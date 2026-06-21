ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!
Кюрасао миллий терма жамоаси дарвозабони Элой Ром Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 2-туридан ўрин олган Эквадорга қарши учрашувдан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Мазкур баҳсда Кюрасао номдор рақиби билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнаб, мундиаллар тарихидаги ўзининг илк очкосини қўлга киритди.
Тим Ҳовард рекордига бир қадам ва учрашув қаҳрамони
37 ёшли тажрибали посбон Элой Ром Эквадорга қарши ўйиннинг ҳақиқий қаҳрамонига айланди. У рақиб футболчилари томонидан йўлланган 15 та аниқ зарбани қайтариб (сейв), ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди ва ҳақли равишда баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Ўйиндан сўнг у АҚШлик афсонавий дарвозабон Тим Ҳоварднинг ЖЧ-2014даги машҳур рекордини эслаб ўтди:
«Тим Ҳоварднинг рекордини янгилай олмаганимдан бироз хафаман. У Бельгияга қарши ўйинда 16 та сейв амалга оширганди. Ўша учрашувни кўрганман. Шунга қарамай, бугунги натижамиздан жуда фахрланаман».
«Кюрасаода менга ҳайкал қўйишлари керак»
Посбон ўз фаолиятидаги энг идеал ва энг яхши ўйинлардан бирини ўтказганини таъкидлаб, жамоадошларига миннатдорчилик билдирди ва ҳазил аралаш ўз мамлакатига мурожаат қилди:
«Дарвозабон сифатида бу деярли идеал ўйин бўлди. Бу фақат менинг эмас, бутун жамоанинг меҳнати. Мен сейвлар қиламан, лекин биз майдонда бир тану бир жон бўлиб курашамиз. Хуллас, менимча, энди Кюрасаода менга ҳайкал қўйишлари керак», — дейди дарвозабон кулиб.
Олдинда ҳал қилувчи учинчи тур
Кюрасао учун ушбу дуранг олтинга тенг бўлди ва улар тарихий натижа қайд этишди. Гуруҳ босқичининг сўнгги, ҳал қилувчи турида терма жамоаларни қуйидаги қизиқарли баҳслар кутмоқда:
Кюрасао — Кот-д'Ивуар
Эквадор — Германия
…