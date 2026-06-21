Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этди

·0·Техно
Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этди

Кемасозлик ва оғир муҳандислик соҳасида экологик тоза технологияларга ўтиш йўлида улкан қадам ташланди. БеҲйдро компанияси томонидан ишлаб чиқилган, фақат водород ёнилғисида ишлайдиган янги денгиз двигатели халқаро Ллойдъс Регистер классификация жамиятининг Тйпе Аппровал сертификатини қўлга киритди. Бу кашфиёт транспорт соҳасида углерод нейтраллигига эришиш йўлидаги энг муҳим ютуқлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги шундаки, у водородни ягона ёнилғи манбаи сифатида ишлатади. Кўплаб гибрид тизимлардан фарқли ўлароқ, БеҲйдро двигатели аралашмани ўт олдириш учун дизел ёки бошқа қазилма бойликлардан фойдаланишни талаб қилмайди. Бу эса кема конструкциясини сезиларли даражада соддалаштириш ва бортдаги ёрдамчи тизимлар сонини камайтириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва қувват

ixbt.com маълумотига кўра, сертификатланган двигателлар линияси 900 дан 2670 кВ гача (тахминан 1224 дан 3630 от кучигача) бўлган қувватга эга. Бундай кўрсаткичлар қурилмадан нафақат кемаларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида, балки йирик электр генераторлари учун привод сифатида ҳам фойдаланишга йўл очади. Лойиҳанинг муваффақияти унинг хавфсизлик ва ишончлилик бўйича қатъий халқаро талабларга тўлиқ жавоб бериши билан тасдиқланди.

Экологик нуқтаи назардан ушбу технология тенгсиздир. Двигател ишлаш жараёнида атмосферага карбонат ангидрид (КО2), азот оксидлари (НОх), олтингугурт оксидлари (СОх) ёки қурум зарраларини чиқармайди. Атроф-муҳитга чиқариладиган газлар таркиби фақат сув буғи ва тоза ҳаводан иборат бўлиб, бу денгиз экотизимини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.

Ноёб материалларсиз барқарор ишлаб чиқариш

Яна бир диққатга сазовор жиҳати шундаки, двигателни ишлаб чиқаришда бугунги кунда танқис бўлиб бораётган ва қимматбаҳо ҳисобланган материаллар — литий, кобалт, платина ва нодир ер элементларидан фойдаланилмаган. Бу эса ишлаб чиқариш таннархини назорат қилиш ва хомашё етказиб бериш занжиридаги геосиёсий хавфлардан холи бўлишга ёрдам беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, БеҲйдро двигателлари водород таркибидаги кичик аралашмаларга нисбатан ҳам чидамли бўлиб, юқори даражадаги тозаликни талаб қилмайди. Бу эса ёнилғи етказиб бериш жараёнини осонлаштиради. Қурилманинг қўлланиш доираси фақат кемасозлик билан чекланиб қолмайди:

  • Темир йўл транспорти (локомотивлар);
  • Стационар энергетика тизимлари;
  • Саноат корхоналарини мухтор электр энергияси билан таъминлаш;
  • Йирик юк ташувчи кема ва паромлар.
Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган давлатлар учун ҳам келажакда бундай технологиялар, айниқса, темир йўл юк ташувлари ва саноат энергетикасини модернизация қилишда қизиқиш уйғотиши мумкин. БеҲйдро лойиҳаси оғир саноатни тўлиқ "яшил" энергияга ўтказиш имконсиз эмаслигини амалда исботлади.

ВодородТехнологияЭкологияБеҲйдроКема
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврДассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврБугун, 20:50Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиTesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиБугун, 20:25iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?Бугун, 19:51Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиЛитий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиБугун, 19:22AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоAMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди