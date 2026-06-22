OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI ўз ривожланишининг учинчи босқичига ўтаётганини эълон қилди. Ушбу стратегиянинг асосий мақсади — барча учун очиқ бўлган ва инсон даражасидаги интеллектга эга шахсий ёрдамчини яратишдир. Бу шунчаки оддий чат-бот эмас, балки фойдаланувчининг иш, таълим ва кундалик ҳаётдаги доимий ҳамкорига айланадиган тизим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ички ҳужжатларида ушбу лойиҳа "шахсий AGI" (Артифисиал Генерал Intelligence — умумий сунъий интеллект) деб аталмоқда. AGI тушунчаси одатда лаборатория шароитидаги мавҳум мақсад сифатида кўрилса-да, OpenAI уни оммавий маҳсулотга айлантиришни кўзламоқда. Бундай тизим фойдаланувчига режалаштириш, ижод қилиш, тадқиқот ўтказиш ва қарор қабул қилишда ҳеч қандай ташқи чекловларсиз ёрдам бера олади.
Intelлектуал ҳамкорликнинг янги давриOpenAI стратегиясига кўра, янги тизим фойдаланувчи билан ўзаро муносабатлар мантиқини бутунлай ўзгартиради. Эндиликда сунъий интеллект фақат сўров бўйича жавоб берадиган восита эмас, балки инсоннинг билим ва кўникмаларини кенгайтирувчи доимий интеллектуал шерик сифатида намоён бўлади. Бу Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам таълим ва касбий фаолиятда мутлақо янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.
Компания тадқиқот горизонтларига кўра, 2028-йилнинг март ойига келиб сунъий интеллект тизимлари ўзининг илмий-тадқиқот ишларининг салмоқли қисмини инсонлар билан тенг даражада бажара олади. Бу эса компания ичидаги илмий ва муҳандислик тараққиётини янада тезлаштириши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур жараён AGI ривожланишини бевосита жадаллаштиради.
Амалий қийинчиликлар ва чекловларГарчи режалар улкан бўлса-да, уларни амалга оширишда бир қатор тўсиқлар мавжуд. Оммавий жорий этиш учун тизим ҳамёнбоп, фойдаланишга содда ва етарлича ишончли бўлиши шарт. Ҳозирча OpenAI ушбу шахсий ёрдамчининг аниқ нархи, географик қамрови ва тарқатиш модели ҳақидаги тафсилотларни очиқламаяпти.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, "барча учун сунъий интеллект" ғоясига қарамай, тизим устидан тўлиқ назорат барибир OpenAI қўлида қолади. Компания қайси функциялар биринчи бўлиб тақдим этилиши ва фойдаланиш чегаралари қаерда бўлишини мустақил равишда белгилайди. Бу эса келажакда технологик гигантлар ва фойдаланувчилар ўртасидаги муносабатларда муҳим омил бўлиб қолади.
Ҳозирча фойдаланувчилар учун шахсий AGI қачон ва қандай кўринишда кундалик ҳаётга кириб келиши бироз мавҳумлигича қолмоқда. Бироқ OpenAI томонидан белгиланган ушбу стратегик йўналиш сунъий интеллектга бўлган талабни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Мазкур лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, 2028-йилга бориб ChatGPT каби воситалар ўрнини анча мукаммалроқ шахсий ёрдамчилар эгаллайди.
…