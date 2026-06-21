Мирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни электр вақтинча ўчирилади

·0·Жамият
Мирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни электр вақтинча ўчирилади

Тошкентнинг Мирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни айрим ҳудудларда электр энергияси вақтинча ўчирилади. Режали узилиш соат 10:00 дан 16:30 гача давом этиши кутилмоқда.

Электр таъминотидаги танаффус «Парранда 1, 2» юқори кучланишли электр узатиш тармоқларида капитал таъмирлаш ишлари олиб борилиши билан боғлиқ. Бу ишлар эҳтимолий аварияларнинг олдини олиш ва тармоқдаги юкламани барқарор тақсимлаш мақсадида амалга оширилади.

Электр энергияси қуйидаги ҳудудларда вақтинча бўлмайди:

• «Геофизика» маҳалласи

• «Алишеробод» маҳалласи

• Миллий боғ кўчаси

• Жўшқин кўчаси

• Зафар кўчаси

• Истиқлол кўчаси

• Иқбол кўчаси

• Лолазор кўчаси

• Хурдиёр кўчаси

• Анайбулоқ кўчаси

• Уруғчилик кўчаси

• Соғлом авлод кўчаси

• Ниҳол кўчаси

• Бунёдкорлик кўчаси

• Фаровон ҳаёт кўчаси

• Геофизика кўчаси

• Хислат кўчаси

Таъмирлаш ишлари якунланиши билан электр таъминоти қайта тикланади. Ишлар белгиланган вақтдан олдин тугаса, электр энергияси ҳам режадагидан эртароқ берилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКоррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиБугун, 21:11Қашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиҚашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиБугун, 20:48Тўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиТўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиБугун, 19:38Қибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалдиҚибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалдиБугун, 17:11Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Бугун, 17:03Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиСтадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда