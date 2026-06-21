Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этди

·0·Техно
Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этди

Америка технология гиганти Дивергент Течнологиес саноат оламида инқилоб ясаши кутилаётган Монолит Оне деб номланган янги авлод 3D-принтерини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг улкан ўлчамлари, балки аэрокосмик ва мудофаа соҳалари учун мураккаб металл қисмларни серияли ишлаб чиқариш қобилияти билан ҳам ажралиб туради. Мазкур технология анъанавий ишлаб чиқариш усулларини бутунлай ўзгартириб, мураккаб деталларни тайёрлаш вақтини бир неча баробарга қисқартиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Монолит Оне ўз синфидаги энг йирик қурилмалардан бири ҳисобланади. Унинг баландлиги 8 метрдан ошади, иш жараёнини эса умумий қуввати 24 кВ бўлган 12 та кучли лазер бошқаради. Принтер алюминий, пўлат, титан ва никел қотишмалари каби саноатда энг кўп талаб қилинадиган металлар билан ишлашга мослашган. Аввалги авлод ускуналарига қараганда, янги тизим ишлаб чиқариш тезлигини икки баробарга оширишга муваффақ бўлган.

Саноат миқёсидаги янги завод ва техник имкониятлар

Дивергент компанияси ушбу янгилик билан чекланиб қолмасдан, Жанубий Калифорниянинг Лонг-Бич шаҳрида майдони 40 минг квадрат метрга тенг бўлган янги завод қурилишини ҳам эълон қилди. Келгуси икки йил ичида ушбу мажмуада 64 та Монолит Оне принтери ўрнатилиши режалаштирилган. Ҳозирда компаниянинг Торрансдаги корхонасида 6 та шундай қурилма муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Янги тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у фақат прототиплар яратиш учун эмас, балки маҳсулотларни оммавий ишлаб чиқариш учун мўлжалланган. Ишончлиликни таъминлаш мақсадида қурилма қуйидаги технологиялар билан жиҳозланган:

  • Металл кукунини автоматик равишда узатиш тизими;
  • Ҳарорат режимини қатъий назорат қилиш датчиклари;
  • Босиб чиқариш сифатини реал вақт режимида кузатувчи оптик мониторинг тизими.
Компания бош директори Лукас Чингернинг таъкидлашича, рақамли ишлаб чиқариш платформаси мураккаб деталларни тайёрлаш сиклини бир неча ойдан бир неча ҳафтагача, айрим ҳолларда эса бир неча кунгача қисқартириш имконини беради. Бу айниқса ракета двигателлари корпуслари ва авиация бутловчи қисмларини ишлаб чиқаришда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Стратегик ҳамкорлик ва миллий хавфсизлик

Бугунги кунда Дивергент компанияси Lockheed Martin, RTX ва КоАспире каби АҚШнинг энг йирик аэрокосмик ва мудофаа корпорациялари билан яқин ҳамкорлик қилмоқда. Бу каби технологияларнинг ривожланиши космик пойгада устунликка эришиш ва ҳарбий саноатни модернизация қилишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, барча принтерлар тўлиқ АҚШ ҳудудида йиғилади ва асосий бутловчи қисмлар маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан сотиб олинади. Бу халқаро таъминот занжирларига боғлиқликни камайтириш ва миллий саноатнинг мустақиллигини таъминлашга қаратилган стратегик қадамдир. Завод тўлиқ қувват билан ишга тушгач, ҳар йили минглаб ракета двигателлари корпусларини ишлаб чиқариш имконияти пайдо бўлади.

Технология3Д-принтерАэрокосмикДивергентМонолит Оне
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиSamsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 17:52Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиХитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиБугун, 17:27Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиIntel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиБугун, 16:58Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиИюль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиБугун, 15:54Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиOnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди