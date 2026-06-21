Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норози

·1·Спорт
Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норози

Эрон терма жамоаси бош мураббийи Амир Галенои ЖЧ-2026 доирасида ФИФА томонидан ўз жамоасига нисбатан қилинаётган муносабат ва ташкилий камчиликларни кескин танқид қилди. Мураббийнинг ушбу шов-шувли баёнотидан Globe Esporte нашри иқтибос келтирди.

Лос-Анжелесга кечикиб келиш ва парвоз муаммоси

Эронлик мутахассиснинг даъво қилишича, ташкилотчилар жамоанинг Бельгияга қарши ўйин бўлиб ўтадиган Лос-Анжелес шаҳрига вақтлироқ келиб, мослашишига (аклиматизация) тўсқинлик қилишган:

  • Рақибнинг устунлиги: Бельгия терма жамоаси жума кунидан бери Лос-Анжелесда бўлиб турган бир пайтда, Эрон вакиллари шаҳарга фақат шанба, 20 июнь куни етиб кела олишган.

  • Бажарилмаган ваъда: ФИФА Эрон жамоасига жума куни Мексикадан учиб кетишни ваъда қилган, бироқ амалда бу ишни ташкиллаштира олмаган.

"Улар менга қўнғироқ қилиб, 'Агар соат 18:00 га парвоз топсак, тайёрмисиз?' деб сўрашди. Мен рози бўлдим, лекин биз кутдик. Соат 19:00 гача кутдик ва ҳеч нарса содир бўлмади. ФИФА қўлидан келганича ҳаракат қиляпти, аммо бу улар ўз вазифасини муваффақиятли бажара олди дегани эмас", — дейди Галенои.

"Бизга ўйин кунидан ташқари АҚШда бўлиш тақиқланган"

Амир Галенои Эрон терма жамоаси учун жорий этилган сиёсий ва ташкилий чекловларни мутлақо адолатсиз деб атади. Маълум бўлишича, жамоага фақатгина расмий ўйин кунлари атрофида Қўшма Штатлар ҳудудида бўлишга рухсат берилган, бошқа пайтда эса бу тақиқланган.

"Қани энди улар бизга биринчи ўйиндан икки ҳафта олдин келиб, энг юқори спорт формасига киришимизга рухсат беришганида эди. Биз бу имкониятдан маҳрум бўлдик. Бу адолатсизлик. Умид қиламанки, бундай хатти-ҳаракатлар Жаҳон чемпионатларида одатий ҳолга айланиб қолмайди".

"G" гуруҳидаги вазият ва бўлажак баҳс

Эрон терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг "G" гуруҳида қуйидаги рақиблар билан кураш олиб бормоқда:

  • Бельгия

  • Янги Зеландия

  • Миср

Ҳозирда эронликлар гуруҳда битта ўйиндан сўнг 1 очко жамғарган ҳолда иккинчи ўринда боришмоқда. Мураббийнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган ва гуруҳдаги кейинги тақдирни белгилаб берувчи Бельгияга қарши марказий баҳс бугун, Тошкент вақти билан соат 24:00 да (тунги 00:00 да) бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Бугун, 21:15Майкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайдиМайкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайдиБугун, 21:14Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиМайкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиБугун, 20:57Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиМиср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиБугун, 20:36«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олдиБугун, 20:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди