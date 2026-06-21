Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонлади

·0·Спорт
Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонлади

Бразилия миллий терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби вингери Винисиус Жуниор профессионал фаолиятидаги муҳим маррага етди. 25 ёшли футболчи катта футболдаги 500-учрашувини ўтказди.

Ушбу тарихий кўрсаткич ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ҳаити терма жамоасига қарши баҳсда қайд этилди. Винисиус юбилей ўйинида шунчаки майдонга тушиб қолмади, балки ўзининг юқори савиясини яна бир бор намойиш этди.

Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган учрашувда вингер бир гол урди ва яна бир голли узатмани амалга оширди. Шу тариқа, у жамоасининг ишончли ғалабасига катта ҳисса қўшди.

Ўйиндан сўнг Винисиус ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу ютуқ ҳақидаги таассуротларини мухлислари билан бўлишди.

«Профессионал фаолиятимдаги 500 та ўйин! Бундан шунчаки ақлдан озиш мумкин. Бу гўё рўёбга чиққан орзудек. Худога шукр!» — дея ёзди футболчи.

Винисиус Жуниор ёш бўлишига қарамай, аллақачон жаҳон футболидаги энг таниқли ва хавфли қанот ҳужумчиларидан бирига айланган. Унинг тезлиги, дриблинги ва ҳал қилувчи вазиятлардаги ҳаракатлари кўплаб мухлисларни ҳайратда қолдириб келмоқда.

Бразилиялик футболчи профессионал карьерасини «Фламенго»да бошлаган. Кейинчалик у «Реал» сафига қўшилиб, Испания гранди билан кўплаб муҳим совринларни қўлга киритди ва жамоанинг етакчи футболчиларидан бирига айланди.

500 та учрашув — Винисиус фаолиятидаги навбатдаги катта марра. Унинг ёши ва салоҳиятини ҳисобга олганда, футболчининг олдида яна кўплаб рекордлар, голлар ва унутилмас ўйинлар тургани шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!Бугун, 23:16Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиИспания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиБугун, 23:12Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Бугун, 23:08Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Бугун, 22:54Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпБугун, 22:54Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасФранциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмасБугун, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди