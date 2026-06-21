Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирди
«Бавария» клуби ва Франция миллий терма жамоаси вингери Майкл Олисе L'Équipe нашрига берган интервьюсида ўзининг футболга бўлган қарашлари ҳамда майдонда энг кўп қадрлайдиган жиҳатлари билан ўртоқлашди. 24 ёшли футболчи учун фақатгина таблодаги ҳисоб эмас, балки ўйиннинг эстетик томони ва услуби ҳам жуда муҳим ҳисобланади.
Гўзаллик ва натижа уйғунлиги
Олисенинг таъкидлашича, ўйиндан ҳақиқий завқ олиш жамоанинг натижага қандай услуб билан эришишига бевосита боғлиқ. У ўз ўйин услубини айнан шу мафкура — футболни санъат даражасига кўтариш асосида шакллантиришга ҳаракат қилади.
«Футбол чиройли бўлишини яхши кўраман», — деди Олисе ўз интервьюсида.
Майкл Олисенинг «Бавария»даги даҳшатли мавсуми (2025/26)
Олисе ўтган мавсумда Мюнхен клуби сафида нафақат гўзал, балки ўта маҳсулдор ўйин намойиш этди. Унинг барча мусобақалардаги кўрсаткичлари ва қўлга киритган ютуқлари қуйидагича кўриниш олди:
Кўрсаткич / Соврин
Мавсум натижаси
Ўйинлар сони
57 та учрашув (барча мусобақаларда)
Урилган голлар
25 та
Голли узатмалар (ассист)
28 та
Жамоавий совринлар
Бундеслига чемпионлиги ва Германия кубоги
Шоҳсупа ва эътироф
Германия чемпионатининг энг яхши футболчиси (MVP)
Франция терма жамоаси ва ЖЧ-2026даги ҳолат
Айни пайтда Майкл Олисе бор эътиборини Франция миллий жамоаси билан Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятга қаратган.
Илк тур старти: Дидье Дешам шогирдлари ЖЧ-2026нинг 1-турида Сенегал терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирни ишончли бошлашди.
Навбатдаги баҳс: Францияликлар гуруҳ босқичидаги кейинги учрашувни Ироқ терма жамоасига қарши ўтказишади. Олисенинг гўзал футбол ҳақидаги фалсафаси ушбу учрашувларда ҳам французларнинг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.
…