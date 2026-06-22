АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқда
Шимолий Америкада Ford Edge кроссоверини ишлаб чиқариш тўхтатилганига икки йилдан ошган бўлса-да, АҚШдаги расмий дилерлар омборларда қолиб кетган автомобилларни сотишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Карскоопс нашри маълумотларига кўра, ҳатто 12 000 долларгача бўлган рекорд даражадаги чегирмалар ҳам харидорларни жалб қилишга етарли бўлмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Америка автосалонларида 2024-йилда ишлаб чиқарилган юзлаб янги Ford Edge моделлари сақланиб қолмоқда. Сотувларни жадаллаштириш мақсадида дилерлик марказлари нархларни кескин пасайтирган. Масалан, Ҳерлонг Ford дилерлик маркази автомобилнинг спорт версияси ҳисобланган Edge СТ Лине моделини дастлабки 48 155 доллар ўрнига 38 998 долларга таклиф қилмоқда.
Стратегик ўзгаришлар ва бозор конъюнктурасиFord компанияси Шимолий Америка бозори учун ушбу моделни ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилган эди. Компания раҳбарияти асосий эътиборни янада оммабоп бўлган Bronco Sport ва Эхплорер каби моделларга қаратишни афзал кўрди. Бироқ, таҳлилчиларнинг фикрича, Edge моделидан воз кечиш бренд учун кутилмаган йўқотишларга олиб келиши мумкин.
Статистик маълумотларга кўра, Ford Edge илгари АҚШ бозорида ҳар йили барқарор равишда 100 мингдан ортиқ нусхада сотилган. Моделнинг ишлаб чиқаришдан олиниши содиқ мижозларнинг бир қисмини рақобатчилар томонига ўтиб кетишига сабаб бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам кроссоверларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олса, бундай синфдаги моделларнинг бозордан кетиши ҳар доим харидорлар танловига таъсир кўрсатади.
Моделнинг бошқа минтақалардаги тақдириҚизиғи шундаки, Ford Edge жаҳон бозоридан бутунлай йўқолиб кетгани йўқ. Кроссовернинг узайтирилган варианти — Ford Edge Л ҳозирда Хитойда муваффақиятли ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу модел ҳатто Мексика бозорига ҳам экспорт қилинмоқда ва у ерда 2,0 литрли ЭкоБоост двигатели асосидаги гибрид куч қурилмаси билан сотувга чиқарилган.
АҚШ дилерлари эса омборлардаги қолдиқларни тезроқ сотиб юборишга ҳаракат қилмоқда, чунки ҳар бир турган кун автомобилнинг бозор қийматини тушириб, дилерлик марказлари учун қўшимча харажатларни келтириб чиқаради. Экспертларнинг таъкидлашича, харидорлар кўпроқ замонавий технологиялар ва янгиланган дизайнга эга моделларни афзал кўраётгани сабабли, эски авлод Ford Edge кроссоверларига қизиқиш пасайиб бормоқда.
…