беллингэм аллақачон сардор Гарри Кейн билан бир қаторда ҳақиқий етакчига айланган. Бурн ҳазил тариқасида Беллингэмнинг ёшига ишора қилиб, унинг майдондаги ҳаракатлари тажрибали футболчиларни ҳам ҳайратда қолдираётганини таъкидлади.

"Улар ҳар иккиси ҳам жаҳоннинг энг яхши клубларида ўз фаолиятининг чўққисида ўйнаётган етакчилардир. Жуденинг ёши 12 дами ёки шунга яқинми, билмадим, лекин у аллақачон шу ерда! Унинг олдинда узоқ йўли бор, бироқ ҳозирнинг ўзидаёқ у биз учун ўта муҳим ўйинчига айланди", — дея Goal.com нашри Дан Бурнинг сўзларини келтирмоқда.

Майдондаги энергия ва янги статус

Беллингэмнинг Хорватияга қарши ўйини замонавий ярим ҳимоячининг эталони сифатида баҳоланмоқда. У техник маҳоратни юқори ишчанлик билан бирлаштира олди. Дан Бурннинг сўзларига кўра, Жуденинг ўйин бошидаги битта шиддатли подкати ёки ҳаракати бутун жамоага энергия беради ва бошқа футболчиларни ҳам ўз даражасини кўтаришга мажбур қилади.

Томас Тухель тизимида Беллингэм нафақат ижодкор, балки жисмоний босим ўтказувчи асосий куч сифатида кўрилмоқда. Жаҳон чемпионати олдидан унинг терма жамоадаги роли борасида турли танқидий фикрлар янграган эди. Бироқ илк турдаги ғалаба ва урилган гол барча шубҳаларга чек қўйди.

Беллингэмнинг ўзи ҳам ўйин ҳақида фикр билдирар экан, ташқи босимга хотиржам ёндашишини маълум қилди. "Футболчи бўлишнинг бир қисми бу — танқид. Менга ёмон гап айтганлардан хафа бўлмайман, чунки баъзида бунга лойиқ бўламан. Бугун эса одамларга кимлигимни яна бир бор эслатиб қўйиш ёқимли бўлди", — дейди Реал Мадрид юлдузи.

Англия терма жамоаси учун Кейн ва Беллингэмнинг аъло спорт формасида экани турнирнинг кейинги босқичларида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Жамоа нафақат ҳужумкор салоҳият, балки майдон марказидаги мустаҳкамлик эвазига ҳам чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолмоқда.

АнглияЖуд БеллингемРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиЛамине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиБугун, 18:51Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиАбдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиБугун, 18:09Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиМанчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиБугун, 17:39Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиЛамине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиБугун, 17:33Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди