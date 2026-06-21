Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетди

·0·Техно
Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетди

АҚШнинг робототехника соҳасидаги етакчи стартапларидан бири бўлган Figure AI ўз фаолиятида тарихий бурилиш нуқтасига етганини маълум қилди. Компания бош директори Бретт Адкокк тақдим этган ҳисоботга кўра, корхонада фаолият юритаётган гуманоид роботлар сони илк бор штатдаги ходимлар сонидан ошиб кетди. Бу воқеа технология оламида сунъий интеллект ва автоматлаштиришнинг нақадар тез суръатлар билан ривожланаётганини кўрсатувчи муҳим сигнал ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бретт Адкокк ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида "одамлар ва роботлар" динамикасини акс эттирувчи махсус графикни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, 2025-йилнинг бошига қадар компаниядаги роботлар сони деярли нолга яқин бўлган. Бироқ қисқа вақт ичида ишлаб чиқариш суръати кескин ошиб, 2026-йилнинг иккинчи чорагига келиб, роботлар сони тахминан 740 тага етган. Таққослаш учун, худди шу даврда компания ходимлари сони 650–660 нафарни ташкил этмоқда.

Автоматлаштиришнинг янги босқичи

Figure AI раҳбарияти ушбу тенденция вақтинчалик эмаслигини ва роботлаштириш суръати пасайиш белгиларини кўрсатмаётганини таъкидламоқда. Адкокк томонидан эълон қилинган суратларда ўнлаб гуманоид роботлар махсус контейнерларга жойлаштирилгани ва фойдаланишга тайёр ҳолатга келтирилганини кўриш мумкин. "Повер Он" (Қувватни ёқиш) изоҳи остида эълон қилинган ушбу материаллар роботларнинг оммавий синовдан ўтиш ёки мижозларга етказиб бериш босқичига ўтганидан далолат беради.

Компания яқинда ўзининг Figure 03 моделини "инсон машинага қарши" сценарийси бўйича синовдан ўтказган эди. Посилкаларни саралаш бўйича ўтказилган мусобақада ҳозирча инсон тезроқ натижа кўрсатган бўлса-да, Figure AI муҳандислари бу инсон устунлик қилаётган сўнгги сценарийлардан бири эканини айтишмоқда. Тез орада сунъий интеллект алгоритмлари роботларнинг ҳаракатларини янада аниқроқ ва тезроқ қилиши кутилмоқда.

Глобал меҳнат бозоридаги ўзгаришлар

Figure AI ички тузилмасидаги бу ўзгаришлар глобал технология бозоридаги умумий вазият билан ҳамоҳангдир. Бугунги кунда Amazon ва Meta каби гигантлар сунъий интеллектга инвестицияларни ошириб, анъанавий иш ўринларини қисқартиришда давом этмоқда. Layoffs.fyi хизмати маълумотларига кўра, 2026-йилнинг ўзида ўн минглаб мутахассислар автоматлаштириш ва иқтисодий оптималлаштириш сабабли ишидан айрилган.

Айни пайтда гуманоид роботлар бозорида рақобат ниҳоятда кучайган. Figure AI компаниясидан ташқари, қуйидаги лойиҳалар ҳам фаол ривожланмоқда:

  • Tesla ва унинг Optimus лойиҳаси;
  • Хитойнинг Unitree ва Агибот компаниялари;
  • Boston Dynamics ва унинг янгиланган Atlas модели.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологик силжишлар муҳим аҳамиятга эга. Гарчи оммавий роботлаштириш бизнинг минтақага бироз кечикиб кириб келса-да, ишлаб чиқариш ва логистика соҳаларида самарадорликни ошириш учун бундай тизимларга бўлган талаб келажакда ортиши муқаррар. Figure AI тажрибаси шуни кўрсатадики, роботлар энди шунчаки лаборатория прототиплари эмас, балки корхоналарнинг асосий ишчи кучига айланмоқда.

Figure AIРобототехникаСунъий IntelлектТехнологияАвтоматлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиҚаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиКеча, 23:20Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиЕр хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиКеча, 22:59Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариКеча, 22:28Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиКеча, 21:59Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди