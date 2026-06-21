Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олди

·39·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олди

ФИФА 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг биринчи туридан кейинги расмий статистика маълумотларини эълон қилди. Унда мусобақада энг юқори тезлик қайд этган футболчилар рейтинги ҳам алоҳида тақдим этилди.

Қувонарлиси, "К" гуруҳида Колумбияга қарши баҳсда майдонда тўлиқ ҳаракат қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва "Манчестер Сити" клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунёнинг энг шиддатли футболчилари учлигига кирди.

Мбаппе ва Сондан тезроқ: Ҳусанов ва Холанд дуэти

22 ёшли ҳамюртимиз илк учрашувда соатига 36,5 километр тезлик қайд этишга муваффақ бўлди. Қизиқарли жиҳати шундаки, унинг "Манчестер Сити"даги жамоадоши — Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд ҳам худди шундай кўрсаткичга эришди. Бир клубнинг икки вакили ФИФА рейтингида иккинчи поғонани баҳам кўриб туришибди.

Ҳусанов ушбу кўрсаткичи билан жаҳон футболининг энг танилган юлдузларини ортда қолдирди. Жумладан, у Франция терма жамоаси етакчиси Килиан Мбаппе (35,1 км/соат) ва Жанубий Корея ҳужумчиси Сон Хён Миндан (35,2 км/соат) анча тезроқ ҳаракат қилган. Ушбу рейтингни фақатгина австралиялик Жордан Бос (36,7 км/соат) бир оз фарқ билан бошқариб бормоқда.

ЖЧ-2026: 1-турнинг энг тезкор ТОП-10 футболчиси

ФИФА расмий баённомасига кўра, биринчи турнинг тезлик кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда акс этган:

Ўрни

Футболчи номи

Терма жамоаси

Максимал тезлиги

1

Жордан Бос

Австралия

36,7 км/соат

2-3

Эрлинг Холанд

Норвегия

36,5 км/соат

2-3

Абдуқодир Ҳусанов

Ўзбекистон

36,5 км/соат

4

Муҳаммад Туре

Австралия

35,8 км/соат

5

Райан Гравенберх

Нидерландия

35,6 км/соат

6

Алан Минда

Эквадор

35,5 км/соат

7-8

Сон Хён Мин

Жанубий Корея

35,2 км/соат

7-8

Жед Спенс

Англия

35,2 км/соат

9

Килиан Мбаппе

France

35,1 км/соат

10

Педру Нету

Португалия

34,8 км/соат

Навбатдаги масъулиятли синов

Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичидаги иккинчи ўйинини 23 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да Португалия терма жамоасига қарши ўтказади. Илк турда юқори жисмоний имконият ва рекорд тезлик намойиш этган Ҳусановнинг бўлажак баҳсда Криштиану Роналду бошчилигидаги Португалия ҳужум чизиғини қай даражада тўхтата олиши мухлислар диққат марказида бўлади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЭрлинг ҲоландКилиан МбаппеФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиМанчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиБугун, 17:39Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиЛамине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиБугун, 17:33Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди