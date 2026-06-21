Мирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни электр вақтинча ўчирилади
Тошкентнинг Мирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни айрим ҳудудларда электр энергияси вақтинча ўчирилади. Режали узилиш соат 10:00 дан 16:30 гача давом этиши кутилмоқда.
Электр таъминотидаги танаффус «Парранда 1, 2» юқори кучланишли электр узатиш тармоқларида капитал таъмирлаш ишлари олиб борилиши билан боғлиқ. Бу ишлар эҳтимолий аварияларнинг олдини олиш ва тармоқдаги юкламани барқарор тақсимлаш мақсадида амалга оширилади.
Электр энергияси қуйидаги ҳудудларда вақтинча бўлмайди:
• «Геофизика» маҳалласи
• «Алишеробод» маҳалласи
• Миллий боғ кўчаси
• Жўшқин кўчаси
• Зафар кўчаси
• Истиқлол кўчаси
• Иқбол кўчаси
• Лолазор кўчаси
• Хурдиёр кўчаси
• Анайбулоқ кўчаси
• Уруғчилик кўчаси
• Соғлом авлод кўчаси
• Ниҳол кўчаси
• Бунёдкорлик кўчаси
• Фаровон ҳаёт кўчаси
• Геофизика кўчаси
• Хислат кўчаси
Таъмирлаш ишлари якунланиши билан электр таъминоти қайта тикланади. Ишлар белгиланган вақтдан олдин тугаса, электр энергияси ҳам режадагидан эртароқ берилиши мумкин.
…