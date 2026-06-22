Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтади
Португалия терма жамоасининг Конго ДРга қарши ўйиндаги кутилмаган дуранг натижаси (1:1) ортидан жамоа сардори Криштиану Роналду яна танқидлар марказида қолди. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен эса 41 ёшли юлдуз атрофидаги салбий фикрларга қўшилмаслигини билдириб, уни ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Месси Жазоирга қарши баҳсда ҳет-трик қайд этиб, Аргентинанинг ғалабасини таъминлаган бир пайтда, Роналдунинг нурсиз ўйини кўпчиликда саволлар уйғотди. Бироқ Оуеннинг фикрича, Роналдуни ўйиннинг умумий жараёнида кўринмаётганликда айблаш нотўғри, чунки у аллақачон ўз амплуасини ўзгартириб бўлган.
Роналдунинг янги роли ва танқидларДаилй Маил нашри учун ёзган мақоласида Майкл Оуен шундай дейди: "Лионель Мессининг Португалия ўйинидан бир кун аввал ҳет-трик қилгани Роналдунинг зарарига ишлади, аммо мен унга нисбатан айтилаётган танқидларни қабул қилмайман. Криштиану сўнгги йилларда ўйин услубини бутунлай ўзгартирди ва жарима майдончаси ичидаги ҳақиқий 'овчига айланди".
Экспертнинг таъкидлашича, мухлислар Роналдудан майдоннинг барча нуқталарида фаоллик кутишмоқда, аммо унинг асосий вазифаси — ҳал қилувчи паллада гол уришдир. "У ҳеч қачон, айниқса фаолиятининг сўнгги босқичида, ўйин қуришда фаол иштирок этадиган футболчи бўлмаган. Агар у гол урмаса, уни айблаш жуда осон бўлиб қолади", — дея қўшимча қилди Оуен.
Ўзбекистонга қарши баҳс ва кутилмаларКриштиану Роналду ҳозирда йирик турнирлардаги 10 ўйинлик голсиз сериясини давом эттирмоқда. Шунга қарамай, Оуен португалиялик ҳужумчи тез орада ўзининг "қотиллик" инстинктини намойиш этишига ишончи комил. Унинг фикрича, Роналду танқидчиларга жавоб бериш учун навбатдаги имкониятдан унумли фойдаланади.
Goal.com хабарига кўра, Португалия терма жамоасининг навбатдаги рақиби Ўзбекистон бўлади. Роберто Мартинез шогирдлари К гуруҳидаги вазиятни ўнглаш учун ушбу баҳсда ғалаба қозонишлари шарт. Оуен эса Роналдунинг айнан Ўзбекистон билан ўйинда ҳет-трик қайд этиб, барчани жим қилишига шубҳа қилмаяпти.
Ўзбекистон терма жамоаси учун ушбу учрашув нафақат гуруҳдаги очколар, балки жаҳон футболи афсонасига қарши муносиб қаршилик кўрсатиш нуқтаи назаридан ҳам тарихий аҳамиятга эга. Бутун дунё нигоҳи сешанба куни бўлиб ўтадиган ушбу баҳсга ва Криштиану Роналдунинг голсиз сериясига чек қўйиш-қўймаслигига қаратилади.
…