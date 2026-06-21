Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)

·0·Дунё
Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)

Ҳинд ОАВ маълумотига кўра, Ҳиндистоннинг Биҳар штатида яшовчи 74 ёшли Моҳан Лал “ким менинг дафн маросимимга келишини” ва “мени қанчалик ҳурмат қилишлари ва яхши кўришларини” билиш мақсадида ўзининг сохта дафн маросимини ташкил этди. У катафалкка ётиб, ўзини крематорийга олиб боришни сўраган, бу пайтда фон мусиқаси сифатида таъсирли қўшиқлар янграб турган, дея хабар беради ОАВ.

Унинг гўёки вафот этгани ҳақидаги хабар тезда тарқалиб, юзлаб қишлоқ аҳолиси маросимга қўшилган. NDTV хабарига кўра, улар манзилга етиб келганида, Моҳан Лал ўрнидан туриб, “барча одамларни ҳайратда қолдирган”. Шундан сўнг, сохта дафн маросимида рамзий қўғирчоқ ёқиб юборилган ва катта байрам ташкил этилган.

Yonma-yon qo'yilgan suratlarda kishi tiriklikda va vafot etgan holatda tasvirlangan.

Мазкур ҳолат интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

NDTV хабар беришича, қишлоқ аҳолиси Моҳан Лални оддий инсон сифатида эмас, балки фаол жамоатчи сифатида яхши танийди. Яқинда у ўз маблағи ҳисобидан қишлоқда замонавий крематорий қуриб берган, бунга эса ёмғир мавсумида кремация қилишдаги қийинчиликларга гувоҳ бўлгани сабаб бўлган.

ОАВ маълумотларига кўра, Моҳан Лалнинг рафиқаси Живан Жёти 14 йил аввал вафот этган, у эса икки ўғил ва бир қизни тарбиялаб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Бугун, 19:17Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатТўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 17:29Ишга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиИшга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиБугун, 17:17Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиВирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиБугун, 16:30Туркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиТуркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:18Трамп Ҳўрмуз бўғози орқали ўтиш тўлови ҳақида гапирдиТрамп Ҳўрмуз бўғози орқали ўтиш тўлови ҳақида гапирдиБугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди