Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетди
АҚШнинг робототехника соҳасидаги етакчи стартапларидан бири бўлган Figure AI ўз фаолиятида тарихий бурилиш нуқтасига етганини маълум қилди. Компания бош директори Бретт Адкокк тақдим этган ҳисоботга кўра, корхонада фаолият юритаётган гуманоид роботлар сони илк бор штатдаги ходимлар сонидан ошиб кетди. Бу воқеа технология оламида сунъий интеллект ва автоматлаштиришнинг нақадар тез суръатлар билан ривожланаётганини кўрсатувчи муҳим сигнал ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бретт Адкокк ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида "одамлар ва роботлар" динамикасини акс эттирувчи махсус графикни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, 2025-йилнинг бошига қадар компаниядаги роботлар сони деярли нолга яқин бўлган. Бироқ қисқа вақт ичида ишлаб чиқариш суръати кескин ошиб, 2026-йилнинг иккинчи чорагига келиб, роботлар сони тахминан 740 тага етган. Таққослаш учун, худди шу даврда компания ходимлари сони 650–660 нафарни ташкил этмоқда.
Автоматлаштиришнинг янги босқичиFigure AI раҳбарияти ушбу тенденция вақтинчалик эмаслигини ва роботлаштириш суръати пасайиш белгиларини кўрсатмаётганини таъкидламоқда. Адкокк томонидан эълон қилинган суратларда ўнлаб гуманоид роботлар махсус контейнерларга жойлаштирилгани ва фойдаланишга тайёр ҳолатга келтирилганини кўриш мумкин. "Повер Он" (Қувватни ёқиш) изоҳи остида эълон қилинган ушбу материаллар роботларнинг оммавий синовдан ўтиш ёки мижозларга етказиб бериш босқичига ўтганидан далолат беради.
Компания яқинда ўзининг Figure 03 моделини "инсон машинага қарши" сценарийси бўйича синовдан ўтказган эди. Посилкаларни саралаш бўйича ўтказилган мусобақада ҳозирча инсон тезроқ натижа кўрсатган бўлса-да, Figure AI муҳандислари бу инсон устунлик қилаётган сўнгги сценарийлардан бири эканини айтишмоқда. Тез орада сунъий интеллект алгоритмлари роботларнинг ҳаракатларини янада аниқроқ ва тезроқ қилиши кутилмоқда.
Глобал меҳнат бозоридаги ўзгаришларFigure AI ички тузилмасидаги бу ўзгаришлар глобал технология бозоридаги умумий вазият билан ҳамоҳангдир. Бугунги кунда Amazon ва Meta каби гигантлар сунъий интеллектга инвестицияларни ошириб, анъанавий иш ўринларини қисқартиришда давом этмоқда. Layoffs.fyi хизмати маълумотларига кўра, 2026-йилнинг ўзида ўн минглаб мутахассислар автоматлаштириш ва иқтисодий оптималлаштириш сабабли ишидан айрилган.
Айни пайтда гуманоид роботлар бозорида рақобат ниҳоятда кучайган. Figure AI компаниясидан ташқари, қуйидаги лойиҳалар ҳам фаол ривожланмоқда:
- Tesla ва унинг Optimus лойиҳаси;
- Хитойнинг Unitree ва Агибот компаниялари;
- Boston Dynamics ва унинг янгиланган Atlas модели.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологик силжишлар муҳим аҳамиятга эга. Гарчи оммавий роботлаштириш бизнинг минтақага бироз кечикиб кириб келса-да, ишлаб чиқариш ва логистика соҳаларида самарадорликни ошириш учун бундай тизимларга бўлган талаб келажакда ортиши муқаррар. Figure AI тажрибаси шуни кўрсатадики, роботлар энди шунчаки лаборатория прототиплари эмас, балки корхоналарнинг асосий ишчи кучига айланмоқда.
…