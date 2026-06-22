Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!

·0·Спорт
Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!

Испания терма жамоасининг 17 ёшли супер иқтидори Ламин Ямал Саудия Арабистони устидан қозонилган йирик ғалаба (4:0) ва Жаҳон чемпионатларидаги ўзининг тарихий илк голи ҳақида фикр билдирди. ФИФА расмий сайтига берган интервьюсида ёш юлдуз жуда таъсирли ва самимий сўзларни тилга олди.

«Ўтган Жаҳон чемпионатини мактабда томоша қилгандим...»

Ламин Ямал учун бу гол шунчаки статистика эмас, балки бутун бир ҳаётий орзунинг рўёбга чиқиши бўлди. Унинг ҳиссиётлари ҳар қандай футбол мухлисини тўлқинлантириб юбориши табиий:

«Мен ҳар доим Жаҳон чемпионатида ўйнашни орзу қилганман. Асосий таркибдаги илк баҳсимда гол уриш эса ҳақиқий орзунинг ушалишидир. Охирги Жаҳон чемпионатини мактабда томоша қилгандим. Энди эса онам ва бутун оилам трибунада ўтирган пайтда, мана шундай буюк саҳнада гол уришим — мен учун сеҳрли лаҳзадир», — деди Ямал.

Кабо-Вердедан олинган дарс ва идеал режа

Испания илк турда кутилмаганда Кабо-Верде билан дуранг ўйнаб, очко йўқотган эди. Ямалнинг таъкидлашича, ўша омадсизлик жамоани янада жипслаштирган ва ўзига келтирган:

  • Муваффақиятли сабоқ: «Ғалаба қозонишимиз керак бўлган баҳсдаги дуранг бизни жуда ранжитганди. Бу бизни кўп ўйлашга мажбур қилди ва ушбу ўйинга айнан керакли кайфиятда тайёрланишимизга ёрдам берди».

  • Мураббийнинг режаси: «Асосий режа бир бўлим ўйнаб, кейин дам олиш эди. Муҳими жамоага ёрдам бериш ҳисобланарди. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисоб 3:0 кўринишига келгани менга дам олиш имконини берди. Ҳаммаси биз истагандек, идеал кечди».

Учрашув фактлари:

Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистонига қарши кечган мазкур учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ ажойиб голи билан ҳисобни очган Ламин Ямал майдонда 45 дақиқа ҳаракат қилди. Мураббий штаби ёш вингерни асраш мақсадида танаффусда уни Ереми Пино билан алмаштирди.

17 ёшда Жаҳон чемпионатида асосий таркибда чиқиб, гол уриш — бу ҳақиқий феноменлик белгиси. Ламин Ямал катта футбол саҳнасини забт этишда давом этмоқда!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!Бугун, 00:45Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиЖозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиБугун, 00:34Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиЛиверпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиКеча, 23:51Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиВинисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиКеча, 23:20ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!Кеча, 23:16Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиИспания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди