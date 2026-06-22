Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»

·0·Спорт
Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин дебюти билан футбол олами эътиборини ўзига қаратишда давом этмоқда. Саудия Арабистонига қарши кечган баҳсда (4:0) 18 ёшли вингер нафақат ўзининг турнирдаги илк голини урди, балки ўйин даражаси билан мутахассислар, хусусан, Англия футболи афсонаси Уэйн Рунининг юксак эътирофига сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичининг илк турида Кабо-Вердега қарши ўйинда жисмоний ҳолати сабабли захирадан майдонга тушган Ламине Ямал, Саудия Арабистони билан баҳсни асосий таркибда бошлади. Учрашувнинг бор-йўғи 10-дақиқасида ҳисобни очган футболчи, терма жамоа сафидаги голлари сонини 27 та ўйинда 7 тага етказиб олди. Мураббийлар штаби ёш иқтидор эгасини асраш мақсадида уни танаффусда алмаштиришди, бироқ у кўрсатган 45 дақиқалик ўйин учрашув тақдирини ҳал қилиш учун етарли бўлди.

Рунининг ҳайрати ва Ямалнинг етакчилик қобилияти

Манчестер Юнайтед ва Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни BBC телеканалида эксперт сифатида чиқиш қилар экан, Ямалнинг ўйинидан завқланганини яширмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Руни 18 ёшли йигитчанинг майдондаги етуклигини «ақл бовар қилмас» деб атаган. Унинг фикрича, Ламине шунчаки иқтидорли ўйинчи эмас, балки жамоадошларига ишонч бағишлайдиган ҳақиқий етакчидир.

«Мен уни жуда яхши кўраман, у шунчаки мени жилмайишга мажбур қилади. У футболни завқ билан ўйнайди. Испания таркибида ёшлар кўп ва Ламине уларга ўзига бўлган ишончни беради. У 16 ёшида Европа чемпиони бўлди, ҳозир эса анча улғайган. 18 ёшли бола ҳақида бундай дейиш ғалати туюлиши мумкин, лекин у майдондаги ҳар бир шеригига бу Жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш мумкинлигига ишонч бера олади», — деди Руни.

Шунингдек, Руни футболчининг фақат ҳужумдаги маҳоратини эмас, балки ҳимоядаги меҳнаткашлигини ҳам алоҳида қайд этди. Замонавий футболда юлдуз мақомидаги ўйинчиларнинг ҳимояга қайтиб ёрдам бериши камдан-кам кузатиладиган ҳолат эканини таъкидлаган собиқ ҳужумчи, бу хислат бутун жамоа учун ўрнак бўлишини айтди.

«Сизда шундай хислат бўлса, яни бошқа ўйинчиларни майдонда яхшироқ ҳаракат қилишга ундасангиз, бу ажойиб. У ортга югуриб, жамоасига ёрдам беряпти. Суперюлдуз даражасидаги ўйинчи ҳимояда ишлаётганини кўрган бошқалар ҳам хоҳласа-хоҳламаса бор кучини ишга солади», — дея қўшимча қилди Уэйн Руни.

Ҳозирда Испания терма жамоаси «Ҳ» гуруҳида пешқадамлик қилмоқда. Навбатдаги турда улар Уругвайга қарши майдонга тушишади. 27-июн куни бўлиб ўтадиган ушбу учрашув гуруҳда ким биринчи ўринни эгаллашини аниқлаб бериши кутилмоқда. Ламине Ямал эса Барселона ва Испания футболининг келажаги сифатидаги мақомини ушбу нуфузли турнирда янада мустаҳкамламоқда.

Ламине ЯмалУэйн РуниИспанияЖаҳон ЧемпионатиБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБарселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБугун, 00:59Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!Бугун, 00:45Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиЖозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиБугун, 00:34Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиЛиверпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди