Майкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайди
Мюнхеннинг Бавария клуби ва Франция терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Майкл Олисе ўзининг майдондаги роли борасида кутилмаган баёнот билан чиқди. Дунёнинг энг иқтидорли қанот ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилаётган футболчи, аслида марказий ҳудудда тўп суришни афзал кўришини маълум қилди. Бу ҳақда ЛЪEқуипе нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўз маҳоратини намойиш этаётган 24 ёшли футболчи, гарчи ўнг қанотда ажойиб ўйинлар кўрсатаётган бўлса-да, ўзини анъанавий "ўнинчи рақам" позициясида анча эркин ҳис қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, марказда ўйнаш унга кўпроқ ижодкорлик ва ҳаракат эркинлигини тақдим этади.
Кўча футболидан профессионал даражагачаОлисе ўзининг ўйин услуби ва майдондаги ўзига хос ҳаракатлари илдизи қаерга бориб тақалишини ҳам очиқлади. Футболчи академиялардаги қатъий тартиб-қоидалардан кўра, болалигида акаси билан кўчада ўйнаган ўйинлари унинг маҳоратини шакллантирганини айтиб ўтди. "Мен кўча футболида улғайганман. Акам билан деворга тўп тепиб, яккама-якка ўйнардик. Бу бутунлай бошқача футбол, лекин у ўрганишнинг энг яхши усулидир", — дейди ҳужумчи.
Бавария сафига 2024-йилнинг июль ойида Кристал Пелас клубидан 53 миллион евро эвазига ўтган футболчи, Германия гиганти сафида қисқа вақт ичида етакчига айланди. Статистик маълумотларга кўра, у мюнхенликлар либосида 107 та учрашувда майдонга тушиб, 42 та гол ва 54 та голли узатмани амалга оширишга улгурган. Бу натижалар унинг нафақат гол уриш, балки жамоадошларини қулай вазиятга чиқаришда ҳам устаси эканлигини кўрсатади.
Эркинлик — муваффақият гаровиФранция терма жамоаси сафида ҳам Олисе муҳим фигурага айланган. У миллий жамоа таркибидаги 18 та ўйинда 7 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди. Жаҳон чемпионатининг илк турида Сенегалга қарши кечган ва 3:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда у иккита голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг муваффақиятига катта ҳисса қўшди.
Футболчи тактик қолипларга тушиб қолишни ёқтирмаслигини ва майдонда сайёр ўйинчи бўлишни исташини яширмайди. Унинг фикрича, болаликдаги футболга бўлган муҳаббат ва беғубор иштиёқни сақлаб қолиш профессионал даражада ҳам жуда муҳим. Бавария мураббийлар штаби келажакда Олисенинг ушбу истагини инобатга олиб, уни марказий ҳудудга кўчирадими ёки йўқ — буни вақт кўрсатади.
…