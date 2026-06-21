Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилди

·17·Техно
Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилди

Жанубий Корея Геофанлар ва минерал ресурслар институти (КИГАМ) олимлари қаҳва қолдиқларини (шулхасини) бор-йўғи 90 сония ичида юқори энергияли ёқилғига айлантиришнинг ноёб усулини ишлаб чиқишди. Ушбу кашфиёт чиқиндиларни қайта ишлаш соҳасида инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда, чунки у биомасса билан ишлашдаги энг қиммат ва мураккаб жараён — хомашёни олдиндан қуритиш босқичини бутунлай четлаб ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, янги технология асосини плазмали пиролиз (Фламе Пласма Пйролйсис) тизими ташкил этади. Бу усул орқали намликка тўйинган қаҳва чиқиндилари ўз хусусиятларига кўра энг сифатли тошкўмир тури ҳисобланган антрацитга яқин бўлган биокўмирга айланади. Одатда биомасса таркибидаги намлик уни қайта ишлашни қийинлаштиради, бироқ кореялик муҳандислар бу тўсиқни самарали ечим билан бартараф этишди.

"Попкорн эффекти" ва технологик жараён

Тадқиқотчилар 800–900 °К ҳароратдаги плазма алангасидан фойдаланишган. Қизиғи шундаки, бу жараёнда намлик халақит бериш ўрнига, ёрдамчи вазифасини бажаради. Юқори ҳароратли муҳитга тушган қаҳва зарралари ичидаги сув бир зумда буғга айланади ва ички босим материални гўё портлатиб юборади. Олимлар буни "попкорн эффекти" деб аташмоқда. Натижада материал структураси тезда бузилиб, ғовак ҳолатга келади ва қисқа вақтда углеродли ёқилғига айланади.

Олинган биокўмирнинг кўрсаткичлари мутахассисларни ҳайратда қолдирди. Унинг ёниш иссиқлиги ҳар килограмм учун 29 МЖ ни ташкил этади, бу эса оддий қаҳва қолдиғидан учдан бир баравар юқоридир. Шунингдек, материал таркибидаги соф углерод миқдори 15,6 фоиздан 46,2 фоизгача, яни деярли уч бараварга ошган.

Экологик нуқтаи назардан ҳам ушбу усул жуда самарали. Плазмали ишлов бериш жараёнида олтингугурт бирикмалари тўлиқ йўқолади, бу эса ёқилғи ёнганда атмосферага зарарли диоксид газлари чиқишининг олдини олади. Анъанавий усулларга қараганда тутун ва смола миқдори ҳам сезиларли даражада камаяди.

Кенг кўламли имкониятлар

Янги технологиянинг асосий устунлиги унинг тезлигидадир. Таққослаш учун: биомасса билан ишлашнинг бошқа усуллари 30 дақиқадан 6 соатгача вақт талаб қилса, КИГАМ қурилмаси бу вазифани 2 дақиқадан камроқ вақтда бажаради. Бу эса саноат миқёсида энергия ва вақтни тежаш имконини беради.

Олимларнинг таъкидлашича, олинган маҳсулотдан фақат ёқилғи сифатида фойдаланиш билан чекланиб қолмаслик мумкин. Юқори ғоваклик хусусияти туфайли ушбу биокўмир қуйидаги мақсадларда ҳам қўлланилиши мумкин:

  • Фаоллаштирилган кўмир ишлаб чиқариш;
  • Саноат сорбентлари яратиш;
  • Сув ва ҳавони тозалаш учун филтрация тизимлари.

Лойиҳа муаллифларига кўра, ушбу услубни нафақат қаҳва, балки бошқа озиқ-овқат чиқиндилари, қишлоқ хўжалиги қолдиқлари ва ҳатто оқова сув лойқаларини қайта ишлашда ҳам қўллаш мумкин. Бу эса келажакда шаҳар чиқиндихоналарини фойдали энергия манбаига айлантиришга хизмат қилади.

ТехнологияЭкологияЭнергетикаҚаҳваЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиЕр хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиКеча, 22:59Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариКеча, 22:28Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиКеча, 21:59Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди