Тизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизи

·1·Фойдали
Тизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизи

Ҳозирги кунда кўпчилик учун жуда муҳим ва фундаментал бўлган бир қонуният ҳақида фикр юритишни лозим топдик. Бу худди тиббиётдаги сингари: агар одамнинг жигари, буйраги ва юраги бир вақтда оғришни бошласа, уларни алоҳида-алоҳида шифокорларга кўрсатиб, фақат дори ичиш фойда бермайди. Чунки организм — ягона тизим. Ҳаётимиз ҳам айнан шундай мураккаб экотизимдир.

Ҳаёт экотизими: Занжирли реакция

Муносабатлар, молия, соғлиқ ва ички хотиржамлик — булар бир-биридан ажралган алоҳида қутилар эмас. Улар битта дарахтнинг шохлари бўлиб, барчаси битта умумий илдиздан сув ичади. Агар илдиз касалланса, занжирли реакция бошланади:

  • Ички энергия сўниши ишдаги диққатни ва маҳсулдорликни туширади (молиявий таранглик бошланади).

  • Молиявий стресс доимий хавотир ва қўрқувни уйғотади, бу эса уйқу ва иммунитетга таъсир қилади (соғлиқ пасаяди).

  • Жисмоний ва руҳий чарчоқ эса яқинлар билан мулоқотда совуқлик, сабрсизлик ва тушунмовчиликларни келтириб чиқаради (муносабатлар чўкади).

Белгилар (симптомлар) билан эмас, илдиз билан ишлаш

Кўпчилик мана шундай босқичда қопқонга тушади: улар худди кемага сув кираётган тешикларни ёпишга урингандек, бир вақтнинг ўзида ҳам молиявий ҳолатни тўғрилашга, ҳам шериги билан муносабатни тиклашга, ҳам спорт билан шуғулланишга ҳаракат қилишади. Бу эса шундоқ ҳам тугаб бўлган ички ресурсни батамом йўқ қилади.

Тўғри ва даволовчи йўл — ташқи симптомларни таъмирлашни тўхтатиб, ичкарида синиб бораётган ўша марказий таянчни топишдир. Кўпинча бу илдиз узоқ вақт давомида ўз эҳтиёжларини бостириш, кимгадир ниманидир исботлашга уриниш ёки эски, фойда бермай қўйган ҳаётий сценарийлардан чиқа олмаслик билан боғлиқ бўлади.

Асосий ҳақиқат: Муаммолар пайдо бўлган даражанинг ўзида уларни ҳал қилиб бўлмайди. Ҳаёт кемасини чўктираётган ўша асосий юкни улоқтириш учун, инсон аввало ташқи олам югури-югурларини тўхтатиб, ўзининг ички дунёси билан юзма-юз келиши шарт.

Сизнингча, инсон ўз ҳаётидаги мана шундай тизимли инқирозни ва унинг асл илдизини англаб етганидан кейин, биринчи бўлиб қайси кичик қадамни ташлаши керак: ташқи мажбуриятларни максимал даражада камайтириб, чуқур жисмоний дам олишданми ёки ички қадриятларини қайта кўриб чиқишданми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юқори функционаллик ниқоби: Ташқи муваффақият ва ички бўшлиқ феномениЮқори функционаллик ниқоби: Ташқи муваффақият ва ички бўшлиқ феномениБугун, 00:13Бошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБугун, 00:02Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Бугун, 00:02Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бугун, 00:01Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?Кеча, 23:06Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашМуносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашКеча, 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?