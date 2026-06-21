Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!

·0·Спорт
Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг 2-тур баҳслари қизғин давом этмоқда. Илк турда фақат дуранг натижалар қайд этилган "Н" гуруҳида Испания терма жамоаси Саудия Арабистони дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, йирик ғалабани қўлга киритди.

Учрашувнинг бош қаҳрамонлари ва муҳим фактлар:

  • Ямалнинг тарихий они: Испания футболининг ёрқин иқтидори Ламин Ямал Жаҳон чемпионатларидаги ўзининг дебют голини нишонлади.

  • Ойарсабал бенефиси: Ҳужумчи Микель Ойарсабал учрашувда дубль қайд этишдан ташқари, жамоадошларидан бирига голли узатма (ассист) ҳам етказиб берди.

  • Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалабадан сўнг Испания 4 очко билан гуруҳда яққол пешқадамга айланди. Саудия Арабистони ҳисобида эса 1 очко мавжуд.

ЖЧ-2026. "Н" гуруҳи | 2-тур

Испания — Саудия Арабистони 4:0 21 июнь. Атланта, "Мерседес-Бенц Стэдиум".

Голлар:

  • 1:0 – 10' Ламин Ямал

  • 2:0 – 21' Микель Ойарсабал

  • 3:0 – 24' Микель Ойарсабал

  • 4:0 – 49' Ҳассан Ат Тамбакти (автогол)

Жамоалар таркиби:

  • Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Педри (Руис, 70), Родри, Ямал (Пино, 46), Олмо (Мерино, 61), Баэна (Уильямс, 61), Ойарсабал (Торрес, 46).

  • Саудия Арабистони: Ал Овайс, Абдулҳамид, Ат Тамбакти, Лажами, Ал Амри (Ҳажи, 60), Ал Ҳарби, Носир Ад Довсари (Ал Ғаннам, 90), Ал Ҳайбари (Канно, 46), Ал Жувайр (Ал Ҳамдан, 46), Ал Бурайкан (Аш Шамат, 60), Салим Ад Довсари.

Огоҳлантиришлар (Сариқ карточкалар):

  • Салим Ад Довсари (30), Канно (60).

Гуруҳдаги вазият ва кейинги ўйин

"Н" гуруҳининг иккинчи учрашувида Уругвай (1 очко) ва Кабо-Верде (1 очко) терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишади.

  • Бошланиш вақти: Баҳс Тошкент вақти билан тунги соат 03:00да бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Бугун, 22:54Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпБугун, 22:54Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасФранциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасБугун, 22:39Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиБугун, 22:39Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиГарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиБугун, 21:57Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиЭрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди