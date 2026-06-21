Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ берди
Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасидаги ўйинда жамоа сардори Муҳаммад Салахнинг захирага олиниши ортидан келиб чиққан миш-мишларга чек қўйди. Белгияга қарши кечган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳснинг 76-дақиқасида юлдуз ҳужумчининг майдонни тарк этиши жамоатчилик орасида турли тушунмовчиликларни келтириб чиқарган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида Муҳаммад Салах Эмам Ашоур томонидан киритилган голга ассистентлик қилган бўлса-да, мураббий уни Барселона клубининг ёш иқтидорли вакили Ҳамза Абделкаримга алмаштиришга қарор қилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳисоб тенг бўлиб турган бир вақтда жамоа етакчисининг алмаштирилиши кўпчиликда мураббий ва футболчи ўртасида низо борлиги ҳақидаги гумонларни уйғотган.
Ҳоссам Ҳассан Янги Зеландияга қарши бўлиб ўтадиган муҳим учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ушбу вазиятга ойдинлик киритди. Унинг таъкидлашича, терма жамоадаги барча 26 нафар футболчи тенг ҳуқуқларга эга ва ҳар бир қарор фақат жамоа манфаатидан келиб чиққан ҳолда қабул қилинади.
Мураббийнинг интизом ва профессионаллик ҳақидаги қарашлари"Салах — бизнинг таркибимиздаги энг муҳим ўйинчилардан бири, бироқ мен билан ишлаётган барча 26 футболчи ҳам бирдек аҳамиятга эга. Мен билан бирга фаолият юритган ҳар бир киши биладики, мен ўйинчиларга профессионал муносабатда бўламан ва менинг севимли футболчиларим йўқ", — дея таъкидлади Ҳассан.
Мураббий Муҳаммад Салахнинг интизоми ва жамоавий руҳини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Муҳаммад Салах бошқа футболчилар учун ҳақиқий ўрнак бўлиб, у хоҳ асосий таркибда тушсин, хоҳ захирага олинсин, ҳар қандай қарорни профессионал даражада қабул қилади. Бу эса терма жамоа ичидаги муҳит соғлом эканлигидан далолат беради.
Ҳоссам Ҳассан ташқи шов-шувлар ва юлдуз футболчилар атрофидаги миш-мишлар доимий ҳолат эканлигини, бироқ бу терма жамоа бирлигига таъсир қилмаслигини билдирди. У Муҳаммад Салах мураббийнинг техник қарорларини биринчи бўлиб қўллаб-қувватлайдиган ўйинчи эканлигини ва бўлажак ўйинларда ижобий натижа қайд этишига ишонишини айтди.
Маълумот ўрнида, Муҳаммад Салах саралаш босқичида 9 та гол уриб, ўз миллий жамоасининг тўртинчи бор йирик турнир финал босқичига йўл олишига улкан ҳисса қўшган. Ҳозирда Миср терма жамоаси Жаҳон чемпионати доирасидаги илк тарихий ғалабасини қўлга киритишни мақсад қилган.
Г гуруҳидаги барча дастлабки ўйинлар дуранг билан якунлангани сабабли, гуруҳдаги вазият анча кескинлашган. Миср терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозониб, ўз очколарини кўпайтириб олишни ният қилмоқда. Бу нафақат Миср халқи, балки бутун Африка футболи учун муҳим аҳамиятга эга эканлиги мураббий томонидан алоҳида қайд этилди.
…