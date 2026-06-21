Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этди
Америка технология гиганти Дивергент Течнологиес саноат оламида инқилоб ясаши кутилаётган Монолит Оне деб номланган янги авлод 3D-принтерини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг улкан ўлчамлари, балки аэрокосмик ва мудофаа соҳалари учун мураккаб металл қисмларни серияли ишлаб чиқариш қобилияти билан ҳам ажралиб туради. Мазкур технология анъанавий ишлаб чиқариш усулларини бутунлай ўзгартириб, мураккаб деталларни тайёрлаш вақтини бир неча баробарга қисқартиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Монолит Оне ўз синфидаги энг йирик қурилмалардан бири ҳисобланади. Унинг баландлиги 8 метрдан ошади, иш жараёнини эса умумий қуввати 24 кВ бўлган 12 та кучли лазер бошқаради. Принтер алюминий, пўлат, титан ва никел қотишмалари каби саноатда энг кўп талаб қилинадиган металлар билан ишлашга мослашган. Аввалги авлод ускуналарига қараганда, янги тизим ишлаб чиқариш тезлигини икки баробарга оширишга муваффақ бўлган.
Саноат миқёсидаги янги завод ва техник имкониятларДивергент компанияси ушбу янгилик билан чекланиб қолмасдан, Жанубий Калифорниянинг Лонг-Бич шаҳрида майдони 40 минг квадрат метрга тенг бўлган янги завод қурилишини ҳам эълон қилди. Келгуси икки йил ичида ушбу мажмуада 64 та Монолит Оне принтери ўрнатилиши режалаштирилган. Ҳозирда компаниянинг Торрансдаги корхонасида 6 та шундай қурилма муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у фақат прототиплар яратиш учун эмас, балки маҳсулотларни оммавий ишлаб чиқариш учун мўлжалланган. Ишончлиликни таъминлаш мақсадида қурилма қуйидаги технологиялар билан жиҳозланган:
- Металл кукунини автоматик равишда узатиш тизими;
- Ҳарорат режимини қатъий назорат қилиш датчиклари;
- Босиб чиқариш сифатини реал вақт режимида кузатувчи оптик мониторинг тизими.
Стратегик ҳамкорлик ва миллий хавфсизликБугунги кунда Дивергент компанияси Lockheed Martin, RTX ва КоАспире каби АҚШнинг энг йирик аэрокосмик ва мудофаа корпорациялари билан яқин ҳамкорлик қилмоқда. Бу каби технологияларнинг ривожланиши космик пойгада устунликка эришиш ва ҳарбий саноатни модернизация қилишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, барча принтерлар тўлиқ АҚШ ҳудудида йиғилади ва асосий бутловчи қисмлар маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан сотиб олинади. Бу халқаро таъминот занжирларига боғлиқликни камайтириш ва миллий саноатнинг мустақиллигини таъминлашга қаратилган стратегик қадамдир. Завод тўлиқ қувват билан ишга тушгач, ҳар йили минглаб ракета двигателлари корпусларини ишлаб чиқариш имконияти пайдо бўлади.
…