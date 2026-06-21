Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ берди

·0·Спорт
Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ берди

Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасидаги ўйинда жамоа сардори Муҳаммад Салахнинг захирага олиниши ортидан келиб чиққан миш-мишларга чек қўйди. Белгияга қарши кечган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳснинг 76-дақиқасида юлдуз ҳужумчининг майдонни тарк этиши жамоатчилик орасида турли тушунмовчиликларни келтириб чиқарган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида Муҳаммад Салах Эмам Ашоур томонидан киритилган голга ассистентлик қилган бўлса-да, мураббий уни Барселона клубининг ёш иқтидорли вакили Ҳамза Абделкаримга алмаштиришга қарор қилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳисоб тенг бўлиб турган бир вақтда жамоа етакчисининг алмаштирилиши кўпчиликда мураббий ва футболчи ўртасида низо борлиги ҳақидаги гумонларни уйғотган.

Ҳоссам Ҳассан Янги Зеландияга қарши бўлиб ўтадиган муҳим учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ушбу вазиятга ойдинлик киритди. Унинг таъкидлашича, терма жамоадаги барча 26 нафар футболчи тенг ҳуқуқларга эга ва ҳар бир қарор фақат жамоа манфаатидан келиб чиққан ҳолда қабул қилинади.

Мураббийнинг интизом ва профессионаллик ҳақидаги қарашлари

"Салах — бизнинг таркибимиздаги энг муҳим ўйинчилардан бири, бироқ мен билан ишлаётган барча 26 футболчи ҳам бирдек аҳамиятга эга. Мен билан бирга фаолият юритган ҳар бир киши биладики, мен ўйинчиларга профессионал муносабатда бўламан ва менинг севимли футболчиларим йўқ", — дея таъкидлади Ҳассан.

Мураббий Муҳаммад Салахнинг интизоми ва жамоавий руҳини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Муҳаммад Салах бошқа футболчилар учун ҳақиқий ўрнак бўлиб, у хоҳ асосий таркибда тушсин, хоҳ захирага олинсин, ҳар қандай қарорни профессионал даражада қабул қилади. Бу эса терма жамоа ичидаги муҳит соғлом эканлигидан далолат беради.

Ҳоссам Ҳассан ташқи шов-шувлар ва юлдуз футболчилар атрофидаги миш-мишлар доимий ҳолат эканлигини, бироқ бу терма жамоа бирлигига таъсир қилмаслигини билдирди. У Муҳаммад Салах мураббийнинг техник қарорларини биринчи бўлиб қўллаб-қувватлайдиган ўйинчи эканлигини ва бўлажак ўйинларда ижобий натижа қайд этишига ишонишини айтди.

Маълумот ўрнида, Муҳаммад Салах саралаш босқичида 9 та гол уриб, ўз миллий жамоасининг тўртинчи бор йирик турнир финал босқичига йўл олишига улкан ҳисса қўшган. Ҳозирда Миср терма жамоаси Жаҳон чемпионати доирасидаги илк тарихий ғалабасини қўлга киритишни мақсад қилган.

Г гуруҳидаги барча дастлабки ўйинлар дуранг билан якунлангани сабабли, гуруҳдаги вазият анча кескинлашган. Миср терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозониб, ўз очколарини кўпайтириб олишни ният қилмоқда. Бу нафақат Миср халқи, балки бутун Африка футболи учун муҳим аҳамиятга эга эканлиги мураббий томонидан алоҳида қайд этилди.

Муҳаммад СалахМисрЖаҳон ЧемпионатиҲоссам ҲассанФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олдиБугун, 20:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБугун, 19:36Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиЛамине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди