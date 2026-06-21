Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»
Нидерландия терма жамоаси ва Барселона клуби ярим ҳимоячиси Френки де Йонг ўзининг собиқ жамоадоши Лионель Месси ҳақида самимий фикрларини билдириб ўтди. Футболчи аргентиналик афсонани дунёдаги энг мукаммал ўйинчи деб ҳисоблашини ва у билан бир сафда тўп суриш унинг фаолиятидаги энг унутилмас воқеа бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда терма жамоа сафида халқаро мусобақаларда иштирок этаётган Де Жонг Goal.com нашрига берган интервюсида болалигидан Барселона ўйинларини кузатиб улғайганини яширмади. Айниқса, Пеп Гуардиола давридаги жамоанинг доминантлиги ва Лионель Месси кўрсатган сеҳрли ўйинлар ёш Френки учун асосий илҳом манбаи бўлиб хизмат қилган.
«Мен учун Лионель Месси — шунчаки мукаммал футболчи. У мен билан солиштирганда бутунлай бошқа даражадаги ва услубдаги ижрочи, бироқ мен доим бошқалардан кўра кўпроқ айнан унинг ҳаракатларини кузатганман. Гуардиола бошқарувидаги Барселона ўйинларидан завқланиб катта бўлганман. Ўша пайтда мен мухлис сифатида ҳайрат билан кузатган юлдузлар билан кейинчалик бир жамоада ўйнаш мен учун жуда қадрли», — дейди ярим ҳимоячи.
Футболга бўлган иштиёқ ва масъулиятФренки де Йонг профессионал футболдаги босим ва масъулият ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футбол у учун нафақат касб, балки ҳамон севимли машғулот бўлиб қолмоқда. Майдонга тушганда ҳис қиладиган қувончи болаликда дўстлари билан кўчада тўп сургандаги туйғулар билан деярли бир хил эканини айтди.
«Гарчи бу ҳозир менинг ишим бўлса-да, футбол мен учун ҳамон севимли хобби. Мен ўйиндан шунчалик завқ оламанки, жараёнга бутунлай шўнғиб кетаман. Албатта, дўстлар билан ўйнашдан фарқли ўлароқ, бу ерда катта масъулият ва натижа учун кураш бор, лекин майдонга тушганингиздаги ҳиссиёт ўзгармайди», — дея қўшимча қилди у.
Жаҳон чемпионлиги орзусиСуҳбат давомида Нидерландия терма жамоасининг мақсадлари ҳақида ҳам сўз борди. Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққанидан сўнг, Де Жонг ҳам ўз мамлакати билан шундай чўққини забт этишни орзу қилмоқда. Унинг фикрича, ҳозирги Нидерландия таркиби энг юқори мақсадлар учун курашишга қодир.
«Ҳар бир футболчи Жаҳон чемпиони бўлишни орзу қилади ва мен ҳам бундан мустасно эмасман. Мен бу лаҳзаларни кўп бор тасаввур қилганман. Миллий терма жамоа билан йирик турнирларда, айниқса мундиалда ғалаба қозониш — футболчи фаолиятидаги энг олий нуқтадир. Бизнинг мақсадимиз аниқ ва жамоамиз бу вазифани бажара олишига ишонаман», — дея якун ясади Де Жонг.
Маълумот учун, Френки де Йонг 2019-йилда Аякс клубидан Барселона сафига келиб қўшилган ва Лионель Месси PSJ клубига ўтгунга қадар икки мавсум давомида у билан бирга тўп сурган.
…