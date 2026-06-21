Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирди
Англиянинг Миддлсбро жамоаси ярим ҳимоячиси Ҳайден Ҳаккней атрофидаги трансфер миш-мишлари қизғин паллага кирди. 23 ёшли футболчига Манчестер Юнайтед, Эвертон ва Тоттенхем каби Премер-лига грандлари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, соҳа мутахассислари ёш иқтидор эгасини нотўғри танлов унинг фаолиятига жиддий зарба бериши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Бриан Деане футболчига фақатгина молиявий жиҳатларни эмас, балки ўйин амалиётини биринчи ўринга қўйишни маслаҳат берди. Унинг фикрича, Миддлсбро сафида асосий таркибда мунтазам майдонга тушаётган Ҳайден Ҳаккней учун катта клублар захирасида қолиб кетиш ривожланишдан тўхташни англатади.
Карьера учун хавфли қадамми?Миддлсбро жамоаси ўтган мавсумда плей-офф баҳсларида Халл Сити жамоасига мағлуб бўлиб, юқори дивизионга чиқиш имкониятини бой берган эди. Шунга қарамай, Ҳаккней Чемпионшипнинг энг ёрқин юлдузларидан бири сифатида эътироф этилди. Goal.com хабарига кўра, футболчининг амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолган ва бу ҳолат трансфер бозоридаги рақобатни янада кучайтирмоқда.
Бриан Деане Тикомбо нашрига берган интервюсида шундай дейди: "Бу жуда мураккаб вазият. У ҳали ёш ва кейинги босқичга ўтишни исташи табиий. Аммо у қайси клубга ўтаётганига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиши керак. Агар у нотўғри жамоани танласа, керакли ўйин вақтига эга бўлмайди ва бу унинг ўсишини тўхтатиб қўяди".
Манчестер Юнайтед вариантида эса ўзига хос омил мавжуд. Жамоанинг собиқ афсонаси ва айни дамда Миддлсбро бош мураббийи Майкл Каррик ушбу трансфернинг асосий ташаббускорларидан бири бўлиб турибди. Каррик уч мавсумдан бери Ҳаккней билан бирга ишламоқда ва унинг салоҳиятига юқори баҳо бериб, футболчининг "қизил иблислар" ярим ҳимоясини кучайтира олишига ишонади.
Эвертон — барқарорлик вариантиШу билан бирга, мутахассислар Эвертон вариантини Ҳайден Ҳаккней учун энг мақбул йўл деб ҳисоблашмоқда. Мерсисайд клуби ёш футболчиларга кўпроқ имконият бериши ва барқарор муҳитга эгалиги билан ажралиб туради. Бу ерда футболчи Премер-лига ҳавосига мослашиши ва асосий таркибда ўз ўрнига эга бўлиши осонроқ кечиши мумкин.
Миддлсбро раҳбарияти эса қийин танлов қаршисида турибди: ёки футболчини ҳозир сотиб юбориб, яхшигина даромад кўриш, ёки уни яна бир мавсум олиб қолиб, юқори дивизионга чиқиш учун курашиш. Агар Ҳаккней жамоада қолса, у жамоанинг "квартирбеğи" сифатида марказий ролни бажаришда давом этади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ҳайден Ҳаккней учун келаётган ёзги трансфер ойнаси унинг келажакдаги тақдирини белгилаб беради. Манчестер Юнайтед каби гранд жамоа чорлови жозибали кўринса-да, футболчининг ривожланиши учун Эвертон каби жамоалар кўпроқ фойда келтириши мумкин.
…