Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўлади

·0·Спорт
Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўлади

Мадриднинг Реал Мадрид клуби собиқ юлдузи Гарет Бейл жамоага қайтган Жозе Моуринью олдида турган энг долзарб вазифалар ҳақида ўз фикрларини билдирди. Уелслик афсонанинг таъкидлашича, бундай нуфузли клубда мураббий учун тактик кўрсатмалардан кўра, кийиниш хонасидаги йирик юлдузлар ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимроқ ҳисобланади. Айниқса, таркибда Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби дунё даражасидаги ижрочилар жамланган бир пайтда, бу масала биринчи планга чиқади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Бейл Реал Мадрид даражасидаги жамоаларда мураббийлик қилишнинг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтган. Унинг фикрича, "Қироллик клуби"да футболчиларга қандай ўйнашни ўргатиш шарт эмас, балки уларнинг характерини жамоа манфаатлари йўлида бирлаштириш лозим. "Моуринюнинг энг катта устунлиги ҳам шунда — у йирик клубларда юлдузлар билан қандай ишлашни ва уларнинг эгосини қандай бошқаришни жуда яхши билади", — дейди собиқ футболчи.

Махсус мураббийнинг ўзига хос услуби

Жозе Моуринью ўзининг қатъий ва баъзан зиддиятли услуби билан танилган бўлса-да, Бейл буни футболчилардан максимал натижа олиш учун қўлланиладиган ҳисоб-китобли стратегия деб ҳисоблайди. Уелслик вингер Моуриню қўл остида Тоттенхем сафида тўп сурган вақтларини эслаб, мураббий ҳар бир ўйинчи учун индивидуал ёндашув топа олишини таъкидлади. Баъзида у футболчини матбуот орқали танқид қилиб "туртиб қўяди", баъзида эса аксинча, қўллаб-қувватлаш орқали унинг ишончини қайтаради.

Бейлнинг сўзларига кўра, Моуринью Реал Мадрид муҳитини ва клуб ичидаги динамикани ич-ичидан билади. Бу тажриба унга янги шаклланаётган "Галактикос" таркибини жипслаштиришда қўл келиши шубҳасиз. Мураббийнинг асосий мақсади — майдондаги юлдузларнинг ҳар бири ўзини асосий қаҳрамон деб ҳисобламасдан, умумий ғалаба учун хизмат қилишини таъминлашдир.

Замонавий футболнинг муаммолари

Суҳбат давомида Гарет Бейл замонавий футболнинг ривожланиш йўналишидан бироз хавотирда эканини ҳам яширмади. Унинг фикрича, сўнгги беш йил ичида футбол ҳаддан ташқари тактикага боғланиб қолди ва бу ўйиннинг кўнгилочар жиҳатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Футбол энди баскетбол каби тезкор ҳужумлардан кўра, кўпроқ шахмат ўйинини эслатиб юбормоқда.

Бейл ёш авлод вакиллари орасида индивидуал маҳорат ва креативлик камайиб бораётганини қуйидагича изоҳлади:

  • Мураббийлар футболчиларга майдонда эркин ҳаракат қилишга рухсат бермаяпти;
  • Қатъий тактик тизимлар дриблинг ва кутилмаган қарорлар ўрнини эгалламоқда;
  • Ўйиннинг умумий суръати ва томошабоплиги пасайиб бормоқда.

Шунга қарамай, уелслик собиқ ҳужумчи ҳали ҳам мухлисларни ҳаяжонга сола оладиган саноқли футболчилар борлигини эътироф этди. Улар қаторида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Барселона ёш юлдузи Ламине Ямални алоҳида кўрсатиб ўтди. Бейлнинг фикрича, айнан мана шундай ўйинчилар Моуриню каби тажрибали мураббийлар қўл остида ўзларининг энг яхши қирраларини намойиш этишлари учун эркинликка муҳтож.

Реал МадридЖозе МоуриньюГарет БалеКилиан МбаппеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиЭрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиБугун, 21:29Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Хави Лионель Месси ҳақида: «У футбол оламининг Майкл Жорданидир»Бугун, 21:15Майкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайдиМайкл Олисе ўзи учун энг қулай позицияни айтди: у қанотда ўйнашни хоҳламайдиБугун, 21:14Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиМайкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиБугун, 20:57Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиМиср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиБугун, 20:36«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди