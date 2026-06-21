Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этди
Дунёга машҳур видеоўйинлар ишлаб чиқарувчи Убисофт компаниясининг асосчиларидан бири Claude Гуиллемот 69 ёшида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмди. Bloomberg ва Франция ОАВларининг хабар беришича, тадбиркор ўзи бошқараётган самолётнинг ҳалокатга учраши натижасида вафот этган. Ушбу ҳодиса нафақат Франция бизнес доиралари, балки бутун жаҳон гейминг саноати учун кутилмаган йўқотиш бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фожиа Франциянинг Ла Бауле курорт шаҳарчасида юз берган. Маълумотларга кўра, Claude Гуиллемот кичик самолёт бортида бўлган икки кишидан бири эди. Афсуски, ҳалокат оқибатида самолётдаги ҳар икки шахс ҳам вафот этган. Ҳозирда тегишли органлар ҳодиса сабабларини ўрганмоқда, бироқ дастлабки тахминлар техник носозлик ёки ноқулай об-ҳаво шароити билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Ўйин саноатидаги улкан меросClaude Гуиллемот 1986-йилда ўзининг тўрт нафар акаси билан биргаликда Убисофт компаниясига асос солган эди. Ўтган ўн йилликлар давомида ушбу компания кичик оилавий бизнесдан дунёнинг энг йирик ўйин корпорацияларидан бирига айланди. Бугунги кунда Убисофт Ассассинъс Креэд, Фар Крй, Принсе оф Персиа ва Том Кланкй каби афсонавий франшизалари билан барча қитъалардаги геймерларга яхши таниш.
Гарчи Убисофт бошқарувида унинг акаси Йвес Гуиллемот бош ижрочи директор (CEO) сифатида фаолият юритаётган бўлса-да, Claude оилавий бизнеснинг стратегик ривожланишида муҳим рол ўйнаб келган. Шунингдек, у гейминг ва аудио аксессуарлар ишлаб чиқарувчи Гуиллемот Корп. компаниясининг раиси лавозимида ҳам ишлаган. Унинг раҳбарлиги остида ўйин саноати учун мўлжалланган кўплаб инновацион қурилмалар бозорга чиқарилган.
Убисофт компанияси расмий баёнот билан чиқиб, асосчининг вафоти муносабати билан чуқур қайғуда эканини билдирди. "Убисофт гуруҳи ҳаммуассиси ва Гуиллемот Корп. раиси Claude Гуиллемотнинг бахтсиз ҳодиса оқибатида вафот этганини чуқур қайғу билан маълум қиламиз. Ҳозирги оғир дамларда бизнинг фикр-у хаёлимиз унинг оиласи ва яқинлари билан бирга", дейилади компания хабарида.
Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ихлосмандлари учун ҳам Убисофт маҳсулотлари бегона эмас. Компания яратган ўйинлар мамлакатимиздаги компьютер клублари ва шахсий фойдаланувчилар орасида энг оммабоп контентлардан бири ҳисобланади. Claude Гуиллемотнинг вафоти ушбу улкан империянинг келгуси режаларига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум, бироқ компания бошқаруви ҳамон Гуиллемотлар оиласи қўлида қолмоқда.
Ҳозирча компания ва оила аъзолари ушбу фожиа юзасидан қўшимча тафсилотларни очиқламасликка қарор қилишган. Бу каби йўқотишлар технология оламида камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, узоқ йиллик тажрибага эга раҳбарнинг вафоти соҳа вакиллари томонидан катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда.
…