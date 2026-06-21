Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирди

·108·Спорт
Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирди

Англиянинг Миддлсбро жамоаси ярим ҳимоячиси Ҳайден Ҳаккней атрофидаги трансфер миш-мишлари қизғин паллага кирди. 23 ёшли футболчига Манчестер Юнайтед, Эвертон ва Тоттенхем каби Премер-лига грандлари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, соҳа мутахассислари ёш иқтидор эгасини нотўғри танлов унинг фаолиятига жиддий зарба бериши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Бриан Деане футболчига фақатгина молиявий жиҳатларни эмас, балки ўйин амалиётини биринчи ўринга қўйишни маслаҳат берди. Унинг фикрича, Миддлсбро сафида асосий таркибда мунтазам майдонга тушаётган Ҳайден Ҳаккней учун катта клублар захирасида қолиб кетиш ривожланишдан тўхташни англатади.

Карьера учун хавфли қадамми?

Миддлсбро жамоаси ўтган мавсумда плей-офф баҳсларида Халл Сити жамоасига мағлуб бўлиб, юқори дивизионга чиқиш имкониятини бой берган эди. Шунга қарамай, Ҳаккней Чемпионшипнинг энг ёрқин юлдузларидан бири сифатида эътироф этилди. Goal.com хабарига кўра, футболчининг амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолган ва бу ҳолат трансфер бозоридаги рақобатни янада кучайтирмоқда.

Бриан Деане Тикомбо нашрига берган интервюсида шундай дейди: "Бу жуда мураккаб вазият. У ҳали ёш ва кейинги босқичга ўтишни исташи табиий. Аммо у қайси клубга ўтаётганига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиши керак. Агар у нотўғри жамоани танласа, керакли ўйин вақтига эга бўлмайди ва бу унинг ўсишини тўхтатиб қўяди".

Манчестер Юнайтед вариантида эса ўзига хос омил мавжуд. Жамоанинг собиқ афсонаси ва айни дамда Миддлсбро бош мураббийи Майкл Каррик ушбу трансфернинг асосий ташаббускорларидан бири бўлиб турибди. Каррик уч мавсумдан бери Ҳаккней билан бирга ишламоқда ва унинг салоҳиятига юқори баҳо бериб, футболчининг "қизил иблислар" ярим ҳимоясини кучайтира олишига ишонади.

Эвертон — барқарорлик варианти

Шу билан бирга, мутахассислар Эвертон вариантини Ҳайден Ҳаккней учун энг мақбул йўл деб ҳисоблашмоқда. Мерсисайд клуби ёш футболчиларга кўпроқ имконият бериши ва барқарор муҳитга эгалиги билан ажралиб туради. Бу ерда футболчи Премер-лига ҳавосига мослашиши ва асосий таркибда ўз ўрнига эга бўлиши осонроқ кечиши мумкин.

Миддлсбро раҳбарияти эса қийин танлов қаршисида турибди: ёки футболчини ҳозир сотиб юбориб, яхшигина даромад кўриш, ёки уни яна бир мавсум олиб қолиб, юқори дивизионга чиқиш учун курашиш. Агар Ҳаккней жамоада қолса, у жамоанинг "квартирбеğи" сифатида марказий ролни бажаришда давом этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ҳайден Ҳаккней учун келаётган ёзги трансфер ойнаси унинг келажакдаги тақдирини белгилаб беради. Манчестер Юнайтед каби гранд жамоа чорлови жозибали кўринса-да, футболчининг ривожланиши учун Эвертон каби жамоалар кўпроқ фойда келтириши мумкин.

Манчестер ЮнайтедЭвертонҲайден ҲаккнейТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиАбдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиБугун, 18:09Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиЛамине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиБугун, 17:33Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди