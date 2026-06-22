Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирди
Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 2-турида Саудия Арабистони устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. ФИФА расмий сайти келтирган маълумотларга кўра, тажрибали мутахассис ўз шогирдларининг айниқса учрашувнинг биринчи бўлимидаги ҳаракатларини юқори баҳолаган.
Вертикал ва интенсив футбол самараси
Мураббийнинг таъкидлашича, биринчи турдаги омадсизликдан сўнг жамоа ўйин услубини бироз ўзгартирган ва бу ўз мевасини берган. Футболчилар майдонда кўпроқ тезкор ва ҳужумкор ўйин намойиш этишган:
«Биз ажойиб биринчи бўлим ва яхши иккинчи бўлим ўтказдик. Бу масалани футболчилар билан аввалдан муҳокама қилгандик ва барчамиз кўпроқ вертикал ҳамда интенсив футбол ўйнашимиз керак деган фикрга келдик. Бу интилишимиз дарвозага йўлланган зарбаларимизда ҳам яққол кўринди. Дастлабки дақиқаларданоқ рақибга катта босим ўтказдик ва уларни ўз жарима майдони атрофида ушлаб турдик», — деди де ла Фуенте.
Олдинда кучли рақиб ва янги синовлар кутмоқда
Испания терма жамоаси ушбу ғалаба туфайли гуруҳда етакчиликни қўлга киритган бўлса-да, бош мураббий хотиржамликка берилиш керак эмаслигини яхши тушуниб турибди. Олдинда жамоани анча жиддий рақиб кутмоқда:
«Энг муҳими, бу натижа бизга ўз темпимизни сақлаб қолиш ва олдиндаги муҳим ўйинларга яхши кайфиятда тайёргарлик кўриш имконини беради. Тан олиш керак, Уругвайга қарши бўладиган баҳс биз учун жуда мураккаб ва қийин ўтади. Биз ҳозирги ёндашувдан мамнунмиз, аммо ҳали ҳам ўз устимизда ишлашда, ўсишда ва ўйинимизни такомиллаштиришда давом этишимиз керак».
Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистони устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабадан сўнг Испания миллий жамоаси ўз очколарини 4 тага етказиб, H гуруҳида яққол пешқадамга айланиб олди.
…