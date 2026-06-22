Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқда

Замонавий бизнес оламида генератив сунъий интеллект (СИ) воситаларини оммавий равишда жорий этиш кутилган самарадорлик ўрнига жиддий тизимли муаммоларни келтириб чиқармоқда. Ҳарвард Бусинесс Ревиев нашри томонидан ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатадики, компаниялар инсон меҳнатига боғлиқликни камайтиришга уриниб, билимларнинг пасайиши ва иш жараёнларининг секинлашиши каби кутилмаган тўсиқларга дуч келишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертлар ушбу ҳолатни таҳлил қилар экан, бизнес лексиконида янги пайдо бўлган «воркслоп» атамасини қўллашмоқда. Бу тушунча СИ томонидан яратилган паст сифатли, текширилмаган ва иш жараёнларини тўхтатиб қўядиган контент оқимини англатади. Компаниялар технологик пойгада ортда қолмаслик учун сунъий интеллектни барча бўғинларга татбиқ этаётгани оқибатида корпоратив маълумотларнинг умумий сифати пасайиб, ходимлар ўз малакаларини йўқота бошламоқда.

Билимлар деградацияси ва ишонч инқирози

Ҳарвард Бусинесс Ревиев маълумотига кўра, муаммонинг негизида занжирли реакция ётади: ходимлар иш материалларини тайёрлашда ChatGPT каби моделлардан фойдаланади, бироқ бу контент кўпинча хатоликлар ёки «галлюцинациялар» билан тўла бўлади. Натижада, ҳамкасблар ўша материалларни текшириш учун қўшимча вақт сарфлашга мажбур бўлишади. Бу эса ички маълумотларга бўлган ишончнинг пасайишига ва йиллар давомида тўпланган корпоратив тажрибанинг қадрсизланишига олиб келади.

Ҳозирда кўплаб ташкилотларда фақат СИ томонидан йўл қўйилган хатоларни тузатиш билан шуғулланадиган алоҳида штат бирликлари пайдо бўлмоқда. Бу эса автоматлаштириш орқали эришилиши кутилган иқтисодий фойдани йўққа чиқаради. Ходимлар нафақат технологияга, балки маълумотлар ўтадиган бутун иш жараёнига шубҳа билан қарай бошлаганлар, бу эса жамоавий муҳитга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Меҳнат бозори ва кадрлар танлови

СИ таъсири меҳнат бозорини ҳам четлаб ўтмаяпти. Номзодлар ва иш берувчилар ўртасидаги мулоқот автоматлаштирилган босқичлар туфайли сунъийлашиб бормоқда, бу эса ҳар икки томоннинг кутувларини бузиб кўрсатади. Натижада, муносиб мутахассисларни танлаб олиш жараёни мураккаблашиб, хатоликлар эҳтимоли ортиб бормоқда.

Тадқиқотчилар ушбу инқироздан чиқиш учун қуйидаги тавсияларни илгари сурмоқдалар:

  • Генератив сунъий интеллектни барча босқичларда эмас, балки фақат ҳақиқий қиймат қўшадиган аниқ вазифаларда қўллаш;
  • Оммавий ва очиқ моделлардан кўра, компаниянинг ички маълумотларига ўргатилган ихтисослашган тизимлардан фойдаланиш;
  • СИ томонидан яратилган ҳар бир маълумотни мажбурий текшириш тизимини жорий этиш;
  • Ходимларнинг танқидий фикрлаш қобилиятини сақлаб қолиш учун билим алмашишнинг анъанавий усулларини қўллаб-қувватлаш.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, СИ орқали самарадорликни чексиз ошириш ҳақидаги дастлабки қарашлар бугун реалликка тўқнаш келди. Компаниялар сунъий интеллектни назоратсиз жорий этиш орқали юкламани камайтириш ўрнига, хатоларни тузатиш учун қўшимча қўл меҳнатига эҳтиёж сезмоқдалар. Бу эса технологияга нисбатан янада эҳтиёткор ва тизимли ёндашувни талаб этади.

Сунъий IntelлектТехнологияБизнесҲарвард Бусинесс РевиевChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиАвиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 00:57Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53Қаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиҚаҳва чиқиндисидан юқори сифатли ёқилғи: Жанубий Кореяда янги технология яратилдиКеча, 23:20Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиЕр хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиКеча, 22:59Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди