Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайди

·31·Спорт
Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайди

Аргентина терма жамоаси ва Ливерпул ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер ўзининг жамоадоши Лионель Месси ҳақида самимий фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, саккиз карра “Олтин тўп” соҳибининг майдондаги ҳаракатларини такрорлаш ёки ундан ниманидир ўрганиш деярли имконсиз, чунки Мессининг иқтидори табиат томонидан берилган ноёб ҳодисадир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида Жазоирга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсдан сўнг, Мак Аллистер сардорнинг ўйини ҳақида тўхталди. Ушбу учрашувда Лионель Месси хет-трик қайд этиб, жамоасининг муваффақиятига улкан ҳисса қўшди. Мак Аллистерга кўра, Мессининг майдонда қилаётган ишлари оддий инсон мантиғига тўғри келмайди.

“Лео билан бирга ўйнашдан завқ оламан, у каби футболчи бошқа ҳеч қачон туғилмайди. Унинг ёнида туриб, қилаётган ишларини кузатиш мутлақо бошқача ҳиссиёт. У амалга оширадиган ҳаракатлар нормал ҳолат эмас. Мен шунчаки вазиятдан фойдаланаман ва унга қойил қоламан”, — дея таъкидлади Ливерпул юлдузи Goal.com нашрига берган интервюсида.

Мессидан нималарни ўрганиб бўлмайди?

Мак Аллистернинг фикрича, Мессининг техник маҳоратини ўзлаштиришнинг иложи йўқ. “Ундан ниманидир ўрганиш жуда қийин. Чунки сиз унинг қилаётган ишини миянгизда тасаввур қилишингиз мумкин, лекин уни ҳеч қачон у каби бажара олмайсиз. Мен ундан кўпроқ инсоний фазилатларни, у каби буюк шахснинг қанчалик камтар бўлиши мумкинлигини ўрганаман”, — дейди ярим ҳимоячи.

Жазоир билан ўйиндаги биринчи голда Мак Аллистер ақлли ҳаракати билан Мессига йўл очиб берди. Родриго Де Паул томонидан узатилган кучли пасни у қасддан ўтказиб юборди ва тўп қулай нуқтада турган Мессига етиб борди. Футболчи бу вазиятни шундай тушунтирди: “Пас жуда кучли эди ва мен бу тўп менга эмаслигини дарров англадим. Лео орқамда эканини кўрдим ва тўпни унга қолдирдим”.

Ушбу ғалаба Лионель Месси учун яна бир қатор рекордларни янгилаш имконини берди. У ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионати турнирида иштирок этиш билан бирга, ғалабалар сони бўйича Мирослав Клозе билан тенглашиб олди (17 та ғалаба). Шунингдек, у урилган голлар сони бўйича ҳам турнир тарихидаги энг яхши кўрсаткичга яқинлашиб қолди.

Аргентина терма жамоаси ўз гуруҳидаги кейинги учрашувларни Австрия ва Иордания термаларига қарши ўтказади. “Албиселесте” 1962-йилги Бразилия терма жамоасидан кейин кетма-кет икки марта жаҳон тожини ҳимоя қилган илк жамоага айланишни мақсад қилган. Ҳозирги спорт формасида Лионель Месси ушбу мақсадга эришишда жамоанинг асосий қуроли бўлиб қолмоқда.

Лионель МессиАргентинаМак АллистерЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБарселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБугун, 00:59Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди