Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норози
Эрон терма жамоаси бош мураббийи Амир Галенои ЖЧ-2026 доирасида ФИФА томонидан ўз жамоасига нисбатан қилинаётган муносабат ва ташкилий камчиликларни кескин танқид қилди. Мураббийнинг ушбу шов-шувли баёнотидан Globe Esporte нашри иқтибос келтирди.
Лос-Анжелесга кечикиб келиш ва парвоз муаммоси
Эронлик мутахассиснинг даъво қилишича, ташкилотчилар жамоанинг Бельгияга қарши ўйин бўлиб ўтадиган Лос-Анжелес шаҳрига вақтлироқ келиб, мослашишига (аклиматизация) тўсқинлик қилишган:
Рақибнинг устунлиги: Бельгия терма жамоаси жума кунидан бери Лос-Анжелесда бўлиб турган бир пайтда, Эрон вакиллари шаҳарга фақат шанба, 20 июнь куни етиб кела олишган.
Бажарилмаган ваъда: ФИФА Эрон жамоасига жума куни Мексикадан учиб кетишни ваъда қилган, бироқ амалда бу ишни ташкиллаштира олмаган.
"Улар менга қўнғироқ қилиб, 'Агар соат 18:00 га парвоз топсак, тайёрмисиз?' деб сўрашди. Мен рози бўлдим, лекин биз кутдик. Соат 19:00 гача кутдик ва ҳеч нарса содир бўлмади. ФИФА қўлидан келганича ҳаракат қиляпти, аммо бу улар ўз вазифасини муваффақиятли бажара олди дегани эмас", — дейди Галенои.
"Бизга ўйин кунидан ташқари АҚШда бўлиш тақиқланган"
Амир Галенои Эрон терма жамоаси учун жорий этилган сиёсий ва ташкилий чекловларни мутлақо адолатсиз деб атади. Маълум бўлишича, жамоага фақатгина расмий ўйин кунлари атрофида Қўшма Штатлар ҳудудида бўлишга рухсат берилган, бошқа пайтда эса бу тақиқланган.
"Қани энди улар бизга биринчи ўйиндан икки ҳафта олдин келиб, энг юқори спорт формасига киришимизга рухсат беришганида эди. Биз бу имкониятдан маҳрум бўлдик. Бу адолатсизлик. Умид қиламанки, бундай хатти-ҳаракатлар Жаҳон чемпионатларида одатий ҳолга айланиб қолмайди".
"G" гуруҳидаги вазият ва бўлажак баҳс
Эрон терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг "G" гуруҳида қуйидаги рақиблар билан кураш олиб бормоқда:
Бельгия
Янги Зеландия
Миср
Ҳозирда эронликлар гуруҳда битта ўйиндан сўнг 1 очко жамғарган ҳолда иккинчи ўринда боришмоқда. Мураббийнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган ва гуруҳдаги кейинги тақдирни белгилаб берувчи Бельгияга қарши марказий баҳс бугун, Тошкент вақти билан соат 24:00 да (тунги 00:00 да) бошланади.
…