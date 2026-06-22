Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотлар

·22·Техно
Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотлар

Халқаро олимлар гуруҳи Марсдан келиб чиққан метеорит намунасида илк бор гранат минералини аниқлашга муваффақ бўлди. Онтарио қироллик музейи коллекциясида сақланаётган НВА 8171 метеорит бўлагини таҳлил қилиш жараёнида амалга оширилган ушбу кашфиёт Геочемикал Перспективес Леттерс журналида эълон қилинди. Ушбу топилма Қизил сайёранинг геологик хилма-хиллиги ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гранат — Ерда яхши маълум бўлган минерал бўлиб, у одатда юқори ҳарорат ва босим остида, масалан, тоғ жинсларининг чуқур геологик кучлар таъсирида ўзгариши (метаморфизм) натижасида ҳосил бўлади. Ерда бундай шароитлар тектоник плиталарнинг ҳаракати, магматик жараёнлар ёки йирик осмон жисмларининг урилиши билан боғлиқ. Шунинг учун Марсда гранатнинг топилиши сайёра ўтмишида экстремал босим ёки кучли қизиш зоналари мавжуд бўлганидан далолат беради.

Кашфиёт тафсилотлари ва тадқиқот усуллари

Канададаги Брок университети ва Портсмут университети тадқиқотчилари бошчилигидаги халқаро жамоа ушбу ноёб намунани синчиклаб ўрганди. Дастлаб олимлар ушбу минерални Марсда кенг тарқалган пироксен деб ўйлашган эди. Бироқ, электрон микроскопия ва лазер спектроскопияси ёрдамида ўтказилган такрорий таҳлиллар унинг ҳақиқий тузилиши гранат эканлигини фош қилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу Марс геологиясида илгари учрамаган янги турдаги жинснинг аниқланишига ҳам сабаб бўлган.

Олимлар гранатнинг ҳосил бўлиши бўйича бир нечта сценарийларни кўриб чиқмоқдалар. У астероид урилиши натижасида юзага келган метаморфизм, магманинг юқорига кўтарилиши ёки ушбу жараёнларнинг комбинацияси натижасида пайдо бўлган бўлиши мумкин. Шунингдек, муқобил гипотеза ҳам мавжуд: минерал Марсдан ташқарида шаклланиб, бошқа бир метеорит орқали сайёрага олиб келинган бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Келажакдаги тадқиқотлар ва муаммолар

Минералнинг аниқ келиб чиқишини аниқлаш учун унинг таркибидаги кислород изотопларини таҳлил қилиш талаб этилади. Бироқ, бу усул намунанинг қисман парчаланиши билан боғлиқ бўлиб, олимлар учун катта муаммо туғдирмоқда. Гап шундаки, ушбу материал ҳозирча Марсдан келган ва таркибида гранат бўлган ягона маълум намуна бўлиши мумкин, шунинг учун уни сақлаб қолиш муҳим аҳамиятга эга.

Маълумотлар чекланган бўлишига қарамай, тадқиқотчилар ушбу топилмани Марснинг геологик тарихини қайта тиклашда муҳим қадам деб ҳисобламоқдалар. Бу сайёрадаги маълум минераллар рўйхатини кенгайтирибгина қолмай, балки унинг ички эволюцияси биз ўйлагандан кўра анча мураккаб бўлганини ва юқори энергияли геологик жараёнларни бошдан кечирганини кўрсатмоқда. 4,5 миллиард йиллик тарихга эга бўлган ушбу намуналар келажакда Марснинг қандай шакллангани ҳақидаги энг муҳим сирларни очиб бериши мумкин.

МарсМетеоритГранатГеологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаOpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:51Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиАвиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 00:57Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди