Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилари
Англия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини ишончли ғалаба билан бошлади. Хорватияга қарши кечган баҳсда (4:2) жамоанинг асосий юлдузлари — Гарри Кейн ва Жуд Беллингем ўз ҳисобига голлар ёздириб қўйишди. Бу натижа нафақат турнир жадвали, балки жамоа ичидаги янги иерархия шаклланганини ҳам кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нюкасл Унитед ҳимоячиси Дан Бурн матбуот анжуманида Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингемнинг жамоага таъсири ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, атиги 22 ёшда бўлишига қарамай, Беллингэм аллақачон сардор Гарри Кейн билан бир қаторда ҳақиқий етакчига айланган. Бурн ҳазил тариқасида Беллингэмнинг ёшига ишора қилиб, унинг майдондаги ҳаракатлари тажрибали футболчиларни ҳам ҳайратда қолдираётганини таъкидлади.
"Улар ҳар иккиси ҳам жаҳоннинг энг яхши клубларида ўз фаолиятининг чўққисида ўйнаётган етакчилардир. Жуденинг ёши 12 дами ёки шунга яқинми, билмадим, лекин у аллақачон шу ерда! Унинг олдинда узоқ йўли бор, бироқ ҳозирнинг ўзидаёқ у биз учун ўта муҳим ўйинчига айланди", — дея Goal.com нашри Дан Бурнинг сўзларини келтирмоқда.
Майдондаги энергия ва янги статусБеллингэмнинг Хорватияга қарши ўйини замонавий ярим ҳимоячининг эталони сифатида баҳоланмоқда. У техник маҳоратни юқори ишчанлик билан бирлаштира олди. Дан Бурннинг сўзларига кўра, Жуденинг ўйин бошидаги битта шиддатли подкати ёки ҳаракати бутун жамоага энергия беради ва бошқа футболчиларни ҳам ўз даражасини кўтаришга мажбур қилади.
Томас Тухель тизимида Беллингэм нафақат ижодкор, балки жисмоний босим ўтказувчи асосий куч сифатида кўрилмоқда. Жаҳон чемпионати олдидан унинг терма жамоадаги роли борасида турли танқидий фикрлар янграган эди. Бироқ илк турдаги ғалаба ва урилган гол барча шубҳаларга чек қўйди.
Беллингэмнинг ўзи ҳам ўйин ҳақида фикр билдирар экан, ташқи босимга хотиржам ёндашишини маълум қилди. "Футболчи бўлишнинг бир қисми бу — танқид. Менга ёмон гап айтганлардан хафа бўлмайман, чунки баъзида бунга лойиқ бўламан. Бугун эса одамларга кимлигимни яна бир бор эслатиб қўйиш ёқимли бўлди", — дейди Реал Мадрид юлдузи.
Англия терма жамоаси учун Кейн ва Беллингэмнинг аъло спорт формасида экани турнирнинг кейинги босқичларида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Жамоа нафақат ҳужумкор салоҳият, балки майдон марказидаги мустаҳкамлик эвазига ҳам чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолмоқда.
…