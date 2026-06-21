Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалари

·0·Техно
Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалари

Замонавий технологик гигантлар нафақат фойдаланувчилар ҳақида маълумот тўплайди, балки уларнинг дунёқараши ва қарор қабул қилиш жараёнларини ҳам сезилмас тарзда шакллантириб бормоқда. Аmsтердам университети медиа-тадқиқотчиси Бёрн Бейнон томонидан ўтказилган янги илмий иш Биг Теч компаниялари инсон ўзини қандай идрок этишига қанчалик кучли таъсир кўрсатаётганини очиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотга кўра, Google, Meta, Microsoft, Amazon ва Apple каби компаниялар яратган экотизимлар қидирув сўровлари, харидлар ва кўрилган видеолар орқали олинган маълумотлардан фойдаланиб, фойдаланувчи хулқ-атворини башорат қилади. Бироқ, бу жараён шунчаки башорат билан чекланиб қолмай, инсон қандай янгиликларни ўқиши, қайси рекламага эътибор қаратиши ва қандай билдиришномаларни қабул қилишини белгилаб бериш орқали унинг танловларига бевосита таъсир кўрсатади.

Бейнон ўз ишида “маълумотлар субъекти” тушунчасини киритади. Бу ўз ҳаётини рақамли кўрсаткичлар тўпламига айлантириб, платформа сигналларига реакция беришга одатланган, аммо барибир ўзини тўлиқ мустақил деб ҳисоблайдиган замонавий инсондир. Алгоритмик профиллар вақт ўтиши билан инсоннинг реал шахсияти сифатида қабул қилина бошлайди ва унинг келажакдаги имкониятларини ҳамда ахборотни қабул қилиш чегараларини белгилаб беради.

Рақамли муҳит орқали бошқариш усуллари

Платформаларнинг таъсири одатда жуда яширин тарзда амалга оширилади. Смартфонлар, ақлли соатлар ва карнайлар фойдаланувчига тўғридан-тўғри буйруқ бермайди. Бунинг ўрнига, улар интерфейс дизайни ва “қулай” тавсиялар орқали инсонни маълум бир ҳаракатга йўналтиради. Бу эса рақамли жамиятда ҳокимият механизмининг ўзгарганидан далолат беради: энди назорат тақиқлар орқали эмас, балки қарор қабул қилинадиган рақамли муҳитни ўзгартириш орқали амалга оширилмоқда.

Олим ўз хулосаларини тасдиқлаш учун бир йил давомида турли гуруҳлар, жумладан, Нидерландиядаги конспирологик ғоялар тарафдорлари ва Федиверсе каби марказлашмаган тармоқ фойдаланувчилари ўртасида дала тадқиқотларини олиб борди. Маълум бўлишича, шахсийлаштирилган ахборот муҳити инсоннинг мавжуд қарашларини янада кучайтириб, жамиятда бир-бири билан кесишмайдиган турли “ҳақиқат”ларнинг шаклланишига сабаб бўлади.

Тадқиқотда қайд этилишича, махфийлик масаласи муаммонинг фақат бир қисмидир. Асосий масала — рақамли инфратузилманинг жамиятни, сиёсий иштирокни ва кундалик муносабатларни қандай ўзгартираётганида. Ҳаётимизнинг катта қисми саноқли компанияларга тегишли платформалар ичида кечаётгани технология масалаларини демократия ва шахсий автономия масалалари билан бир қаторга қўймоқда.

Шу билан бирга, тадқиқот муқобил йўллар мавжудлигини ҳам кўрсатди. Федиверсе каби ҳамжамиятлар фойдаланувчи маълумотларини йиғиш ва рекламадан даромад олишни эмас, балки шаффофлик ва жамоавий бошқарувни биринчи ўринга қўювчи платформалар билан тажриба ўтказмоқда. Бу эса келажакда Биг Теч таъсиридан холи рақамли муҳит яратиш имконияти борлигини англатади.

Биг ТечАлгоритмларGoogleMetaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиБугун, 21:59Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинБугун, 21:55Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиДенгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиБугун, 21:22Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврДассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврБугун, 20:50Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиTesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди