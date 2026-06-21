Майкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайди

·24·Спорт
Майкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайди

Мюнхеннинг Бавария клуби ва Франция терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Майкл Олисе ўзининг майдондаги роли борасида кутилмаган баёнот билан чиқди. Дунёнинг энг иқтидорли қанот ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилаётган футболчи, аслида марказий ҳудудда тўп суришни афзал кўришини маълум қилди. Бу ҳақда ЛЪEқуипе нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўз маҳоратини намойиш этаётган 24 ёшли футболчи, гарчи ўнг қанотда ажойиб ўйинлар кўрсатаётган бўлса-да, ўзини анъанавий "ўнинчи рақам" позициясида анча эркин ҳис қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, марказда ўйнаш унга кўпроқ ижодкорлик ва ҳаракат эркинлигини тақдим этади.

Кўча футболидан профессионал даражагача

Олисе ўзининг ўйин услуби ва майдондаги ўзига хос ҳаракатлари илдизи қаерга бориб тақалишини ҳам очиқлади. Футболчи академиялардаги қатъий тартиб-қоидалардан кўра, болалигида акаси билан кўчада ўйнаган ўйинлари унинг маҳоратини шакллантирганини айтиб ўтди. "Мен кўча футболида улғайганман. Акам билан деворга тўп тепиб, яккама-якка ўйнардик. Бу бутунлай бошқача футбол, лекин у ўрганишнинг энг яхши усулидир", — дейди ҳужумчи.

Бавария сафига 2024-йилнинг июль ойида Кристал Пелас клубидан 53 миллион евро эвазига ўтган футболчи, Германия гиганти сафида қисқа вақт ичида етакчига айланди. Статистик маълумотларга кўра, у мюнхенликлар либосида 107 та учрашувда майдонга тушиб, 42 та гол ва 54 та голли узатмани амалга оширишга улгурган. Бу натижалар унинг нафақат гол уриш, балки жамоадошларини қулай вазиятга чиқаришда ҳам устаси эканлигини кўрсатади.

Эркинлик — муваффақият гарови

Франция терма жамоаси сафида ҳам Олисе муҳим фигурага айланган. У миллий жамоа таркибидаги 18 та ўйинда 7 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди. Жаҳон чемпионатининг илк турида Сенегалга қарши кечган ва 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда у иккита голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг муваффақиятига катта ҳисса қўшди.

Футболчи тактик қолипларга тушиб қолишни ёқтирмаслигини ва майдонда сайёр ўйинчи бўлишни исташини яширмайди. Унинг фикрича, болаликдаги футболга бўлган муҳаббат ва беғубор иштиёқни сақлаб қолиш профессионал даражада ҳам жуда муҳим. Бавария мураббийлар штаби келажакда Олисенинг ушбу истагини инобатга олиб, уни марказий ҳудудга кўчирадими ёки йўқ — буни вақт кўрсатади.

БаварияМайкл ОлисеФранцияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиЭрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиБугун, 21:29Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Бугун, 21:15Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиМайкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиБугун, 20:57Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиМиср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиБугун, 20:36«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олдиБугун, 20:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди