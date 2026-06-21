Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишди

·35·Спорт
Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишди

Хитойнинг Гуиянг шаҳрида бокс бўйича ўтказилган нуфузли Жаҳон кубоги ўз якунига етди. Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати хабарига кўра, мазкур мусобақада мамлакатимиз вакиллари муваффақиятли иштирок этиб, жами 12 та медални қўлга киритишди.

Жамоавий ҳисоб: Эркакларимиз яна биринчи!

Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси анъанага содиқ қолган ҳолда, дунёда тенгсиз эканлигини яна бир бор исботлади ва жамоавий ҳисобда етакчиликни қўлга киритди. Аёллар ўртасидаги натижалар ҳам қўшилган умумий жадвалда эса вакилларимиз кучли учликдан жой олишди.

Эркаклар ўртасидаги жамоавий рейтинг:

  1. Ўзбекистон — 3 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза.

  2. Қозоғистон — 3 та олтин, 3 та бронза.

  3. Франция — 2 та олтин, 1 та бронза.

Аёллар ва эркаклар натижалари жамланган умумий жадвал:

Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишди

Ғолиб ва совриндорларимиз билан танишинг:

Жаҳон кубогида шоҳсупага кўтарилган ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг тўлиқ рўйхати:

Олтин медаль соҳиблари:

  • -60 кгАбдумалик Халоков

  • -80 кгЖавоҳир Умматалиев

  • -90 кгТўрабек Хабибуллаев

  • -57 кгНигина Ўктамова

Кумуш медаль соҳиблари:

  • -50 кгАсилбек Жалилов

  • -48 кгФарзона Фозилова

  • +80 кгОлтиной Сотимбоева

Бронза медаль соҳиблари:

  • -85 кгАкмалжон Исроилов

  • +90 кгАрман Маханов

  • -60 кгСитора Турдибекова

  • -75 кгАзиза Зокирова

Ўзбекистон бокс мактаби дунёда энг кучлилардан бири эканлигини яна бир бор намойиш этган барча спортчиларимиз ва мураббийлар штабини ушбу муваффақият билан табриклаймиз!

ЎзбекистонГуйянХитойҚозоғистонФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Бугун, 23:08Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Бугун, 22:54Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпБугун, 22:54Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасФранциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасБугун, 22:39Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиГарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиБугун, 21:57Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиЭрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди