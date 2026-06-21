Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди

·0·Жамият
Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 21 июнь куни Қозоғистон Республикаси Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев билан учрашув ўтказди. Мулоқот чоғида Саида Мирзиёева Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини Қозоғистон раҳбарига етказди.

Ишончли иттифоқчилик ва қардошлик ришталари

Учрашувда икки давлат ўртасидаги кўп асрлик дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатлари юқори баҳоланди. Саида Мирзиёева Қозоғистон томонининг кўрсатган юксак меҳмоннавозлиги ва ҳамкорликка интилиши учун алоҳида миннатдорлик билдирди:

«Қозоғистон биз учун шунчаки қўшни юрт эмас, балки яқин дўст, ишончли стратегик ҳамкор ва иттифоқчидир. Қосим-Жўмарт Кемелевичга илиқ қабул ва мамлакатларимиз ўртасидаги қардошлик-биродарлик ришталарини янада мустаҳкамлаш борасидаги қатъий интилишлари учун чуқур миннатдорлик изҳор қиламан», — деди Саида Мирзиёева.

Администрациялараро ҳамкорликнинг янги ва тезкор механизми

Саида Мирзиёева ташриф доирасида, шунингдек, Қозоғистон Президенти Администрацияси раҳбари Роман Скляр билан ҳам мазмунли мулоқот ўтказди. Жараёнда қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратилди:

  • Истиқболларни баҳолаш: Ўзбекистон-Қозоғистон шериклик муносабатларининг ҳозирги ҳолати атрофлича таҳлил қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари юзасидан фикр алмашилди.

  • Келишувлар ижроси: Олий даражада (давлат раҳбарлари ўртасида) эришилган барча келишувларнинг ҳаётга изчил, сифатли ва тўлиқ татбиқ этилишини таъминлаш асосий мақсад экани таъкидланди.

  • Тезкор алоқа тизими: Белгиланган режаларни самарали амалга ошириш мақсадида икки мамлакат президент администрациялари ўртасида янада яқин, тезкор ва самарали ҳамкорлик механизмларини йўлга қўйишга келишиб олинди.

Бу каби олий ва юқори даражадаги учрашувлар Тошкент ва Остона ўртасидаги стратегик ҳамкорлик ҳамда иттифоқчилик алоқаларини сифат жиҳатидан янги, янада юқори босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиМирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиБугун, 21:20Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКоррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиБугун, 21:11Қашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиҚашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиБугун, 20:48Тўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиТўйхонада ҳам футбол: меҳмонлар экранга михландиБугун, 19:38Қибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалдиҚибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалдиБугун, 17:11Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Бугун, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда