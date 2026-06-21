Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этди
Англиянинг Ливерпул клуби ўз тарбияланувчиси Кертис Жонсни сотиб олиш борасида Италия чемпиони Интер томонидан берилган иккинчи расмий таклифни ҳам рад этди. Мерсисайдликлар ярим ҳимоячи учун белгиланган нарх борасида қатъий позицияда турибди ва уни арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Интер раҳбарияти 25 ёшли футболчи учун тахминан 25 миллион евро (21,7 миллион фунт) миқдорида оғаки таклиф билан чиққан. Бироқ, Ливерпул раҳбарияти бу маблағ футболчининг ҳақиқий қийматига мос келмаслигини билдириб, музокараларни тўхтатган. Бу Милан клубининг жорий ёзги трансфер ойнасидаги иккинчи муваффақиятсиз уринишидир.
Ҳозирда Кертис Жонснинг Ливерпул билан амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи 12 ой вақт қолган. Шунга қарамай, клуб мутасаддилари футболчини камида 35 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Мерсисайдликлар ўз талабларини Англия Премер-лигасидаги сўнгги трансферлар билан асосламоқда.
Трансфер бозоридаги янги мезонларЛиверпул раҳбарияти Тоттенхем томонидан Конор Галлахер ва Ян Пол ван Хекке учун тўланган юқори суммаларни мисол қилиб кўрсатмоқда. Хусусан, ван Хеккенинг шартномаси тугашига бир йил қолган бўлса-да, у 52 миллион фунт эвазига трансфер қилинган эди. Шу сабабли, мерсисайдликлар Жонсни текинга бой бериш хавфи бўлса ҳам, уни ҳозир арзон сотмасликка қарор қилган.
Кертис Жонс Ливерпул академияси битирувчиси ҳисобланади ва у 2019-йилдаги дебютидан буён асосий жамоа сафида 228 та ўйинда майдонга тушган. Ўтган 2025-26-йилги мавсумда у барча мусобақаларда 49 та ўйинда қатнашган бўлса-да, шундан фақат 28 тасини асосий таркибда бошлаган. Футболчининг ўзи жамоада доимий ўринга эга эмаслигидан бироз норози экани айтилмоқда.
Шунингдек, футболчи ва клуб ўртасидаги янги шартнома бўйича музокаралар ҳам боши берк кўчага кириб қолган. Ҳозирча томонлар ўзаро келишувга эришгани йўқ, бу эса Интер каби гранд жамоаларнинг қизиқишини янада орттирмоқда. Агар Италия клуби ўз таклифини сезиларли даражада оширмаса, Жонс келаси мавсумда ҳам Энфилдда қолиши кутилмоқда.
Goal.com маълумотларига кўра, Ливерпул ҳали ҳам футболчи билан янги битим имзолаш ниятидан воз кечмаган. Агар футболчининг маош борасидаги талаблари ва клуб имкониятлари ўртасида мувозанат топилса, шартнома узайтирилиши мумкин. Акс ҳолда, Интер январ ойида ёки келаси ёзда уни эркин агент сифатида қўлга киритишга ҳаракат қилади.
…