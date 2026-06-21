Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг 2-тур баҳслари қизғин давом этмоқда. Илк турда фақат дуранг натижалар қайд этилган "Н" гуруҳида Испания терма жамоаси Саудия Арабистони дарвозасига жавобсиз 4 та тўп киритиб, йирик ғалабани қўлга киритди.
Учрашувнинг бош қаҳрамонлари ва муҳим фактлар:
Ямалнинг тарихий они: Испания футболининг ёрқин иқтидори Ламин Ямал Жаҳон чемпионатларидаги ўзининг дебют голини нишонлади.
Ойарсабал бенефиси: Ҳужумчи Микель Ойарсабал учрашувда дубль қайд этишдан ташқари, жамоадошларидан бирига голли узатма (ассист) ҳам етказиб берди.
Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалабадан сўнг Испания 4 очко билан гуруҳда яққол пешқадамга айланди. Саудия Арабистони ҳисобида эса 1 очко мавжуд.
ЖЧ-2026. "Н" гуруҳи | 2-тур
Испания — Саудия Арабистони 4:0 21 июнь. Атланта, "Мерседес-Бенц Стэдиум".
Голлар:
1:0 – 10' Ламин Ямал
2:0 – 21' Микель Ойарсабал
3:0 – 24' Микель Ойарсабал
4:0 – 49' Ҳассан Ат Тамбакти (автогол)
Жамоалар таркиби:
Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Педри (Руис, 70), Родри, Ямал (Пино, 46), Олмо (Мерино, 61), Баэна (Уильямс, 61), Ойарсабал (Торрес, 46).
Саудия Арабистони: Ал Овайс, Абдулҳамид, Ат Тамбакти, Лажами, Ал Амри (Ҳажи, 60), Ал Ҳарби, Носир Ад Довсари (Ал Ғаннам, 90), Ал Ҳайбари (Канно, 46), Ал Жувайр (Ал Ҳамдан, 46), Ал Бурайкан (Аш Шамат, 60), Салим Ад Довсари.
Огоҳлантиришлар (Сариқ карточкалар):
Салим Ад Довсари (30), Канно (60).
Гуруҳдаги вазият ва кейинги ўйин
"Н" гуруҳининг иккинчи учрашувида Уругвай (1 очко) ва Кабо-Верде (1 очко) терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишади.
Бошланиш вақти: Баҳс Тошкент вақти билан тунги соат 03:00да бошланади.
…