Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилди
Коррупцияга қарши курашиш агентлиги Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда давлат хизматчилари учун жазони ижро этиш муассасалари ҳамда тергов ҳибсхоналарига профилактик ташрифлар ташкил этиш амалиётини йўлга қўйди.
Мазкур ташаббус Коррупцияга қарши курашиш Миллий кенгаши томонидан тасдиқланган 2026 йилга мўлжалланган Коррупциянинг олдини олиш бўйича Ҳаракатлар режаси доирасида амалга оширилмоқда.
Ташрифларнинг асосий мақсадлари
Агентлик коррупцияга қарши курашда шунчаки жазолашдан кўра, унинг олдини олишга устувор аҳамият қаратмоқда. Бунда қуйидаги мақсадлар кўзланган:
Оқибатларни бевосита кўрсатиш: Коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг аянчли ва оғир оқибатларини давлат хизматчиларига амалда намойиш этиш.
Муқаррарлик ҳиссини шакллантириш: Ҳар қандай ноқонуний хатти-ҳаракатнинг ҳуқуқий оқибати муқаррар экани ҳақида аниқ тасаввур уйғотиш.
Масъулиятни ошириш: Хизмат ваколатларидан фақат давлат ва жамият манфаатлари йўлида фойдаланиш, ҳалоллик ҳамда қонун устуворлиги тамойилларига содиқликни кучайтириш.
Илк ташриф: Қурилиш ва Кадастр тизими масъуллари қамоқхонада
Тизимли йўлга қўйилган ушбу амалиётнинг дастлабки тадбирида Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ҳамда Кадастр агентлиги раҳбарияти ва масъул ходимлари иштирок этди.
Шароитлар билан танишув: Давлат хизматчилари тергов хоналари, ҳибсда сақлаш камералари ва муассасаларнинг бошқа инфратузилма объектлари билан яқиндан таништирилди.
Маҳкумлар билан учрашув: Коррупциявий жиноятлар учун айбдор деб топилиб, айни пайтда жазо ўтаётган шахслар билан бевосита мулоқотлар ташкил этилди.
"Жазо ўтаётган шахслар ўзлари томонидан қабул қилинган ноқонуний қарорлар нафақат уларнинг ўз ҳаётига, балки оиласи, фарзандлари, касбий фаолияти ва жамиятдаги обрўсига қанчалик салбий таъсир кўрсатганини ҳаётий мисоллар билан сўзлаб беришди."
Мазкур жонли мулоқотлар коррупциянинг оқибатлари фақатгина озодликдан маҳрум этиш билан чекланмаслигини, балки инсоннинг келажаги ва оилавий фаровонлигига ҳам жиддий путур етказишини англашга хизмат қилади.
Очиқлик ва келгуси режалар
Бу каби профилактик тадбирлар бир марталик хусусиятга эга эмас ва изчил давом эттирилади:
Босқичма-босқич қамров: Келгусида бошқа вазирлик ва идоралар раҳбарлари, айниқса, коррупциявий хавф даражаси юқори бўлган соҳалар ходимлари босқичма-босқич ушбу ташрифларга жалб этилади.
Шаффофликни таъминлаш: Жараёнларнинг кенг жамоатчиликка етиб бориши учун тадбирларга оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ва фуқаролик жамияти институтлари вакиллари ҳам кенг таклиф этилиши режалаштирилган.
…