Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқда

·0·Спорт
Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқда

Англия терма жамоаси, Арсенал ҳамда Челси клубларининг афсонавий ҳимоячиси Ашлей Коул Италиядаги дебют мураббийлик фаолиятида кутилмаган муваффақиятсизликка учради. Италия Б серияси вакили Чезена жамоасини бошқариб келаётган мутахассис бор-йўғи саккизта ўйиндан сўнг ўз лавозимини тарк этишга яқин турибди. Бу ҳақда нуфузли Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 45 ёшли инглиз мутахассисининг қисқа муддатли шартномаси 30-июн куни ўз ниҳоясига етади ва клуб раҳбарияти уни узайтирмасликка қарор қилган. Коул жамоа тепасига март ойида Мичеле Мигнани ўрнига келган эди, бироқ унинг бошқаруви остида Чезена плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлиб, мавсумни 11-ўринда якунлади.

Мухлислар қаршилиги ва омадсиз натижалар

Ашлей Коул Италияга келган илк куниданоқ маҳаллий мухлислар томонидан совуқ кутиб олинди. Мигнанининг истеъфоси ишқибозлар орасида норозилик уйғотган бир пайтда, тажрибасиз инглизнинг тайинланиши вазиятни янада оғирлаштирди. Ҳатто стадионда "Ашлей Коул? Йўқ, раҳмат" деган маънодаги танқидий баннерлар пайдо бўлди. Goal.com нашрининг ёзишича, Коулнинг тайинланиши кўпроқ клуб хўжайинларидан бири Мике Мелбй билан бўлган шахсий алоқаларга таянган эди.

Статистика ҳам Коулнинг фойдасига эмас: у бошқарган 8 та учрашувда жамоа бор-йўғи бир маротаба ғалаба қозонди. Учта дуранг ва тўртта мағлубият қайд этилгани раҳбариятнинг сабр косасини тўлдирди. Дастлаб шартномани узайтириш ҳақида гап-сўзлар бўлган бўлса-да, кийиниш хонасидаги муҳит ва оммавий босим бу режаларни бутунлай йўққа чиқарди.

Янги мураббий қидируви

Айни дамда Чезена спорт директори Андреа Мансини жамоа учун муносиб номзод қидириш билан банд. Клуб бош директори Коррадо Ди Таранто мураббий танлашда шошма-шошарликка йўл қўйилмаслигини ва ҳар бир номзод синчиклаб ўрганилаётганини таъкидлади. Номзодлар орасида Италия қуйи дивизионларида тажрибага эга бўлган Эмануеле Троисе ва Штефано Векчи каби мутахассислар бор.

Ашлей Коул учун эса бу муваффақиятсиз тажриба унинг мураббийлик обрўсига жиддий зарба бўлди. Челси афсонаси энди яна ёрдамчи мураббий сифатида фаолият юритиб, ўз малакасини ошириши ёки бошқа лигаларда ўзини синаб кўриши кутилмоқда. Италия футболи муҳити унинг дебюти учун ўта мураккаблик қилди.

Ашлей КоулЧезенаИталия ФутболиТрансферларМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБугун, 19:36Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиЛамине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиБугун, 18:51Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиАбдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиБугун, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди