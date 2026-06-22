OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқда

·25·Техно
OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания OpenAI ўз ривожланишининг учинчи босқичига ўтаётганини эълон қилди. Ушбу стратегиянинг асосий мақсади — барча учун очиқ бўлган ва инсон даражасидаги интеллектга эга шахсий ёрдамчини яратишдир. Бу шунчаки оддий чат-бот эмас, балки фойдаланувчининг иш, таълим ва кундалик ҳаётдаги доимий ҳамкорига айланадиган тизим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ички ҳужжатларида ушбу лойиҳа "шахсий AGI" (Артифисиал Генерал Intelligence — умумий сунъий интеллект) деб аталмоқда. AGI тушунчаси одатда лаборатория шароитидаги мавҳум мақсад сифатида кўрилса-да, OpenAI уни оммавий маҳсулотга айлантиришни кўзламоқда. Бундай тизим фойдаланувчига режалаштириш, ижод қилиш, тадқиқот ўтказиш ва қарор қабул қилишда ҳеч қандай ташқи чекловларсиз ёрдам бера олади.

Intelлектуал ҳамкорликнинг янги даври

OpenAI стратегиясига кўра, янги тизим фойдаланувчи билан ўзаро муносабатлар мантиқини бутунлай ўзгартиради. Эндиликда сунъий интеллект фақат сўров бўйича жавоб берадиган восита эмас, балки инсоннинг билим ва кўникмаларини кенгайтирувчи доимий интеллектуал шерик сифатида намоён бўлади. Бу Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам таълим ва касбий фаолиятда мутлақо янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.

Компания тадқиқот горизонтларига кўра, 2028-йилнинг март ойига келиб сунъий интеллект тизимлари ўзининг илмий-тадқиқот ишларининг салмоқли қисмини инсонлар билан тенг даражада бажара олади. Бу эса компания ичидаги илмий ва муҳандислик тараққиётини янада тезлаштириши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур жараён AGI ривожланишини бевосита жадаллаштиради.

Амалий қийинчиликлар ва чекловлар

Гарчи режалар улкан бўлса-да, уларни амалга оширишда бир қатор тўсиқлар мавжуд. Оммавий жорий этиш учун тизим ҳамёнбоп, фойдаланишга содда ва етарлича ишончли бўлиши шарт. Ҳозирча OpenAI ушбу шахсий ёрдамчининг аниқ нархи, географик қамрови ва тарқатиш модели ҳақидаги тафсилотларни очиқламаяпти.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, "барча учун сунъий интеллект" ғоясига қарамай, тизим устидан тўлиқ назорат барибир OpenAI қўлида қолади. Компания қайси функциялар биринчи бўлиб тақдим этилиши ва фойдаланиш чегаралари қаерда бўлишини мустақил равишда белгилайди. Бу эса келажакда технологик гигантлар ва фойдаланувчилар ўртасидаги муносабатларда муҳим омил бўлиб қолади.

Ҳозирча фойдаланувчилар учун шахсий AGI қачон ва қандай кўринишда кундалик ҳаётга кириб келиши бироз мавҳумлигича қолмоқда. Бироқ OpenAI томонидан белгиланган ушбу стратегик йўналиш сунъий интеллектга бўлган талабни янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Мазкур лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, 2028-йилга бориб ChatGPT каби воситалар ўрнини анча мукаммалроқ шахсий ёрдамчилар эгаллайди.

OpenAIChatGPTAGIТехнологияКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиАвиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 00:57Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиҚаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди