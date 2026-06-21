Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўлади
Мадриднинг Реал Мадрид клуби собиқ юлдузи Гарет Бейл жамоага қайтган Жозе Моуринью олдида турган энг долзарб вазифалар ҳақида ўз фикрларини билдирди. Уелслик афсонанинг таъкидлашича, бундай нуфузли клубда мураббий учун тактик кўрсатмалардан кўра, кийиниш хонасидаги йирик юлдузлар ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимроқ ҳисобланади. Айниқса, таркибда Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби дунё даражасидаги ижрочилар жамланган бир пайтда, бу масала биринчи планга чиқади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Бейл Реал Мадрид даражасидаги жамоаларда мураббийлик қилишнинг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтган. Унинг фикрича, "Қироллик клуби"да футболчиларга қандай ўйнашни ўргатиш шарт эмас, балки уларнинг характерини жамоа манфаатлари йўлида бирлаштириш лозим. "Моуринюнинг энг катта устунлиги ҳам шунда — у йирик клубларда юлдузлар билан қандай ишлашни ва уларнинг эгосини қандай бошқаришни жуда яхши билади", — дейди собиқ футболчи.
Махсус мураббийнинг ўзига хос услубиЖозе Моуринью ўзининг қатъий ва баъзан зиддиятли услуби билан танилган бўлса-да, Бейл буни футболчилардан максимал натижа олиш учун қўлланиладиган ҳисоб-китобли стратегия деб ҳисоблайди. Уелслик вингер Моуриню қўл остида Тоттенхем сафида тўп сурган вақтларини эслаб, мураббий ҳар бир ўйинчи учун индивидуал ёндашув топа олишини таъкидлади. Баъзида у футболчини матбуот орқали танқид қилиб "туртиб қўяди", баъзида эса аксинча, қўллаб-қувватлаш орқали унинг ишончини қайтаради.
Бейлнинг сўзларига кўра, Моуринью Реал Мадрид муҳитини ва клуб ичидаги динамикани ич-ичидан билади. Бу тажриба унга янги шаклланаётган "Галактикос" таркибини жипслаштиришда қўл келиши шубҳасиз. Мураббийнинг асосий мақсади — майдондаги юлдузларнинг ҳар бири ўзини асосий қаҳрамон деб ҳисобламасдан, умумий ғалаба учун хизмат қилишини таъминлашдир.
Замонавий футболнинг муаммолариСуҳбат давомида Гарет Бейл замонавий футболнинг ривожланиш йўналишидан бироз хавотирда эканини ҳам яширмади. Унинг фикрича, сўнгги беш йил ичида футбол ҳаддан ташқари тактикага боғланиб қолди ва бу ўйиннинг кўнгилочар жиҳатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Футбол энди баскетбол каби тезкор ҳужумлардан кўра, кўпроқ шахмат ўйинини эслатиб юбормоқда.
Бейл ёш авлод вакиллари орасида индивидуал маҳорат ва креативлик камайиб бораётганини қуйидагича изоҳлади:
- Мураббийлар футболчиларга майдонда эркин ҳаракат қилишга рухсат бермаяпти;
- Қатъий тактик тизимлар дриблинг ва кутилмаган қарорлар ўрнини эгалламоқда;
- Ўйиннинг умумий суръати ва томошабоплиги пасайиб бормоқда.
Шунга қарамай, уелслик собиқ ҳужумчи ҳали ҳам мухлисларни ҳаяжонга сола оладиган саноқли футболчилар борлигини эътироф этди. Улар қаторида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Барселона ёш юлдузи Ламине Ямални алоҳида кўрсатиб ўтди. Бейлнинг фикрича, айнан мана шундай ўйинчилар Моуриню каби тажрибали мураббийлар қўл остида ўзларининг энг яхши қирраларини намойиш этишлари учун эркинликка муҳтож.
…