Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинади

·24·Дунё
Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинади

EFE ахборот агентлигининг хабар беришича, Испания Бош вазирининг рафиқаси Бегонья Гомес коррупция ва маблағларни ўзлаштириш иши бўйича ҳакамлар ҳайъати олдида жавоб берадиган бўлди. Дастлабки суд мажлислари якунларига кўра, суд айбланувчига нисбатан қатъий эҳтиёт чораларини қўллади.

Суд томонидан белгиланган чекловлар

Суд жараёни давомида Бегонья Гомеснинг мамлакатдан қочиб кетиш хавфини олдини олиш мақсадида қуйидаги профилактик чоралар жорий этилди:

  • Мамлакатни тарк этиш тақиқи: Унга Испания ҳудудидан чиқиб кетиш қатъиян ман этилди;

  • Ҳужжатларни мусодара қилиш: Унинг хорижга чиқиш паспорти суд томонидан олиб қўйилди;

  • Мажбурий рўйхатдан ўтиш: Гомес хоним ҳар ойда икки марта тегишли назорат органларига бориб, рўйхатдан ўтиши шарт.

Айбловлар мазмуни ва сўралаётган жазо

Мазкур жиноят иши доирасида прокуратура жуда жиддий жазо чорасини талаб қилмоқда. Илгарироқ давлат айбловчиси томонидан Гомес учун 24 йиллик қамоқ жазоси сўралгани хабар қилинган эди.

Ҳозирда Бош вазирнинг рафиқаси қуйидаги ҳуқуқбузарликларда айбланмоқда:

  1. Хусусий секторда коррупцияга йўл қўйиш;

  2. Давлат маблағларини ўзлаштириш;

  3. Бюджет маблағларини нотўғри ва мақсадсиз ишлатиш;

  4. Ўз мавқеидан фойдаланиб, қарорларга ноқонуний таъсир ўтказиш.

Ушбу ишда фақатгина Гомеснинг ўзи эмас, балки унга шерикликда айбланаётган маслаҳатчиси Кристина Альварес ҳамда йирик бизнесмен Хуан Карлос Баррабес ҳам суд олдида жавоб беради.

Жиноят ишининг келиб чиқиши ва янги эпизодлар

Мазкур шов-шувли жиноят иши 2024 йилнинг баҳорида бошланган эди. Ўшанда «Тоза қўллар» (Manos Limpias) деб номланувчи жамоат ташкилоти илтимоснома билан чиқиб, Бегонья Гомесни ҳукумат шартномаларини ва давлат тендерларини муайян компанияларга тақдим этиш учун ўзининг сиёсий алоқаларидан фойдаланганликда айблаган эди.

Кейинчалик олиб борилган тергов ҳаракатлари давомида иш ҳажми кенгайди. Унга Гомеснинг Мадриддаги университет кафедрасидаги фаолияти, у ердаги молиявий жараёнлар ва ходимларни ишга ёллашдаги шубҳали тартиб-қоидалар билан боғлиқ янги жиноий эпизодлар ҳам қўшилди.

Ҳимоя томонининг позицияси: Бегонья Гомеснинг адвокатлари ва ҳимоячилари унинг мутлақо айбсиз эканлигини даъво қилишмоқда. Уларнинг фикрича, ушбу жиноят иши ортида ҳеч қандай реал ҳуқуқий асослар мавжуд эмас ва жараён соф сиёсий сабаблар, яъни амалдаги Бош вазирга босим ўтказиш мақсадида ташкиллаштирилган.

Бегонья ГомесМадридКристина АльваресХуан Карлос БаррабесМанос Лимпиас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Бугун, 20:35Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Бугун, 19:17Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатТўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 17:29Ишга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиИшга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиБугун, 17:17Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиВирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиБугун, 16:30Туркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиТуркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди