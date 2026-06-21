Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги давр

·24·Техно
Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги давр

Франциянинг Дассаулт Авиатион компанияси ўзининг энг янги ва энг қувватли бизнес-джети — Falcon 10Х моделини илк бор ҳавога кўтарди. Ушбу парвоз нафақат компания тарихида, балки бутун жаҳон хусусий авиацияси сегментида муҳим воқеага айланди. Янги флагман ўзининг техник имкониятлари ва парвоз масофаси билан соҳадаги мавжуд стандартларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов парвози Франциядаги Бордо-Мериняк аэродромидан амалга оширилди ва тахминан икки ярим соат давом этди. Ixbt.com маълумотига кўра, тажрибали учувчилар Себастиен Дюпон де Динеш ва Фабрис Дуняк бошқарувидаги самолёт ҳавода ўзини кутилганидек тутган. Синов давомида лайнер 12 200 метр баландликка кўтарилиб, соатига 1000 километр (0,82 Max сони) тезликка эришди. Барча борт тизимлари ва бошқарув механизмлари муваффақиятли синовдан ўтказилди.

Техник имкониятлар ва қулайлик

Falcon 10Х бизнес-джети ультра узоқ масофаларга парвоз қилиш учун мўлжалланган. Унинг эълон қилинган максимал парвоз масофаси 13 900 километрни ташкил этади. Бу дегани, самолёт тўхтовсиз равишда дунёнинг энг йирик мегаполисларини, масалан, Нью-Йоркдан Гонконгга ёки Париждан Сантягога боғлаши мумкин. Бундай кўрсаткичлар бизнес олами вакиллари учун вақтни сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Дассаулт Авиатион раҳбари Эрик Траппе ушбу муваффақиятни муҳандислик гуруҳининг кўп йиллик меҳнати маҳсули деб атади. Компания ҳарбий авиация (масалан, Рафале қирувчи самолётлари) соҳасидаги тажрибасини фуқаролик авиациясига татбиқ этган ҳолда, энг юқори даражадаги хавфсизлик ва аэродинамикани таъминлаган. Falcon 10Х ҳозирда ўз тоифасидаги энг кенг ва шинам кабийнага эга самолётлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Келажакдаги режалар ва рақобат

Ҳозирда компания синовлар дастурини кенгайтириш устида ишламоқда. Иккинчи тажриба нусхасини йиғиш ишлари якунланиш арафасида бўлса, учинчи прототип тўлиқ йўловчи салони билан жиҳозланади. Бу самолёт ичидаги барча қулайликлар, шовқин даражаси ва иқлим назорати тизимларини реал шароитларда текшириш учун зарурдир.

Ўзбекистонлик тадбиркорлар ва халқаро корпорациялар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки минтақамизда узоқ масофали бизнес-жетларга талаб ортиб бормоқда. Falcon 10Х ўзининг технологик устунлиги билан Гулфстреам ва Bombardier каби гигантларнинг асосий рақобатчисига айланади. Самолётнинг тўлиқ фойдаланишга топширилиши ва тижорий етказиб бериш жараёнлари яқин йилларда бошланиши режалаштирилган.

Дассаулт Авиатион 2026-йилда бутунлай янги турдаги самолётни ҳавога кўтарган ягона ишлаб чиқарувчи сифатида ўз мақомини мустаҳкамлади. Бу нафақат бренднинг нуфузини оширади, балки бизнес-авиация бозорида янги технологик пойганинг бошланишидан дарак беради.

Дассаулт АвиатионFalcon 10ХБизнес-джетАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиДенгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиБугун, 21:22Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиTesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиБугун, 20:25iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?Бугун, 19:51Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиЛитий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиБугун, 19:22AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоAMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди