Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!
Испания терма жамоасининг 17 ёшли супер иқтидори Ламин Ямал Саудия Арабистони устидан қозонилган йирик ғалаба (4:0) ва Жаҳон чемпионатларидаги ўзининг тарихий илк голи ҳақида фикр билдирди. ФИФА расмий сайтига берган интервьюсида ёш юлдуз жуда таъсирли ва самимий сўзларни тилга олди.
«Ўтган Жаҳон чемпионатини мактабда томоша қилгандим...»
Ламин Ямал учун бу гол шунчаки статистика эмас, балки бутун бир ҳаётий орзунинг рўёбга чиқиши бўлди. Унинг ҳиссиётлари ҳар қандай футбол мухлисини тўлқинлантириб юбориши табиий:
«Мен ҳар доим Жаҳон чемпионатида ўйнашни орзу қилганман. Асосий таркибдаги илк баҳсимда гол уриш эса ҳақиқий орзунинг ушалишидир. Охирги Жаҳон чемпионатини мактабда томоша қилгандим. Энди эса онам ва бутун оилам трибунада ўтирган пайтда, мана шундай буюк саҳнада гол уришим — мен учун сеҳрли лаҳзадир», — деди Ямал.
Кабо-Вердедан олинган дарс ва идеал режа
Испания илк турда кутилмаганда Кабо-Верде билан дуранг ўйнаб, очко йўқотган эди. Ямалнинг таъкидлашича, ўша омадсизлик жамоани янада жипслаштирган ва ўзига келтирган:
Муваффақиятли сабоқ: «Ғалаба қозонишимиз керак бўлган баҳсдаги дуранг бизни жуда ранжитганди. Бу бизни кўп ўйлашга мажбур қилди ва ушбу ўйинга айнан керакли кайфиятда тайёрланишимизга ёрдам берди».
Мураббийнинг режаси: «Асосий режа бир бўлим ўйнаб, кейин дам олиш эди. Муҳими жамоага ёрдам бериш ҳисобланарди. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисоб 3:0 кўринишига келгани менга дам олиш имконини берди. Ҳаммаси биз истагандек, идеал кечди».
Учрашув фактлари:
Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистонига қарши кечган мазкур учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ ажойиб голи билан ҳисобни очган Ламин Ямал майдонда 45 дақиқа ҳаракат қилди. Мураббий штаби ёш вингерни асраш мақсадида танаффусда уни Ереми Пино билан алмаштирди.
17 ёшда Жаҳон чемпионатида асосий таркибда чиқиб, гол уриш — бу ҳақиқий феноменлик белгиси. Ламин Ямал катта футбол саҳнасини забт этишда давом этмоқда!
…