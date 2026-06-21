Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилди
Испания терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги илк ғалабасини тантана қилди. Гуруҳ босқичининг иккинчи турида Саудия Арабистонига қарши майдонга тушган амалдаги Европа чемпионлари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, ўзининг ҳақиқий кучини намойиш этди. Ушбу ғалаба "Қизил фурия"нинг кейинги босқич йўлланмасини деярли нақд қилишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Турнирнинг илк турида Кабо-Верде билан нурсиз дуранг ўйнаган испанлар бу сафар ўйинни жуда фаол бошлашди. Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олган Луис де ла Фуенте шогирдлари тезкор гол уришга муваффақ бўлишди. Ламине Ямал Микел Оярзабал томонидан етказиб берилган узатмани дарвозанинг узоқ бурчагига аниқ йўналтириб, ҳисобни очди.
Микел Оярзабалнинг бенефисиБиринчи ўйиндаги омадсиз ҳаракатларидан сўнг танқидлар остида қолган Микел Оярзабал бу баҳсда ўзини кўрсатишга эришди. Real Sociedad ҳужумчиси биринчи бўлимнинг ўрталарида атиги уч дақиқа ичида дубл қайд этиб, ўйин тақдирини амалда ҳал қилди. Иккала вазиятда ҳам у яқин масофадан совуққонлик билан ҳаракат қилди. Ҳатто у хет-трик қайд этиши ҳам мумкин эди, бироқ унинг айланма зарбаси дарвоза тўсинига тегиб қайтди.
Иккинчи бўлим бошида Испания босимни пасайтирмади. Марк Кукурелла томонидан йўлланган кучли зарбани дарвозабон қайтарган бўлса-да, тўп Саудия Арабистони ҳимоячиси Ҳассан Ал Тамбактига тегиб, дарвоза тўридан жой олди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу автогол осиёликлар учун руҳан оғир зарба бўлди ва ўйиннинг қолган қисми назорат остида ўтди.
Испания мураббийлар штаби ҳисоб йирик кўринишга келгач, асосий етакчилар Ламине Ямал ва Микел Оярзабалга дам беришга қарор қилди. Захирадан майдонга тушган Ферран Торрес ва Педро Порро ҳам голли вазиятларга эга бўлишди, бироқ уларнинг уринишлари самарасиз якунланди. Хусусан, Ферран Торреснинг ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда урган голи VAR тизими орқали офсайд деб топилди ва бекор қилинди.
Испания терма жамоасининг дарвозабони учун бу ўйин анча хотиржам ўтди. Саудия Арабистони ҳужумчилари бутун баҳс давомида фақат бир марта аниқ зарба йўллашди, қолган вазиятларда эса ҳимоячилар хавфни бартараф этиб туришди. Испания икки турдан сўнг 4 очко жамғариб, "Ҳ" гуруҳида пешқадамликка кўтарилди.
Ушбу ғалаба Испаниянинг чемпионлик амбицияларини яна бир бор тасдиқлади. Биринчи турдаги кутилмаган дурангдан сўнг жамоанинг бундай ишончли қайтиши мухлисларда катта умид уйғотмоқда. Энди испанлар гуруҳдаги сўнгги учрашувда плей-оффдаги рақибларини аниқлаб олиш учун майдонга тушадилар.
…