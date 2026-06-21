Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишди
Хитойнинг Гуиянг шаҳрида бокс бўйича ўтказилган нуфузли Жаҳон кубоги ўз якунига етди. Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати хабарига кўра, мазкур мусобақада мамлакатимиз вакиллари муваффақиятли иштирок этиб, жами 12 та медални қўлга киритишди.
Жамоавий ҳисоб: Эркакларимиз яна биринчи!
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси анъанага содиқ қолган ҳолда, дунёда тенгсиз эканлигини яна бир бор исботлади ва жамоавий ҳисобда етакчиликни қўлга киритди. Аёллар ўртасидаги натижалар ҳам қўшилган умумий жадвалда эса вакилларимиз кучли учликдан жой олишди.
Эркаклар ўртасидаги жамоавий рейтинг:
Ўзбекистон — 3 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза.
Қозоғистон — 3 та олтин, 3 та бронза.
Франция — 2 та олтин, 1 та бронза.
Аёллар ва эркаклар натижалари жамланган умумий жадвал:
Ғолиб ва совриндорларимиз билан танишинг:
Жаҳон кубогида шоҳсупага кўтарилган ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг тўлиқ рўйхати:
Олтин медаль соҳиблари:
-60 кг— Абдумалик Халоков
-80 кг— Жавоҳир Умматалиев
-90 кг— Тўрабек Хабибуллаев
-57 кг— Нигина Ўктамова
Кумуш медаль соҳиблари:
-50 кг— Асилбек Жалилов
-48 кг— Фарзона Фозилова
+80 кг— Олтиной Сотимбоева
Бронза медаль соҳиблари:
-85 кг— Акмалжон Исроилов
+90 кг— Арман Маханов
-60 кг— Ситора Турдибекова
-75 кг— Азиза Зокирова
Ўзбекистон бокс мактаби дунёда энг кучлилардан бири эканлигини яна бир бор намойиш этган барча спортчиларимиз ва мураббийлар штабини ушбу муваффақият билан табриклаймиз!
…