Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этди

·0·Спорт
Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этди

Англиянинг Ливерпул клуби ўз тарбияланувчиси Кертис Жонсни сотиб олиш борасида Италия чемпиони Интер томонидан берилган иккинчи расмий таклифни ҳам рад этди. Мерсисайдликлар ярим ҳимоячи учун белгиланган нарх борасида қатъий позицияда турибди ва уни арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Интер раҳбарияти 25 ёшли футболчи учун тахминан 25 миллион евро (21,7 миллион фунт) миқдорида оғаки таклиф билан чиққан. Бироқ, Ливерпул раҳбарияти бу маблағ футболчининг ҳақиқий қийматига мос келмаслигини билдириб, музокараларни тўхтатган. Бу Милан клубининг жорий ёзги трансфер ойнасидаги иккинчи муваффақиятсиз уринишидир.

Ҳозирда Кертис Жонснинг Ливерпул билан амалдаги шартномаси якунланишига бор-йўғи 12 ой вақт қолган. Шунга қарамай, клуб мутасаддилари футболчини камида 35 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Мерсисайдликлар ўз талабларини Англия Премер-лигасидаги сўнгги трансферлар билан асосламоқда.

Трансфер бозоридаги янги мезонлар

Ливерпул раҳбарияти Тоттенхем томонидан Конор Галлахер ва Ян Пол ван Хекке учун тўланган юқори суммаларни мисол қилиб кўрсатмоқда. Хусусан, ван Хеккенинг шартномаси тугашига бир йил қолган бўлса-да, у 52 миллион фунт эвазига трансфер қилинган эди. Шу сабабли, мерсисайдликлар Жонсни текинга бой бериш хавфи бўлса ҳам, уни ҳозир арзон сотмасликка қарор қилган.

Кертис Жонс Ливерпул академияси битирувчиси ҳисобланади ва у 2019-йилдаги дебютидан буён асосий жамоа сафида 228 та ўйинда майдонга тушган. Ўтган 2025-26-йилги мавсумда у барча мусобақаларда 49 та ўйинда қатнашган бўлса-да, шундан фақат 28 тасини асосий таркибда бошлаган. Футболчининг ўзи жамоада доимий ўринга эга эмаслигидан бироз норози экани айтилмоқда.

Шунингдек, футболчи ва клуб ўртасидаги янги шартнома бўйича музокаралар ҳам боши берк кўчага кириб қолган. Ҳозирча томонлар ўзаро келишувга эришгани йўқ, бу эса Интер каби гранд жамоаларнинг қизиқишини янада орттирмоқда. Агар Италия клуби ўз таклифини сезиларли даражада оширмаса, Жонс келаси мавсумда ҳам Энфилдда қолиши кутилмоқда.

Goal.com маълумотларига кўра, Ливерпул ҳали ҳам футболчи билан янги битим имзолаш ниятидан воз кечмаган. Агар футболчининг маош борасидаги талаблари ва клуб имкониятлари ўртасида мувозанат топилса, шартнома узайтирилиши мумкин. Акс ҳолда, Интер январ ойида ёки келаси ёзда уни эркин агент сифатида қўлга киритишга ҳаракат қилади.

ЛиверпулИнтерТрансферКертис ЖонсФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиВинисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиКеча, 23:20ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!Кеча, 23:16Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиИспания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиКеча, 23:12Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Кеча, 23:08Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Кеча, 22:54Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди