Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкин

·0·Техно
Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкин

Жанубий Корея Марказий банки мамлакатнинг технологик гигантлари — Samsung Electronикс ва СК ҳйних компаниялари томонидан ходимларга тўланаётган улкан бонуслар миллий иқтисодиётдаги нархлар барқарорлигига хавф туғдираётганидан огоҳлантирди. Регулятор ҳисоботига кўра, сунъий интеллект (AI) соҳасидаги мисли кўрилмаган талаб туфайли юзага келган ушбу тўловлар занжирли реакция ҳосил қилиб, бутун мамлакат бўйлаб иш ҳақининг асоссиз ўсишига ва инфляциянинг тезлашишига сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Марказий банк маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида IT-сектордаги махсус тўловлар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 60,6 фоизга ошган. Таққослаш учун, иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида бу кўрсаткич бор-йўғи 2,1 фоизни ташкил этмоқда. Бундай катта тафовут пул-кредит сиёсати мутасаддиларини жиддий ташвишга солиб қўйди, чунки юқори даромадлар истеъмол бозоридаги нархларга бевосита таъсир ўтказмоқда.

Яримўтказгичлар бозоридаги "суперцикл" самараси

Ушбу молиявий ўсишнинг асосий драйвери сифатида сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган юқори тезликдаги хотира чиплари (ҲБМ) бозоридаги бум кўрилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, DRAM ва NAND чипларига бўлган глобал талаб Samsung ва СК ҳйних компанияларига рекорд даражадаги фойда келтирди. Натижада, компаниялар ўз ходимлари билан даромадни бўлишиш тизимини янги босқичга олиб чиқди.

Ҳозирда СК ҳйних ўз операцион фойдасининг қарийб 10 фоизини ходимларни рағбатлантиришга йўналтирмоқда. Samsung эса касаба уюшмалари босими остида яримўтказгич бўлинмаси фойдасининг 10,5 фоизини бонус сифатида ажратишга қарор қилган. Бу рақамлар оддий ишчиларнинг йиллик даромадини тасаввур қилиб бўлмас даражага кўтариб юборди.

Масалан, Samsung Фоундрй бўлинмасида асосий иш ҳақи 52 400 доллар атрофида бўлган муҳандис қўшимча бонуслар билан бирга 410 000 долларгача даромад олиши мумкин. СК ҳйних компаниясида эса молиявий йил якунлари муваффақиятли бўлса, тўловлар 700-900 минг долларгача етиши прогноз қилинмоқда. Бу каби "нуқтали ўта юқори даромадлар" тахминан беш ойдан сўнг истеъмол нархларининг 0,05 фоиз пунктига ошишига олиб келади.

Ижтимоий ва иқтисодий оқибатлар

Жанубий Корея Марказий банки раҳбари Син Хён Сон иккинчи ярим йилликда инфляция босими кучайиб, 3 фоизлик кўрсаткичга яқинлашиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Ҳозирда банк асосий ставкани 2,50 фоиз даражасида ушлаб турибди, бироқ технологик секторнинг иқтисодиётдаги улкан вазни вазиятни мураккаблаштирмоқда. Бонусларнинг таъсири аллақачон бошқа соҳаларда ҳам сезила бошлади:

  • Бошқа тармоқлардаги касаба уюшмалари рекорд бонусларни мисол қилиб келтириб, энг кам иш ҳақини оширишни талаб қилмоқда;
  • Samsung ва СК ҳйних заводлари жойлашган Кёнгидо провинциясида люкс товарлар савдоси ва умумий истеъмол харажатлари кескин ўсган;
  • Меҳнат бозорида кадрлар оқими фақатгина юқори маошли технологик компанияларга йўналиши хавфи туғилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Жанубий Корея технологиялари ва маиший техникаси кенг ўрин эгаллаганини ҳисобга олсак, ушбу мамлакатдаги иқтисодий ўзгаришлар ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошиши узоқ муддатда экспорт қилинадиган маҳсулотлар нархига ҳам билвоста таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча Жанубий Корея ҳукумати сунъий интеллект келтирган бойлик ва иқтисодий барқарорлик ўртасидаги мувозанатни сақлашга уринмоқда.

SamsungСК ҲйнихИнфляцияСунъий IntelлектЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиБугун, 21:59Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиДенгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиБугун, 21:22Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврДассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврБугун, 20:50Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиTesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиБугун, 20:25iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?Бугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди