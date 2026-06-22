Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радарида
Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш мақсадида янги марказий ҳужумчи қидириш ишларини жадаллаштирди. Жамоани тарк этиши кутилаётган Роберт Левандовски ўрнига муносиб номзод топиш Ханси Флик бошқарувидаги мураббийлар штаби учун устувор вазифага айланган. Ҳозирда каталонияликларнинг асосий нишони Атлетико Мадрид юлдузи Хулиан Альварес бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона спорт директори Деко аргентиналик ҳужумчини трансфер рўйхатининг энг юқори поғонасига жойлаштирган. Бироқ Атлетико Мадрид ўзининг асосий тўпурарини ички рақибига сотишга мутлақо қарши чиқмоқда. Мадридликлар ҳатто 100 миллион евродан ортиқ таклифни ҳам рад этишгани музокаралар ниҳоятда мураккаб кечаётганидан далолат беради.
Хулиан Альварес ўтган мавсумда Манчестер Сити сафидан Атлетико Мадридга 75 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. У пойтахт клуби сафида 106 та ўйинда майдонга тушиб, 49 та гол уришга муваффақ бўлди. Айниқса, Чемпионлар лигасидаги самарадорлиги (15 ўйинда 10 та гол) Барселона раҳбариятида катта қизиқиш уйғотган. Аммо трансфер нархи ва клублараро муносабатлар бу келишувга тўсқинлик қилиши мумкин.
Муқобил вариант: Бенжамин СесккоАгар Хулиан Альварес трансфери амалга ошмаса, Барселона захира режасига ўтади. Goal.com хабарига кўра, бу рўйхатда Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Бенжамин Сескко асосий ўринни эгаллаб турибди. Словениялик иқтидор эгаси 2025-йилда РБ Леипзиг клубидан Англияга 76,5 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. У ўзининг дебют мавсумида "қизил иблислар" сафида 32 та ўйинда 12 та гол уришга эришди.
Ханси Флик жамоа ҳужум чизиғини Ламине Ямал, Рафинья ва Ферран Торрес каби юлдузлар билан бирга шакллантира оладиган универсал ҳужумчини қидирмоқда. Бенжамин Сескко ўзининг жисмоний ҳолати ва техник маҳорати билан айнан немис мутахассиси талабларига мос келиши айтилмоқда. Шунингдек, каталонияликлар Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Серу Гирасси ва Карл Этта Эёнг номзодларини ҳам кўриб чиқмоқда.
Ханси Флик яқинда берган интервюсида жамоанинг ҳужумдаги муаммолари ҳақида тўхталиб ўтди: "Бизга жамоавий ўйинга тезда мослаша оладиган ва мунтазам гол урадиган ҳужумчи керак. Бизда аниқ режалар бор, энди трансфер бозоридаги вазиятни кутишимиз лозим. Бу осон бўлмайди, лекин биз қўлимиздан келганича ҳаракат қиламиз".
Барселона раҳбарияти молиявий қийинчиликларга қарамай, Чемпионлар лигасида ғолиблик учун кураша оладиган таркиб йиғишни мақсад қилган. Келгуси ҳафталарда клубнинг трансфер сиёсати ва қайси ҳужумчи билан шартнома имзоланиши ойдинлашади. Ҳозирча Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес ўртасидаги танлов клубнинг молиявий имкониятлари ва Атлетико Мадриднинг якуний қарорига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…