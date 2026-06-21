Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилди

·0·Спорт
Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилди

Испания терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги илк ғалабасини тантана қилди. Гуруҳ босқичининг иккинчи турида Саудия Арабистонига қарши майдонга тушган амалдаги Европа чемпионлари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, ўзининг ҳақиқий кучини намойиш этди. Ушбу ғалаба "Қизил фурия"нинг кейинги босқич йўлланмасини деярли нақд қилишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Турнирнинг илк турида Кабо-Верде билан нурсиз дуранг ўйнаган испанлар бу сафар ўйинни жуда фаол бошлашди. Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олган Луис де ла Фуенте шогирдлари тезкор гол уришга муваффақ бўлишди. Ламине Ямал Микел Оярзабал томонидан етказиб берилган узатмани дарвозанинг узоқ бурчагига аниқ йўналтириб, ҳисобни очди.

Микел Оярзабалнинг бенефиси

Биринчи ўйиндаги омадсиз ҳаракатларидан сўнг танқидлар остида қолган Микел Оярзабал бу баҳсда ўзини кўрсатишга эришди. Real Sociedad ҳужумчиси биринчи бўлимнинг ўрталарида атиги уч дақиқа ичида дубл қайд этиб, ўйин тақдирини амалда ҳал қилди. Иккала вазиятда ҳам у яқин масофадан совуққонлик билан ҳаракат қилди. Ҳатто у хет-трик қайд этиши ҳам мумкин эди, бироқ унинг айланма зарбаси дарвоза тўсинига тегиб қайтди.

Иккинчи бўлим бошида Испания босимни пасайтирмади. Марк Кукурелла томонидан йўлланган кучли зарбани дарвозабон қайтарган бўлса-да, тўп Саудия Арабистони ҳимоячиси Ҳассан Ал Тамбактига тегиб, дарвоза тўридан жой олди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу автогол осиёликлар учун руҳан оғир зарба бўлди ва ўйиннинг қолган қисми назорат остида ўтди.

Испания мураббийлар штаби ҳисоб йирик кўринишга келгач, асосий етакчилар Ламине Ямал ва Микел Оярзабалга дам беришга қарор қилди. Захирадан майдонга тушган Ферран Торрес ва Педро Порро ҳам голли вазиятларга эга бўлишди, бироқ уларнинг уринишлари самарасиз якунланди. Хусусан, Ферран Торреснинг ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда урган голи VAR тизими орқали офсайд деб топилди ва бекор қилинди.

Испания терма жамоасининг дарвозабони учун бу ўйин анча хотиржам ўтди. Саудия Арабистони ҳужумчилари бутун баҳс давомида фақат бир марта аниқ зарба йўллашди, қолган вазиятларда эса ҳимоячилар хавфни бартараф этиб туришди. Испания икки турдан сўнг 4 очко жамғариб, "Ҳ" гуруҳида пешқадамликка кўтарилди.

Ушбу ғалаба Испаниянинг чемпионлик амбицияларини яна бир бор тасдиқлади. Биринчи турдаги кутилмаган дурангдан сўнг жамоанинг бундай ишончли қайтиши мухлисларда катта умид уйғотмоқда. Энди испанлар гуруҳдаги сўнгги учрашувда плей-оффдаги рақибларини аниқлаб олиш учун майдонга тушадилар.

ИспанияСаудия АрабистониЖЧ-2026Ламине ЯмалФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!Бугун, 23:16Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Бугун, 23:08Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Бугун, 22:54Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпБугун, 22:54Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасФранциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасБугун, 22:39Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиБугун, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди