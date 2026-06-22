Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтди

·21·Техно
Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтди

Авиация саноатида экологик тоза технологияларга ўтиш йўлидаги муҳим қадам ташланди. ГE Аэроспасе ва унинг шоъба корхонаси Авио Аэро компаниялари йўловчи самолётлари учун мўлжалланган водородли двигателни юқори баландликдаги парвоз шароитларида қайта ишга тушириш синовларини муваффақиятли якунлади. Ушбу тадқиқот Европа Иттифоқи томонидан молиялаштириладиган ҲЙДEА дастури доирасида амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синовлар Германия аэрокосмик марказининг (ДЛР) Ламполдшаузен шаҳридаги Космик ҳаракатланиш институтида ўтказилди. Экспериментнинг асосий мақсади — ҳаво сийрак, босим паст ва ҳарорат ўта совуқ бўлган баландликларда водородли двигателнинг барқарор ишлашини текширишдан иборат эди. Бу водород авиацияси учун энг жиддий техник тўсиқлардан бири ҳисобланади, чунки водород анъанавий авиакеросинга қараганда тезроқ ва юқори ҳароратда ёнади.

Технологик мураккаблик ва инновацион ечимлар

Водороднинг ёниш жараёни ва аланганинг хатти-ҳаракатини назорат қилиш ўта аниқликни талаб этади. Шу сабабли, муҳандислар кўп камерали ёниш тизимига эга махсус стенд яратдилар. Синтетик ҳаво генератори ёрдамида юқори баландликдаги қуруқ ва паст босимли атмосфера муҳити сунъий равишда ҳосил қилинди. Бу эса двигателнинг реал парвоз пайтидаги ҳолатини лаборатория шароитида ўрганиш имконини берди.

Унисон бўлинмаси томонидан айнан водород ёқилғиси учун ишлаб чиқилган ўт олдириш тизими синовларда ўзининг самарадорлигини исботлади. Тадқиқотчилар юқори тезликда тасвирга олувчи камералар ёрдамида ёниш камераси ичида аланганинг қандай шаклланиши ва тарқалишини батафсил таҳлил қилишди. Тўпланган маълумотлар келажакда тўлиқ ўлчамли водородли ёниш камераларини яратиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Гибрид тизимлар ва келажак истиқболлари

Шунингдек, АМБEР дастури доирасида мутахассислар мегаватт қувватига эга ёнилғи элементлари тизимини ҳам синовдан ўтказишди. Ушбу тизим минтақавий классдаги гибрид-электр самолётлари учун мўлжалланган бўлиб, минималдан максимал қувватгача бўлган турли юкламаларда барқарор ишлашини кўрсатди. Бу авиацияда зарарли ташламаларни нолга тушириш йўлидаги яна бир параллел ечимдир.

ГE Аэроспасе ва Сафран Аиркрафт Энгинес ҳамкорлигида амалга оширилаётган кенг кўламли РИСE дастури доирасида ҳозиргача юзлаб синовлар ва минглаб иш сикллари бажарилди. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, янги двигател архитектуралари ёқилғи сарфини ҳозирги энг замонавий ечимлардан 20 фоизга кўпроқ тежаш имконини беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, водород авиацияси ҳали кўплаб муаммоларни ҳал қилиши керак. Бунга ёқилғини сақлаш, ташиш ва аэропортларда тегишли инфратузилмани яратиш масалалари киради. Шунга қарамай, муваффақиятли ўтган ушбу критик тестлар тижорий водород самолётлари даври яқинлашаётганидан далолат беради. Келгусида ушбу технологиялар асосида тўлиқ парвоз намойишларини ўтказиш режалаштирилган.

АвиацияТехнологияГE АэроспасеВодород ДвигателиЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиҚаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиКеча, 23:20Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиЕр хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиКеча, 22:59Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди