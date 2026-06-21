Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинади
EFE ахборот агентлигининг хабар беришича, Испания Бош вазирининг рафиқаси Бегонья Гомес коррупция ва маблағларни ўзлаштириш иши бўйича ҳакамлар ҳайъати олдида жавоб берадиган бўлди. Дастлабки суд мажлислари якунларига кўра, суд айбланувчига нисбатан қатъий эҳтиёт чораларини қўллади.
Суд томонидан белгиланган чекловлар
Суд жараёни давомида Бегонья Гомеснинг мамлакатдан қочиб кетиш хавфини олдини олиш мақсадида қуйидаги профилактик чоралар жорий этилди:
Мамлакатни тарк этиш тақиқи: Унга Испания ҳудудидан чиқиб кетиш қатъиян ман этилди;
Ҳужжатларни мусодара қилиш: Унинг хорижга чиқиш паспорти суд томонидан олиб қўйилди;
Мажбурий рўйхатдан ўтиш: Гомес хоним ҳар ойда икки марта тегишли назорат органларига бориб, рўйхатдан ўтиши шарт.
Айбловлар мазмуни ва сўралаётган жазо
Мазкур жиноят иши доирасида прокуратура жуда жиддий жазо чорасини талаб қилмоқда. Илгарироқ давлат айбловчиси томонидан Гомес учун 24 йиллик қамоқ жазоси сўралгани хабар қилинган эди.
Ҳозирда Бош вазирнинг рафиқаси қуйидаги ҳуқуқбузарликларда айбланмоқда:
Хусусий секторда коррупцияга йўл қўйиш;
Давлат маблағларини ўзлаштириш;
Бюджет маблағларини нотўғри ва мақсадсиз ишлатиш;
Ўз мавқеидан фойдаланиб, қарорларга ноқонуний таъсир ўтказиш.
Ушбу ишда фақатгина Гомеснинг ўзи эмас, балки унга шерикликда айбланаётган маслаҳатчиси Кристина Альварес ҳамда йирик бизнесмен Хуан Карлос Баррабес ҳам суд олдида жавоб беради.
Жиноят ишининг келиб чиқиши ва янги эпизодлар
Мазкур шов-шувли жиноят иши 2024 йилнинг баҳорида бошланган эди. Ўшанда «Тоза қўллар» (Manos Limpias) деб номланувчи жамоат ташкилоти илтимоснома билан чиқиб, Бегонья Гомесни ҳукумат шартномаларини ва давлат тендерларини муайян компанияларга тақдим этиш учун ўзининг сиёсий алоқаларидан фойдаланганликда айблаган эди.
Кейинчалик олиб борилган тергов ҳаракатлари давомида иш ҳажми кенгайди. Унга Гомеснинг Мадриддаги университет кафедрасидаги фаолияти, у ердаги молиявий жараёнлар ва ходимларни ишга ёллашдаги шубҳали тартиб-қоидалар билан боғлиқ янги жиноий эпизодлар ҳам қўшилди.
Ҳимоя томонининг позицияси: Бегонья Гомеснинг адвокатлари ва ҳимоячилари унинг мутлақо айбсиз эканлигини даъво қилишмоқда. Уларнинг фикрича, ушбу жиноят иши ортида ҳеч қандай реал ҳуқуқий асослар мавжуд эмас ва жараён соф сиёсий сабаблар, яъни амалдаги Бош вазирга босим ўтказиш мақсадида ташкиллаштирилган.
…