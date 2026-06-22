АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқда

·0·Авто
АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқда

Шимолий Америкада Ford Edge кроссоверини ишлаб чиқариш тўхтатилганига икки йилдан ошган бўлса-да, АҚШдаги расмий дилерлар омборларда қолиб кетган автомобилларни сотишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Карскоопс нашри маълумотларига кўра, ҳатто 12 000 долларгача бўлган рекорд даражадаги чегирмалар ҳам харидорларни жалб қилишга етарли бўлмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Америка автосалонларида 2024-йилда ишлаб чиқарилган юзлаб янги Ford Edge моделлари сақланиб қолмоқда. Сотувларни жадаллаштириш мақсадида дилерлик марказлари нархларни кескин пасайтирган. Масалан, Ҳерлонг Ford дилерлик маркази автомобилнинг спорт версияси ҳисобланган Edge СТ Лине моделини дастлабки 48 155 доллар ўрнига 38 998 долларга таклиф қилмоқда.

Стратегик ўзгаришлар ва бозор конъюнктураси

Ford компанияси Шимолий Америка бозори учун ушбу моделни ишлаб чиқаришни тўхтатишга қарор қилган эди. Компания раҳбарияти асосий эътиборни янада оммабоп бўлган Bronco Sport ва Эхплорер каби моделларга қаратишни афзал кўрди. Бироқ, таҳлилчиларнинг фикрича, Edge моделидан воз кечиш бренд учун кутилмаган йўқотишларга олиб келиши мумкин.

Статистик маълумотларга кўра, Ford Edge илгари АҚШ бозорида ҳар йили барқарор равишда 100 мингдан ортиқ нусхада сотилган. Моделнинг ишлаб чиқаришдан олиниши содиқ мижозларнинг бир қисмини рақобатчилар томонига ўтиб кетишига сабаб бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам кроссоверларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олса, бундай синфдаги моделларнинг бозордан кетиши ҳар доим харидорлар танловига таъсир кўрсатади.

Моделнинг бошқа минтақалардаги тақдири

Қизиғи шундаки, Ford Edge жаҳон бозоридан бутунлай йўқолиб кетгани йўқ. Кроссовернинг узайтирилган варианти — Ford Edge Л ҳозирда Хитойда муваффақиятли ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу модел ҳатто Мексика бозорига ҳам экспорт қилинмоқда ва у ерда 2,0 литрли ЭкоБоост двигатели асосидаги гибрид куч қурилмаси билан сотувга чиқарилган.

АҚШ дилерлари эса омборлардаги қолдиқларни тезроқ сотиб юборишга ҳаракат қилмоқда, чунки ҳар бир турган кун автомобилнинг бозор қийматини тушириб, дилерлик марказлари учун қўшимча харажатларни келтириб чиқаради. Экспертларнинг таъкидлашича, харидорлар кўпроқ замонавий технологиялар ва янгиланган дизайнга эга моделларни афзал кўраётгани сабабли, эски авлод Ford Edge кроссоверларига қизиқиш пасайиб бормоқда.

FordFord ЭдгеАвтомобилАҚШКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?Кеча, 20:20Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиHonda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиКеча, 19:54Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаЭски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 18:59Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиКеча, 16:36Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Кеча, 16:26Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиToyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиКеча, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди