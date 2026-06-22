Юқори функционаллик ниқоби: Ташқи муваффақият ва ички бўшлиқ феномени

·12·Фойдали
Юқори функционаллик ниқоби: Ташқи муваффақият ва ички бўшлиқ феномени

Замонавий психологиянинг энг оғриқли ва кўп учрайдиган муаммоларидан бири ҳақида фикр юритишни лозим топдик. Бу ҳолат илмий тилда «юқори функционал куйиш» (high-functioning burnout) ёки баъзан «ниқобланган депрессия» деб аталади.

Ташқаридан қараганда идеал ҳаёт кечираётган, лойиҳаларни муваффақиятли топшираётган, оиласи ва дўстларига суянч бўлаётган инсон, аслида, ичидан емирилиб бораётган бўлиши эҳтимол. У шунчаки «яшаш» ва «функция бажариш» ўртасидаги фарқни йўқотиб қўйган бўлиши мумкин.

Нима учун бу ҳолат хавфли ва у қандай ривожланади?

Ушбу жиҳатлар замирида бир нечта руҳий ҳимоя механизмлари ётади:

  • Гипер-мустақиллик (Hyper-independence): Бундай инсонлар болаликдан «сен кучли бўлишинг керак», «сенга ишоняпмиз» деган юклар билан улғайишади. Улар учун ёрдам сўраш — заифлик белгиси. Натижада улар ўз муаммолари билан ичдан заҳарланиб боришади.

  • «Робот» ёки Автопилот режими: Эҳтиёжлар ва туйғулар узоқ вақт давомида бостирилганда, руҳият ўзини ҳимоя қилиш учун ҳис-туйғуларни бутунлай «ўчириб» қўяди. Чарчоқ ҳам, оғриқ ҳам сезилмайди, лекин шу билан бирга қувонч ва бахт ҳисси ҳам йўқолади.

  • Ижтимоий мақтов қопқони: Атрофдагилар доим: «Баракалла, сен жуда кучлисан, ҳаммасига улгурасан!» деб мақташади. Бу мақтов инсонни ички оғриққа қарамай, ўша «кучли одам» ниқобини ечмасликка мажбур қилади.

Ўзига қайтиш: Кичик саволнинг катта кучи

Бундай вазиятда ечим — янада кўпроқ ишлаш ёки иродани ишга солиш эмас. Ечим — тўхташ ва таслим бўлишга рухсат беришдир.

Энг оғир, аммо даволовчи қадам: Ўзининг заиф, чарчаган ва ҳамма нарсани ҳам уддалай олмайдиган инсон эканлигини тан олишдир.

Ушбу савол — «Менга ҳозир яшаётган ҳаётим умуман маъқулми?» — миядаги қуруқ алгоритмларни тўхтатиб, қалбни уйғотадиган кучли дастакдир. Айнан шу ердан ҳаётий инвентаризация бошланади.

Бундай «кучли» инсонларнинг тўхтаб, ўзларига назар ташлашларига ва вазиятни ўзгартиришларига энг катта тўсиқ нима деб ўйлайсиз: атрофдагиларнинг ҳафсаласини пир қилишдан (ишончини йўқотишдан) қўрқишми ёки тўхтаган лаҳзада ўша ички бўшлиқ билан юзма-юз келишдан чўчишми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиТизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиБугун, 00:37Бошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБугун, 00:02Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Бугун, 00:02Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бугун, 00:01Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Кеча, 23:06Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашМуносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?