Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этди

·0·Техно
Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этди

Дунёга машҳур видеоўйинлар ишлаб чиқарувчи Убисофт компаниясининг асосчиларидан бири Claude Гуиллемот 69 ёшида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмди. Bloomberg ва Франция ОАВларининг хабар беришича, тадбиркор ўзи бошқараётган самолётнинг ҳалокатга учраши натижасида вафот этган. Ушбу ҳодиса нафақат Франция бизнес доиралари, балки бутун жаҳон гейминг саноати учун кутилмаган йўқотиш бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фожиа Франциянинг Ла Бауле курорт шаҳарчасида юз берган. Маълумотларга кўра, Claude Гуиллемот кичик самолёт бортида бўлган икки кишидан бири эди. Афсуски, ҳалокат оқибатида самолётдаги ҳар икки шахс ҳам вафот этган. Ҳозирда тегишли органлар ҳодиса сабабларини ўрганмоқда, бироқ дастлабки тахминлар техник носозлик ёки ноқулай об-ҳаво шароити билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ўйин саноатидаги улкан мерос

Claude Гуиллемот 1986-йилда ўзининг тўрт нафар акаси билан биргаликда Убисофт компаниясига асос солган эди. Ўтган ўн йилликлар давомида ушбу компания кичик оилавий бизнесдан дунёнинг энг йирик ўйин корпорацияларидан бирига айланди. Бугунги кунда Убисофт Ассассинъс Креэд, Фар Крй, Принсе оф Персиа ва Том Кланкй каби афсонавий франшизалари билан барча қитъалардаги геймерларга яхши таниш.

Гарчи Убисофт бошқарувида унинг акаси Йвес Гуиллемот бош ижрочи директор (CEO) сифатида фаолият юритаётган бўлса-да, Claude оилавий бизнеснинг стратегик ривожланишида муҳим рол ўйнаб келган. Шунингдек, у гейминг ва аудио аксессуарлар ишлаб чиқарувчи Гуиллемот Корп. компаниясининг раиси лавозимида ҳам ишлаган. Унинг раҳбарлиги остида ўйин саноати учун мўлжалланган кўплаб инновацион қурилмалар бозорга чиқарилган.

Убисофт компанияси расмий баёнот билан чиқиб, асосчининг вафоти муносабати билан чуқур қайғуда эканини билдирди. "Убисофт гуруҳи ҳаммуассиси ва Гуиллемот Корп. раиси Claude Гуиллемотнинг бахтсиз ҳодиса оқибатида вафот этганини чуқур қайғу билан маълум қиламиз. Ҳозирги оғир дамларда бизнинг фикр-у хаёлимиз унинг оиласи ва яқинлари билан бирга", дейилади компания хабарида.

Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ихлосмандлари учун ҳам Убисофт маҳсулотлари бегона эмас. Компания яратган ўйинлар мамлакатимиздаги компьютер клублари ва шахсий фойдаланувчилар орасида энг оммабоп контентлардан бири ҳисобланади. Claude Гуиллемотнинг вафоти ушбу улкан империянинг келгуси режаларига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум, бироқ компания бошқаруви ҳамон Гуиллемотлар оиласи қўлида қолмоқда.

Ҳозирча компания ва оила аъзолари ушбу фожиа юзасидан қўшимча тафсилотларни очиқламасликка қарор қилишган. Бу каби йўқотишлар технология оламида камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, узоқ йиллик тажрибага эга раҳбарнинг вафоти соҳа вакиллари томонидан катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда.

УбисофтClaude ГуиллемотАвиаҳалокатГеймингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиҚаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиКеча, 23:20Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиЕр хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиКеча, 22:59Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариКеча, 22:28Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиКеча, 21:59Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди