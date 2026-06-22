Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирди

·0·Спорт
Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирди

Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 2-турида Саудия Арабистони устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. ФИФА расмий сайти келтирган маълумотларга кўра, тажрибали мутахассис ўз шогирдларининг айниқса учрашувнинг биринчи бўлимидаги ҳаракатларини юқори баҳолаган.

Вертикал ва интенсив футбол самараси

Мураббийнинг таъкидлашича, биринчи турдаги омадсизликдан сўнг жамоа ўйин услубини бироз ўзгартирган ва бу ўз мевасини берган. Футболчилар майдонда кўпроқ тезкор ва ҳужумкор ўйин намойиш этишган:

«Биз ажойиб биринчи бўлим ва яхши иккинчи бўлим ўтказдик. Бу масалани футболчилар билан аввалдан муҳокама қилгандик ва барчамиз кўпроқ вертикал ҳамда интенсив футбол ўйнашимиз керак деган фикрга келдик. Бу интилишимиз дарвозага йўлланган зарбаларимизда ҳам яққол кўринди. Дастлабки дақиқаларданоқ рақибга катта босим ўтказдик ва уларни ўз жарима майдони атрофида ушлаб турдик», — деди де ла Фуенте.

Олдинда кучли рақиб ва янги синовлар кутмоқда

Испания терма жамоаси ушбу ғалаба туфайли гуруҳда етакчиликни қўлга киритган бўлса-да, бош мураббий хотиржамликка берилиш керак эмаслигини яхши тушуниб турибди. Олдинда жамоани анча жиддий рақиб кутмоқда:

«Энг муҳими, бу натижа бизга ўз темпимизни сақлаб қолиш ва олдиндаги муҳим ўйинларга яхши кайфиятда тайёргарлик кўриш имконини беради. Тан олиш керак, Уругвайга қарши бўладиган баҳс биз учун жуда мураккаб ва қийин ўтади. Биз ҳозирги ёндашувдан мамнунмиз, аммо ҳали ҳам ўз устимизда ишлашда, ўсишда ва ўйинимизни такомиллаштиришда давом этишимиз керак».

Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистони устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабадан сўнг Испания миллий жамоаси ўз очколарини 4 тага етказиб, H гуруҳида яққол пешқадамга айланиб олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБарселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБугун, 00:59Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!Бугун, 00:45Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиЖозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиБугун, 00:34Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиЛиверпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиКеча, 23:51Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиВинисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди