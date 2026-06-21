Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги давр
Франциянинг Дассаулт Авиатион компанияси ўзининг энг янги ва энг қувватли бизнес-джети — Falcon 10Х моделини илк бор ҳавога кўтарди. Ушбу парвоз нафақат компания тарихида, балки бутун жаҳон хусусий авиацияси сегментида муҳим воқеага айланди. Янги флагман ўзининг техник имкониятлари ва парвоз масофаси билан соҳадаги мавжуд стандартларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов парвози Франциядаги Бордо-Мериняк аэродромидан амалга оширилди ва тахминан икки ярим соат давом этди. Ixbt.com маълумотига кўра, тажрибали учувчилар Себастиен Дюпон де Динеш ва Фабрис Дуняк бошқарувидаги самолёт ҳавода ўзини кутилганидек тутган. Синов давомида лайнер 12 200 метр баландликка кўтарилиб, соатига 1000 километр (0,82 Max сони) тезликка эришди. Барча борт тизимлари ва бошқарув механизмлари муваффақиятли синовдан ўтказилди.
Техник имкониятлар ва қулайликFalcon 10Х бизнес-джети ультра узоқ масофаларга парвоз қилиш учун мўлжалланган. Унинг эълон қилинган максимал парвоз масофаси 13 900 километрни ташкил этади. Бу дегани, самолёт тўхтовсиз равишда дунёнинг энг йирик мегаполисларини, масалан, Нью-Йоркдан Гонконгга ёки Париждан Сантягога боғлаши мумкин. Бундай кўрсаткичлар бизнес олами вакиллари учун вақтни сезиларли даражада тежаш имконини беради.
Дассаулт Авиатион раҳбари Эрик Траппе ушбу муваффақиятни муҳандислик гуруҳининг кўп йиллик меҳнати маҳсули деб атади. Компания ҳарбий авиация (масалан, Рафале қирувчи самолётлари) соҳасидаги тажрибасини фуқаролик авиациясига татбиқ этган ҳолда, энг юқори даражадаги хавфсизлик ва аэродинамикани таъминлаган. Falcon 10Х ҳозирда ўз тоифасидаги энг кенг ва шинам кабийнага эга самолётлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Келажакдаги режалар ва рақобатҲозирда компания синовлар дастурини кенгайтириш устида ишламоқда. Иккинчи тажриба нусхасини йиғиш ишлари якунланиш арафасида бўлса, учинчи прототип тўлиқ йўловчи салони билан жиҳозланади. Бу самолёт ичидаги барча қулайликлар, шовқин даражаси ва иқлим назорати тизимларини реал шароитларда текшириш учун зарурдир.
Ўзбекистонлик тадбиркорлар ва халқаро корпорациялар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки минтақамизда узоқ масофали бизнес-жетларга талаб ортиб бормоқда. Falcon 10Х ўзининг технологик устунлиги билан Гулфстреам ва Bombardier каби гигантларнинг асосий рақобатчисига айланади. Самолётнинг тўлиқ фойдаланишга топширилиши ва тижорий етказиб бериш жараёнлари яқин йилларда бошланиши режалаштирилган.
Дассаулт Авиатион 2026-йилда бутунлай янги турдаги самолётни ҳавога кўтарган ягона ишлаб чиқарувчи сифатида ўз мақомини мустаҳкамлади. Бу нафақат бренднинг нуфузини оширади, балки бизнес-авиация бозорида янги технологик пойганинг бошланишидан дарак беради.
…