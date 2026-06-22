Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтади

·31·Спорт
Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтади

Португалия терма жамоасининг Конго ДРга қарши ўйиндаги кутилмаган дуранг натижаси (1:1) ортидан жамоа сардори Криштиану Роналду яна танқидлар марказида қолди. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен эса 41 ёшли юлдуз атрофидаги салбий фикрларга қўшилмаслигини билдириб, уни ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси Жазоирга қарши баҳсда ҳет-трик қайд этиб, Аргентинанинг ғалабасини таъминлаган бир пайтда, Роналдунинг нурсиз ўйини кўпчиликда саволлар уйғотди. Бироқ Оуеннинг фикрича, Роналдуни ўйиннинг умумий жараёнида кўринмаётганликда айблаш нотўғри, чунки у аллақачон ўз амплуасини ўзгартириб бўлган.

Роналдунинг янги роли ва танқидлар

Даилй Маил нашри учун ёзган мақоласида Майкл Оуен шундай дейди: "Лионель Мессининг Португалия ўйинидан бир кун аввал ҳет-трик қилгани Роналдунинг зарарига ишлади, аммо мен унга нисбатан айтилаётган танқидларни қабул қилмайман. Криштиану сўнгги йилларда ўйин услубини бутунлай ўзгартирди ва жарима майдончаси ичидаги ҳақиқий 'овчига айланди".

Экспертнинг таъкидлашича, мухлислар Роналдудан майдоннинг барча нуқталарида фаоллик кутишмоқда, аммо унинг асосий вазифаси — ҳал қилувчи паллада гол уришдир. "У ҳеч қачон, айниқса фаолиятининг сўнгги босқичида, ўйин қуришда фаол иштирок этадиган футболчи бўлмаган. Агар у гол урмаса, уни айблаш жуда осон бўлиб қолади", — дея қўшимча қилди Оуен.

Ўзбекистонга қарши баҳс ва кутилмалар

Криштиану Роналду ҳозирда йирик турнирлардаги 10 ўйинлик голсиз сериясини давом эттирмоқда. Шунга қарамай, Оуен португалиялик ҳужумчи тез орада ўзининг "қотиллик" инстинктини намойиш этишига ишончи комил. Унинг фикрича, Роналду танқидчиларга жавоб бериш учун навбатдаги имкониятдан унумли фойдаланади.

Goal.com хабарига кўра, Португалия терма жамоасининг навбатдаги рақиби Ўзбекистон бўлади. Роберто Мартинез шогирдлари К гуруҳидаги вазиятни ўнглаш учун ушбу баҳсда ғалаба қозонишлари шарт. Оуен эса Роналдунинг айнан Ўзбекистон билан ўйинда ҳет-трик қайд этиб, барчани жим қилишига шубҳа қилмаяпти.

Ўзбекистон терма жамоаси учун ушбу учрашув нафақат гуруҳдаги очколар, балки жаҳон футболи афсонасига қарши муносиб қаршилик кўрсатиш нуқтаи назаридан ҳам тарихий аҳамиятга эга. Бутун дунё нигоҳи сешанба куни бўлиб ўтадиган ушбу баҳсга ва Криштиану Роналдунинг голсиз сериясига чек қўйиш-қўймаслигига қаратилади.

Криштиану РоналдуПортугалияЛионель МессиМайкл ОуенЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБарселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБугун, 00:59Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди