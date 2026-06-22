Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайди
Аргентина терма жамоаси ва Ливерпул ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер ўзининг жамоадоши Лионель Месси ҳақида самимий фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, саккиз карра “Олтин тўп” соҳибининг майдондаги ҳаракатларини такрорлаш ёки ундан ниманидир ўрганиш деярли имконсиз, чунки Мессининг иқтидори табиат томонидан берилган ноёб ҳодисадир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида Жазоирга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсдан сўнг, Мак Аллистер сардорнинг ўйини ҳақида тўхталди. Ушбу учрашувда Лионель Месси хет-трик қайд этиб, жамоасининг муваффақиятига улкан ҳисса қўшди. Мак Аллистерга кўра, Мессининг майдонда қилаётган ишлари оддий инсон мантиғига тўғри келмайди.
“Лео билан бирга ўйнашдан завқ оламан, у каби футболчи бошқа ҳеч қачон туғилмайди. Унинг ёнида туриб, қилаётган ишларини кузатиш мутлақо бошқача ҳиссиёт. У амалга оширадиган ҳаракатлар нормал ҳолат эмас. Мен шунчаки вазиятдан фойдаланаман ва унга қойил қоламан”, — дея таъкидлади Ливерпул юлдузи Goal.com нашрига берган интервюсида.
Мессидан нималарни ўрганиб бўлмайди?Мак Аллистернинг фикрича, Мессининг техник маҳоратини ўзлаштиришнинг иложи йўқ. “Ундан ниманидир ўрганиш жуда қийин. Чунки сиз унинг қилаётган ишини миянгизда тасаввур қилишингиз мумкин, лекин уни ҳеч қачон у каби бажара олмайсиз. Мен ундан кўпроқ инсоний фазилатларни, у каби буюк шахснинг қанчалик камтар бўлиши мумкинлигини ўрганаман”, — дейди ярим ҳимоячи.
Жазоир билан ўйиндаги биринчи голда Мак Аллистер ақлли ҳаракати билан Мессига йўл очиб берди. Родриго Де Паул томонидан узатилган кучли пасни у қасддан ўтказиб юборди ва тўп қулай нуқтада турган Мессига етиб борди. Футболчи бу вазиятни шундай тушунтирди: “Пас жуда кучли эди ва мен бу тўп менга эмаслигини дарров англадим. Лео орқамда эканини кўрдим ва тўпни унга қолдирдим”.
Ушбу ғалаба Лионель Месси учун яна бир қатор рекордларни янгилаш имконини берди. У ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионати турнирида иштирок этиш билан бирга, ғалабалар сони бўйича Мирослав Клозе билан тенглашиб олди (17 та ғалаба). Шунингдек, у урилган голлар сони бўйича ҳам турнир тарихидаги энг яхши кўрсаткичга яқинлашиб қолди.
Аргентина терма жамоаси ўз гуруҳидаги кейинги учрашувларни Австрия ва Иордания термаларига қарши ўтказади. “Албиселесте” 1962-йилги Бразилия терма жамоасидан кейин кетма-кет икки марта жаҳон тожини ҳимоя қилган илк жамоага айланишни мақсад қилган. Ҳозирги спорт формасида Лионель Месси ушбу мақсадга эришишда жамоанинг асосий қуроли бўлиб қолмоқда.
…