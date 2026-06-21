Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этди
Кемасозлик ва оғир муҳандислик соҳасида экологик тоза технологияларга ўтиш йўлида улкан қадам ташланди. БеҲйдро компанияси томонидан ишлаб чиқилган, фақат водород ёнилғисида ишлайдиган янги денгиз двигатели халқаро Ллойдъс Регистер классификация жамиятининг Тйпе Аппровал сертификатини қўлга киритди. Бу кашфиёт транспорт соҳасида углерод нейтраллигига эришиш йўлидаги энг муҳим ютуқлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у водородни ягона ёнилғи манбаи сифатида ишлатади. Кўплаб гибрид тизимлардан фарқли ўлароқ, БеҲйдро двигатели аралашмани ўт олдириш учун дизел ёки бошқа қазилма бойликлардан фойдаланишни талаб қилмайди. Бу эса кема конструкциясини сезиларли даражада соддалаштириш ва бортдаги ёрдамчи тизимлар сонини камайтириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва қувватixbt.com маълумотига кўра, сертификатланган двигателлар линияси 900 дан 2670 кВ гача (тахминан 1224 дан 3630 от кучигача) бўлган қувватга эга. Бундай кўрсаткичлар қурилмадан нафақат кемаларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида, балки йирик электр генераторлари учун привод сифатида ҳам фойдаланишга йўл очади. Лойиҳанинг муваффақияти унинг хавфсизлик ва ишончлилик бўйича қатъий халқаро талабларга тўлиқ жавоб бериши билан тасдиқланди.
Экологик нуқтаи назардан ушбу технология тенгсиздир. Двигател ишлаш жараёнида атмосферага карбонат ангидрид (КО2), азот оксидлари (НОх), олтингугурт оксидлари (СОх) ёки қурум зарраларини чиқармайди. Атроф-муҳитга чиқариладиган газлар таркиби фақат сув буғи ва тоза ҳаводан иборат бўлиб, бу денгиз экотизимини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.
Ноёб материалларсиз барқарор ишлаб чиқаришЯна бир диққатга сазовор жиҳати шундаки, двигателни ишлаб чиқаришда бугунги кунда танқис бўлиб бораётган ва қимматбаҳо ҳисобланган материаллар — литий, кобалт, платина ва нодир ер элементларидан фойдаланилмаган. Бу эса ишлаб чиқариш таннархини назорат қилиш ва хомашё етказиб бериш занжиридаги геосиёсий хавфлардан холи бўлишга ёрдам беради.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, БеҲйдро двигателлари водород таркибидаги кичик аралашмаларга нисбатан ҳам чидамли бўлиб, юқори даражадаги тозаликни талаб қилмайди. Бу эса ёнилғи етказиб бериш жараёнини осонлаштиради. Қурилманинг қўлланиш доираси фақат кемасозлик билан чекланиб қолмайди:
- Темир йўл транспорти (локомотивлар);
- Стационар энергетика тизимлари;
- Саноат корхоналарини мухтор электр энергияси билан таъминлаш;
- Йирик юк ташувчи кема ва паромлар.
…