Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлаш

·13·Фойдали
Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлаш

Муносабатлар мавзуси шу қадар кенг ва мураккаб бўлса-да, аслида ҳар биримизнинг айни шу кунларда, шу ҳаётий босқичимизда фақатгина битта асосий сўровимиз (запросимиз) бўлади. Кимдир севги излаётган бўлса, кимдир борини асраб қолишга уринмоқда. Энг қизиғи, барчамиз учун «энг муҳим нуқта» мутлақо турлича.

Сиртдан бир хил, ичкаридан ҳар хил: Бугун сизни нима ўйлантиряпти?

Атрофингизга назар ташланг, инсонлар муносабатлар ҳақида гапирганда, улар аслида бутунлай бошқа-бошқа дунёларни назарда тутишаётган бўлади:

  • Янгилик излаётганлар: Кимдир учун айни пайтда ҳаётини боғлай оладиган, жиддий ва соғлом муносабатлар қуриш учун муносиб инсонни учратиш биринчи ўринда туради.

  • Ислоҳ қилмоқчи бўлганлар: Баъзилар эса аллақачон мавжуд бўлган жуфтликка илгариги яқинликни, самимиятни ва кўпроқ ўзаро тушунишни қайтаришни истайди.

  • Чегара қидираётганлар: Кимдир учун ҳозир энг катта эҳтиёж — ўз чегараларини белгилаш, «йўқ» дейишни ўрганиш ва ўзи учун ҳақиқатан ҳам муҳим бўлган оғриқли нарсалар ҳақида жим турмасликдир.

  • «Драма»дан чарчаганлар: Баъзи инсонлар ҳаддан ташқари кўп кутишлар бўлган, аммо ҳеч қандай аниқлик бўлмаган, мажруҳ муносабатларга (ноаниқлик ва ваъдалар тўрига) ортиқ рози бўлмасликни, бу қопқондан чиқишни хоҳлашади.

  • Ички таянч излаётганлар: Кимдир эса ташқаридан севги қидиришни вақтинча тўхтатиб, аввало ички барқарорликка эришиш, ўз қадр-қимматини тиклаш ва ўзига нисбатан меҳр-муҳаббатни ҳис қилишни истайди.

Ўзингиз билан самимий суҳбат

Муносабатлардаги ҳар қандай ижобий ўзгариш ва биринчи қадам — ўзингизга бериладиган содда, аммо жуда оғир саволдан бошланади: «Муносабатлар мавзусида мен учун ҳозир нима ҳақиқатан ҳам муҳим?»

Ниқобимизни бир четга суриб, қуйидаги вариантлардан бирини танласак, асл муаммоимиз қаерда эканлиги ойдинлашади. Сизга ҳозир қайси бири кўпроқ тегишли?

  • Шерикнинг ҳис-туйғулари, асл ниятлари ва муносабатнинг истиқболини билиш. (Иккиланиш ва ноаниқликлардан чарчаганлар учун).

  • Ўз чегараларингизни белгилашни ва уларни ҳимоя қилишни ўрганиш. (Муносабатда доим ўз манфаатларини қурбон қиладиганлар учун).

  • Ўз одамингизни (ҳақиқий сирдошингизни) учратиш. (Ҳаётига соғлом севгини олиб кирмоқчи бўлганлар учун).

  • Аввало ўзига нисбатан муҳаббат ва ҳурматни ҳис қилиш. (Ички таянчи сингган ва руҳан толиққанлар учун).

  • Жорий (амалдаги) муносабатларни йўлга қўйиш. (Инқироздан чиқиб, янги босқичга ўтмоқчи бўлган жуфтликлар учун).

Баъзан ҳамма нарсани бир вақтда ҳал қилишга кучимиз ҳам, руҳий ресурсимиз ҳам етмайди. Шунинг учун бугун ушбу рўйхатдан фақат битта — сиз учун энг оғриқли ёки энг зарур нуқтани танланг. Сабаби, мана шу марказий эҳтиёжингизни ўзингизга самимий иқрор бўлиб, тан олганингиз лаҳзадан бошлаб, ҳаётингизда тўғри қарорлар ва керакли ечимлар занжири шакллана бошлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Бугун, 23:06Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Бугун, 18:40Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангСизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангБугун, 18:12Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Бугун, 18:02Қуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиҚуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиБугун, 12:58Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?