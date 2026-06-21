Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олди
ФИФА 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг биринчи туридан кейинги расмий статистика маълумотларини эълон қилди. Унда мусобақада энг юқори тезлик қайд этган футболчилар рейтинги ҳам алоҳида тақдим этилди.
Қувонарлиси, "К" гуруҳида Колумбияга қарши баҳсда майдонда тўлиқ ҳаракат қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва "Манчестер Сити" клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунёнинг энг шиддатли футболчилари учлигига кирди.
Мбаппе ва Сондан тезроқ: Ҳусанов ва Холанд дуэти
22 ёшли ҳамюртимиз илк учрашувда соатига 36,5 километр тезлик қайд этишга муваффақ бўлди. Қизиқарли жиҳати шундаки, унинг "Манчестер Сити"даги жамоадоши — Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд ҳам худди шундай кўрсаткичга эришди. Бир клубнинг икки вакили ФИФА рейтингида иккинчи поғонани баҳам кўриб туришибди.
Ҳусанов ушбу кўрсаткичи билан жаҳон футболининг энг танилган юлдузларини ортда қолдирди. Жумладан, у Франция терма жамоаси етакчиси Килиан Мбаппе (35,1 км/соат) ва Жанубий Корея ҳужумчиси Сон Хён Миндан (35,2 км/соат) анча тезроқ ҳаракат қилган. Ушбу рейтингни фақатгина австралиялик Жордан Бос (36,7 км/соат) бир оз фарқ билан бошқариб бормоқда.
ЖЧ-2026: 1-турнинг энг тезкор ТОП-10 футболчиси
ФИФА расмий баённомасига кўра, биринчи турнинг тезлик кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда акс этган:
Ўрни
Футболчи номи
Терма жамоаси
Максимал тезлиги
1
Жордан Бос
Австралия
36,7 км/соат
2-3
Эрлинг Холанд
Норвегия
36,5 км/соат
2-3
Абдуқодир Ҳусанов
Ўзбекистон
36,5 км/соат
4
Муҳаммад Туре
Австралия
35,8 км/соат
5
Райан Гравенберх
Нидерландия
35,6 км/соат
6
Алан Минда
Эквадор
35,5 км/соат
7-8
Сон Хён Мин
Жанубий Корея
35,2 км/соат
7-8
Жед Спенс
Англия
35,2 км/соат
9
Килиан Мбаппе
France
35,1 км/соат
10
Педру Нету
Португалия
34,8 км/соат
Навбатдаги масъулиятли синов
Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичидаги иккинчи ўйинини 23 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да Португалия терма жамоасига қарши ўтказади. Илк турда юқори жисмоний имконият ва рекорд тезлик намойиш этган Ҳусановнинг бўлажак баҳсда Криштиану Роналду бошчилигидаги Португалия ҳужум чизиғини қай даражада тўхтата олиши мухлислар диққат марказида бўлади.
…