Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 21 июнь куни Қозоғистон Республикаси Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев билан учрашув ўтказди. Мулоқот чоғида Саида Мирзиёева Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини Қозоғистон раҳбарига етказди.
Ишончли иттифоқчилик ва қардошлик ришталари
Учрашувда икки давлат ўртасидаги кўп асрлик дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатлари юқори баҳоланди. Саида Мирзиёева Қозоғистон томонининг кўрсатган юксак меҳмоннавозлиги ва ҳамкорликка интилиши учун алоҳида миннатдорлик билдирди:
«Қозоғистон биз учун шунчаки қўшни юрт эмас, балки яқин дўст, ишончли стратегик ҳамкор ва иттифоқчидир. Қосим-Жўмарт Кемелевичга илиқ қабул ва мамлакатларимиз ўртасидаги қардошлик-биродарлик ришталарини янада мустаҳкамлаш борасидаги қатъий интилишлари учун чуқур миннатдорлик изҳор қиламан», — деди Саида Мирзиёева.
Администрациялараро ҳамкорликнинг янги ва тезкор механизми
Саида Мирзиёева ташриф доирасида, шунингдек, Қозоғистон Президенти Администрацияси раҳбари Роман Скляр билан ҳам мазмунли мулоқот ўтказди. Жараёнда қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратилди:
Истиқболларни баҳолаш: Ўзбекистон-Қозоғистон шериклик муносабатларининг ҳозирги ҳолати атрофлича таҳлил қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари юзасидан фикр алмашилди.
Келишувлар ижроси: Олий даражада (давлат раҳбарлари ўртасида) эришилган барча келишувларнинг ҳаётга изчил, сифатли ва тўлиқ татбиқ этилишини таъминлаш асосий мақсад экани таъкидланди.
Тезкор алоқа тизими: Белгиланган режаларни самарали амалга ошириш мақсадида икки мамлакат президент администрациялари ўртасида янада яқин, тезкор ва самарали ҳамкорлик механизмларини йўлга қўйишга келишиб олинди.
Бу каби олий ва юқори даражадаги учрашувлар Тошкент ва Остона ўртасидаги стратегик ҳамкорлик ҳамда иттифоқчилик алоқаларини сифат жиҳатидан янги, янада юқори босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
…