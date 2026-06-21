Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирди

·0·Спорт
Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирди

«Бавария» клуби ва Франция миллий терма жамоаси вингери Майкл Олисе L'Équipe нашрига берган интервьюсида ўзининг футболга бўлган қарашлари ҳамда майдонда энг кўп қадрлайдиган жиҳатлари билан ўртоқлашди. 24 ёшли футболчи учун фақатгина таблодаги ҳисоб эмас, балки ўйиннинг эстетик томони ва услуби ҳам жуда муҳим ҳисобланади.

Гўзаллик ва натижа уйғунлиги

Олисенинг таъкидлашича, ўйиндан ҳақиқий завқ олиш жамоанинг натижага қандай услуб билан эришишига бевосита боғлиқ. У ўз ўйин услубини айнан шу мафкура — футболни санъат даражасига кўтариш асосида шакллантиришга ҳаракат қилади.

«Футбол чиройли бўлишини яхши кўраман», — деди Олисе ўз интервьюсида.

Майкл Олисенинг «Бавария»даги даҳшатли мавсуми (2025/26)

Олисе ўтган мавсумда Мюнхен клуби сафида нафақат гўзал, балки ўта маҳсулдор ўйин намойиш этди. Унинг барча мусобақалардаги кўрсаткичлари ва қўлга киритган ютуқлари қуйидагича кўриниш олди:

Кўрсаткич / Соврин

Мавсум натижаси

Ўйинлар сони

57 та учрашув (барча мусобақаларда)

Урилган голлар

25 та

Голли узатмалар (ассист)

28 та

Жамоавий совринлар

Бундеслига чемпионлиги ва Германия кубоги

Шоҳсупа ва эътироф

Германия чемпионатининг энг яхши футболчиси (MVP)

Франция терма жамоаси ва ЖЧ-2026даги ҳолат

Айни пайтда Майкл Олисе бор эътиборини Франция миллий жамоаси билан Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятга қаратган.

  • Илк тур старти: Дидье Дешам шогирдлари ЖЧ-2026нинг 1-турида Сенегал терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирни ишончли бошлашди.

  • Навбатдаги баҳс: Францияликлар гуруҳ босқичидаги кейинги учрашувни Ироқ терма жамоасига қарши ўтказишади. Олисенинг гўзал футбол ҳақидаги фалсафаси ушбу учрашувларда ҳам французларнинг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиМиср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиБугун, 20:36«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олдиБугун, 20:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди