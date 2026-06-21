Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)
Ҳинд ОАВ маълумотига кўра, Ҳиндистоннинг Биҳар штатида яшовчи 74 ёшли Моҳан Лал “ким менинг дафн маросимимга келишини” ва “мени қанчалик ҳурмат қилишлари ва яхши кўришларини” билиш мақсадида ўзининг сохта дафн маросимини ташкил этди. У катафалкка ётиб, ўзини крематорийга олиб боришни сўраган, бу пайтда фон мусиқаси сифатида таъсирли қўшиқлар янграб турган, дея хабар беради ОАВ.
Унинг гўёки вафот этгани ҳақидаги хабар тезда тарқалиб, юзлаб қишлоқ аҳолиси маросимга қўшилган. NDTV хабарига кўра, улар манзилга етиб келганида, Моҳан Лал ўрнидан туриб, “барча одамларни ҳайратда қолдирган”. Шундан сўнг, сохта дафн маросимида рамзий қўғирчоқ ёқиб юборилган ва катта байрам ташкил этилган.
Мазкур ҳолат интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
NDTV хабар беришича, қишлоқ аҳолиси Моҳан Лални оддий инсон сифатида эмас, балки фаол жамоатчи сифатида яхши танийди. Яқинда у ўз маблағи ҳисобидан қишлоқда замонавий крематорий қуриб берган, бунга эса ёмғир мавсумида кремация қилишдаги қийинчиликларга гувоҳ бўлгани сабаб бўлган.
ОАВ маълумотларига кўра, Моҳан Лалнинг рафиқаси Живан Жёти 14 йил аввал вафот этган, у эса икки ўғил ва бир қизни тарбиялаб келмоқда.
…