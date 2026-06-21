Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»

·0·Спорт
Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»

Барселона клубининг собиқ бош мураббийи ва афсонавий ярим ҳимоячиси Хави ўзининг қадрдон жамоадоши Лионель Месси ҳақида навбатдаги ҳайратомуз фикрларини билдирди. Аргентиналик юлдузнинг ЖЧ-2026 доирасида Жазоир терма жамоасига қарши ўйинда қайд этган хет-трики бутун дунё футбол жамоатчилигини ларзага келтирди. Ушбу натижа орқали Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарлар рекордини янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хави The Athletic нашрига берган интервюсида Мессининг узоқ йиллик барқарорлигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Лионель футбол оламидаги ўрни бўйича баскетбол афсонаси Майкл Жордан билан бир қаторда туради. «Мен уни футболнинг Майкл Жордани деб аташни яхши кўраман. Футболда унга тенг келадиган ҳеч ким йўқ. У ўзининг 20 йиллик фаолияти давомида энг юқори савияни ушлаб тургани билан барча ўтмишдошларидан ўзиб кетди», — дейди Хави.

Ғолиблик менталитети ва жисмоний ҳолат

Интер Миами ҳужумчиси 38 ёшда бўлишига қарамай, майдонда кўрсатаётган инстинктлари ва ғалабага бўлган ташналиги мутахассисларни ҳайрон қолдиришда давом этмоқда. Хави Мессининг мағлубиятга тоқат қила олмаслигини унинг муваффақият сири деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, Леонинг танаси гўёки футбол учун махсус яратилгандек ва унинг жисмоний имкониятлари ҳамон энг юқори даражада қолмоқда.

«Жазоирга қарши ўйиндан сўнг Леога хабар юбордим. Унга бу қилган ишлари шунчаки ҳазил эканини, унинг ўйинини кўриб фақат кулиш мумкинлигини айтдим. Бу ҳақиқий ақлдан озиш! Лекин бу — Лео. У доим керакли паллада саҳнага чиқади. Мен учун у тенгсиз ва деярли инсон имкониятларидан ташқари даражадаги футболчи», — дея қўшимча қилди Барселона афсонаси.

Майдонни кўра олиш қобилияти

Хави Мессининг ўйин давомидаги интеллектуал салоҳиятига ҳам тўхталиб ўтди. У Леонинг майдонда гўёки «сканер» каби ишлашини тушунтириб берди. Месси кўп ҳолларда секин ҳаракатланади ёки шунчаки юради, бироқ айнан шу вақтда у рақиб ҳимоясидаги бўшлиқларни ва таянч ярим ҳимоячиларининг позициясини ўрганиб чиқади.

«Унинг Жазоир дарвозасига урган биринчи голи соф Мессича услубда бўлди. Родриго Де Паул бошини кўтарганида, Лео аллақачон энг қулай нуқтада эди. У тўпни қабул қилишдан олдин уч марта атрофга қаради. Бу унинг сирларидан бири — у доимий равишда вазиятни баҳолайди ва ҳамма нарсани миясида чизиб олади. Унинг футболни тушуниши энг юқори чўққида», — дея хулоса қилди Хави.

Ҳозирда Лионель Месси Аргентина терма жамоаси билан навбатдаги жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлида ишончли ҳаракат қилмоқда. Унинг ҳар бир ўйини ва урган голлари футбол тарихидаги «энг буюк» (ГОАТ) мақоми ҳақидаги баҳсларга нуқта қўяётгандек гўё.

Лионель МессиХавиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайдиМайкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайдиБугун, 21:14Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиМайкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиБугун, 20:57Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиМиср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиБугун, 20:36«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олдиБугун, 20:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди