Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилди

·16·Жамият
Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилди

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда давлат хизматчилари учун жазони ижро этиш муассасалари ҳамда тергов ҳибсхоналарига профилактик ташрифлар ташкил этиш амалиётини йўлга қўйди.

Мазкур ташаббус Коррупцияга қарши курашиш Миллий кенгаши томонидан тасдиқланган 2026 йилга мўлжалланган Коррупциянинг олдини олиш бўйича Ҳаракатлар режаси доирасида амалга оширилмоқда.

Ташрифларнинг асосий мақсадлари

Агентлик коррупцияга қарши курашда шунчаки жазолашдан кўра, унинг олдини олишга устувор аҳамият қаратмоқда. Бунда қуйидаги мақсадлар кўзланган:

  • Оқибатларни бевосита кўрсатиш: Коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг аянчли ва оғир оқибатларини давлат хизматчиларига амалда намойиш этиш.

  • Муқаррарлик ҳиссини шакллантириш: Ҳар қандай ноқонуний хатти-ҳаракатнинг ҳуқуқий оқибати муқаррар экани ҳақида аниқ тасаввур уйғотиш.

  • Масъулиятни ошириш: Хизмат ваколатларидан фақат давлат ва жамият манфаатлари йўлида фойдаланиш, ҳалоллик ҳамда қонун устуворлиги тамойилларига содиқликни кучайтириш.

Илк ташриф: Қурилиш ва Кадастр тизими масъуллари қамоқхонада

Тизимли йўлга қўйилган ушбу амалиётнинг дастлабки тадбирида Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги ҳамда Кадастр агентлиги раҳбарияти ва масъул ходимлари иштирок этди.

  • Шароитлар билан танишув: Давлат хизматчилари тергов хоналари, ҳибсда сақлаш камералари ва муассасаларнинг бошқа инфратузилма объектлари билан яқиндан таништирилди.

  • Маҳкумлар билан учрашув: Коррупциявий жиноятлар учун айбдор деб топилиб, айни пайтда жазо ўтаётган шахслар билан бевосита мулоқотлар ташкил этилди.

"Жазо ўтаётган шахслар ўзлари томонидан қабул қилинган ноқонуний қарорлар нафақат уларнинг ўз ҳаётига, балки оиласи, фарзандлари, касбий фаолияти ва жамиятдаги обрўсига қанчалик салбий таъсир кўрсатганини ҳаётий мисоллар билан сўзлаб беришди."

Мазкур жонли мулоқотлар коррупциянинг оқибатлари фақатгина озодликдан маҳрум этиш билан чекланмаслигини, балки инсоннинг келажаги ва оилавий фаровонлигига ҳам жиддий путур етказишини англашга хизмат қилади.

Очиқлик ва келгуси режалар

Бу каби профилактик тадбирлар бир марталик хусусиятга эга эмас ва изчил давом эттирилади:

  • Босқичма-босқич қамров: Келгусида бошқа вазирлик ва идоралар раҳбарлари, айниқса, коррупциявий хавф даражаси юқори бўлган соҳалар ходимлари босқичма-босқич ушбу ташрифларга жалб этилади.

  • Шаффофликни таъминлаш: Жараёнларнинг кенг жамоатчиликка етиб бориши учун тадбирларга оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ва фуқаролик жамияти институтлари вакиллари ҳам кенг таклиф этилиши режалаштирилган.

Коррупцияга қарши курашиш агентлигиИчки ишлар вазирлигиҚурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигиКадастр агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни электр вақтинча ўчириладиМирзо Улуғбек туманида 22 июнь куни электр вақтинча ўчириладиБугун, 21:20Қашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиҚашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиБугун, 20:48Тўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиТўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиБугун, 19:38Қибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалдиҚибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалдиБугун, 17:11Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Бугун, 17:03Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиСтадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда