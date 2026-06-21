Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонлади
Бразилия миллий терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби вингери Винисиус Жуниор профессионал фаолиятидаги муҳим маррага етди. 25 ёшли футболчи катта футболдаги 500-учрашувини ўтказди.
Ушбу тарихий кўрсаткич ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ҳаити терма жамоасига қарши баҳсда қайд этилди. Винисиус юбилей ўйинида шунчаки майдонга тушиб қолмади, балки ўзининг юқори савиясини яна бир бор намойиш этди.
Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган учрашувда вингер бир гол урди ва яна бир голли узатмани амалга оширди. Шу тариқа, у жамоасининг ишончли ғалабасига катта ҳисса қўшди.
Ўйиндан сўнг Винисиус ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу ютуқ ҳақидаги таассуротларини мухлислари билан бўлишди.
«Профессионал фаолиятимдаги 500 та ўйин! Бундан шунчаки ақлдан озиш мумкин. Бу гўё рўёбга чиққан орзудек. Худога шукр!» — дея ёзди футболчи.
Винисиус Жуниор ёш бўлишига қарамай, аллақачон жаҳон футболидаги энг таниқли ва хавфли қанот ҳужумчиларидан бирига айланган. Унинг тезлиги, дриблинги ва ҳал қилувчи вазиятлардаги ҳаракатлари кўплаб мухлисларни ҳайратда қолдириб келмоқда.
Бразилиялик футболчи профессионал карьерасини «Фламенго»да бошлаган. Кейинчалик у «Реал» сафига қўшилиб, Испания гранди билан кўплаб муҳим совринларни қўлга киритди ва жамоанинг етакчи футболчиларидан бирига айланди.
500 та учрашув — Винисиус фаолиятидаги навбатдаги катта марра. Унинг ёши ва салоҳиятини ҳисобга олганда, футболчининг олдида яна кўплаб рекордлар, голлар ва унутилмас ўйинлар тургани шубҳасиз.
…