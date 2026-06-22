Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...

·0·Фойдали
Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...

Бу жуда чуқур, таъсирли ва энг муҳими — айни ҳақиқат бўлган мулоҳаза. Тез-тез руҳиятга оид китобларда «ўзингни сев» деган умумий чақириқларни ўқиймиз, лекин бу аслида ҳаётда қандай кўринишга эга эканлигини ҳамма ҳам тасаввур қила олмайди. Бу жараён катта инқилоблардан эмас, балки кундалик майда қарорлардан бошланади.

Амал ҳис-туйғудан олдин келади

Инсонлар кўпинча «Қачондир ичимда ўзимга нисбатан катта муҳаббат уйғонса, кейин ўзимни асрай бошлайман» деб хато ўйлашади. Бироқ психологияда бунинг тескариси ишлайди: аввал жисмоний ҳаракат ва чегаралар ўзгаради, мия эса бу янги хулқ-атворга мослашиб, ички ҳолатни (севиш ҳиссини) шакллантиради.

Ҳақиқий ўзини севишнинг 5 та кундалик синови

Қуйида кўрсатиб ўтилган саволлар аслида ҳар биримиз кундалик ҳаётда дуч келадиган руҳий имтиҳонлардир:

  • Айбдорлик ҳиссисиз дам олиш: Ишларни бир четга суриб, сокинликка вақт ажратганда ичдан кемирувчи «сен ҳозир вақтни бекор ўтказяпсан» деган овозни ўчира олиш.

  • Ички ҳалоллик: Сизга аслида ёқмайдиган, лекин «андиша» ёки «мажбурият» юзасидан қабул қилинаётган таклифлардан воз кечиш.

  • «Йўқ» дея олиш: Ўзингизни руҳан ёки жисмонан ёмон ҳис қилаётганингизда, бошқаларнинг қулайлиги учун ўз соғлиғингизни қурбон қилмаслик.

  • Тоқатни тўхтатиш: Сизни мунтазам равишда ранжитадиган, қадрламайдиган ва энергиянгизни сўрадиган муҳит ёки одамларга чидашдан воз кечиш.

  • Ички танқидчи ўрнига содиқ дўст бўлиш: Оғир вазиятларда ёки хатога йўл қўйилганда ўзини айбдорлик билан жазоламай, аксинча, суянч бўла олиш.

Ўзини севиш — худбинлик эмас. Бу инсон ўз ҳаётида ўзи учун «охирги ўринда» туришни тўхтатиш ва ўзини бош ролга қайтариш лаҳзасидир. Чунки ичи бўм-бўш бўлган инсон атрофдагиларга ҳам ҳеч нарса бера олмайди. Ўзини асраган инсонгина бошқаларга ҳам чин дилдан, сифатли ғамхўрлик қила олади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБугун, 00:02Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бугун, 00:01Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Кеча, 23:06Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашМуносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашКеча, 22:50Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кеча, 18:40Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангСизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?